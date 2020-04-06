Three Majors Scalper

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

概要

Three Majors Scalper は、EURUSD・USDJPY・GBPUSD にフォーカスした ルール駆動型の M5 用 EA です。セッション／曜日スケジュール、スプレッド・ゲート、トレーリング管理、エクイティ（Equity）ベースのポジションサイズを組み合わせ、リアルタイムのテレメトリを表示するコンパクトなパネルを備えています。ブローカーの制約（ボリュームステップ、最小／最大ロット、フリーズ／ストップレベル）を遵守し、プロップ企業の要件（リスク上限、取引頻度リミッタ）にも配慮して設計されています。

重要: 過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずデモ口座でテストし、ブローカー環境に合わせて調整してください。

v1.16 の新機能

  • エクイティベースのリスク・サイジング（固定ロットも引き続き選択可）

  • ユーザー定義の最大ロット上限により動的サイジングを制限

  • スプレッド・ゲートを InpMaxSpreadPips に連動（閾値超過時は新規エントリ停止）

  • 時間あたりの取引回数リミッタで頻度を制御

  • パネル強化: スプレッド状況、成長率、勝率、Risk %/trade直近で使用したロットを表示

  • 入力値の**クランプ（自動補正）**と、補正時のターミナル表示を明確化

ヒント: バックテスト時は高速化のためパネルを無効化してください（ InpUsePanel=false ）。

対応銘柄と時間足

  • ペア: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • 時間足: M5

  • 口座: 5桁（JPY は 3 桁）推奨。低スプレッドと高速執行が有利です。

コアロジック（ハイレベル）

  • 直近の高値／安値構造を用いたブレイクアウト・エントリ。参照本数（ BarsN ）と注文距離（ InpOrderDistPoints ）は設定可能。

  • 発注前に、フリーズ／ストップレベルおよび必要証拠金を検証してから指値（保留）注文を配置。

  • SL／TP はポイント単位。トリガー付きトレーリングストップをオプションで使用可能。

  • 取引ウィンドウは時刻・曜日フィルタで管理。時間外はクローズ／取消を実行。

  • スプレッド・フィルタ: スプレッド（pips）が InpMaxSpreadPips を超える場合、新規エントリをスキップ。

  • リスク: 1 取引あたりの エクイティ％（または固定ロット）。ブローカーの制限とユーザー最大ロットを順守。

  • 頻度制御: 1 時間あたりの最大取引回数を任意設定。

  • バランス保護: エクイティ／バランス保護が発動した場合は取引を停止。

主な機能

リスク管理

  • エクイティベースのリスク％、ユーザー最大ロット上限、ブローカー準拠のロット・クランプ

  • 時間あたり取引リミッタ、バランス／エクイティ保護

実行の健全性

  • 証拠金、フリーズ／ストップレベル、スプレッド、履歴の準備をチェックし、価格／ボリュームを正規化

トレーリング＆マネジメント

  • トリガー式トレーリングストップ。シンボル／マジック別のポジション／注文カウント

ライブ・パネル（任意）

  • サーバー時刻、スプレッド（上限に対する色分け）、バランス／エクイティ／マージン

  • オープン P/L、成長率（%）、勝率（%）、Risk %/trade、直近ロット

  • セッション状態（ウィンドウ内／外）

クイックスタート

  1. EURUSD・USDJPY・GBPUSDM5 チャートにアタッチ（銘柄ごとに 1 チャート推奨）。

  2. リスク方式を設定（まずは保守的に 1–2% を推奨）。

  3. 取引環境に合わせて InpMaxSpreadPips を設定（例：タイトな EURUSD なら 1.0–1.5）。

  4. 取引ウィンドウと曜日を設定。必要なら頻度リミッタを有効化。

  5. （任意）実弾／デモでパネルを有効化。ストラテジーテスターでは速度重視で無効化を推奨。

注意事項と推奨

  • EA はブローカーの制約（最小／最大ロット、ステップ、フリーズ／ストップレベル）を順守。入力が範囲外なら自動クランプされ、Experts ログに記録されます。

  • スプレッド、執行速度、ストップレベルはブローカーにより異なります。 InpOrderDistPoints 、 InpMaxSpreadPips 、セッション時間を環境に合わせて調整してください。

  • バックテストは可能な限りティック精度の高いデータを使用。結果はデータ品質とブローカーモデルに依存します。

免責事項

  • 収益性は保証されません。市場環境の変化により結果は影響を受けます。

  • まずはデモ口座で使用し、失ってもよい範囲でのみ運用してください。


