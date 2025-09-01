Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

Данный советник основан на уровнях Фибоначчи и периодах высокой волатильности в хеджировании.

Скальпинг — это торговый подход, ориентированный на захват небольших и частых ценовых движений. Высокая ликвидность рынка и узкие спреды важны для скальпинга, так как помогают снизить риски исполнения. По этой причине советник лучше всего работает в периоды активной рыночной торговли.

Советник может открывать несколько покупок и продаж одновременно, если появляются сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи.

Рекомендации по использованию

Инструмент : XAUUSD (Золото)

Тип счёта : Cent Account (центовый счёт)

Минимальный депозит: 100 000 центов (эквивалент 1 000 $)

Центовые счета более подходят для работы данного советника, так как он может выставлять большое количество отложенных ордеров, и торговля в центах помогает снизить уровень риска.

Примечания