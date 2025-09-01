このエキスパートアドバイザー（EA）は、フィボナッチレベルと高ボラティリティ期間を利用したヘッジ戦略に基づいています。

スキャルピングは、小さく頻繁な価格変動を捉えることに特化した取引手法です。市場の高い流動性と狭いスプレッドは、スキャルピングにとって重要であり、取引執行のリスクを低減するのに役立ちます。このため、本EAは市場が活発に取引されている時間帯に最も効果的に動作します。

EAは、フィボナッチレベルに基づくシグナルが発生した場合、複数の買い注文と売り注文を同時に開くことができます。

使用に関する推奨事項

取引銘柄： XAUUSD（ゴールド）

口座タイプ： セント口座（Cent Account）

最低入金額： 100,000セント（1,000USD相当）

セント口座は多数の保留注文を発注できるため、本EAにはより適しており、セントでの取引はリスクレベルの低減に役立ちます。

注意事項

デフォルト設定はテスト目的のみです。実際に使用する際は、入力パラメータを調整するか、設定ファイル（.set）を読み込む必要があります。

本EAは数年にわたって開発・改良されてきました。

金融市場のリスクを受け入れる準備ができていない場合は、このEAの使用を控えてください。