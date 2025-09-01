Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
- Эксперты
- Komila Safarova
- Версия: 1.16
- Обновлено: 16 декабря 2025
Данный советник основан на уровнях Фибоначчи и периодах высокой волатильности в хеджировании.
Скальпинг — это торговый подход, ориентированный на захват небольших и частых ценовых движений. Высокая ликвидность рынка и узкие спреды важны для скальпинга, так как помогают снизить риски исполнения. По этой причине советник лучше всего работает в периоды активной рыночной торговли.
Советник может открывать несколько покупок и продаж одновременно, если появляются сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи.
Рекомендации по использованию
-
Инструмент: XAUUSD (Золото)
-
Тип счёта: Cent Account (центовый счёт)
-
Минимальный депозит: 100 000 центов (эквивалент 1 000 $)
Центовые счета более подходят для работы данного советника, так как он может выставлять большое количество отложенных ордеров, и торговля в центах помогает снизить уровень риска.
Примечания
-
Настройки по умолчанию предназначены только для проверки. Для практического использования необходимо корректировать параметры во входных данных или загрузить файл настроек (.set).
-
Советник разрабатывался и совершенствовался на протяжении нескольких лет.
-
Если вы не готовы принимать риски на финансовых рынках, пожалуйста, воздержитесь от использования данного советника.
