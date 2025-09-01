Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 피보나치 레벨과 높은 변동성 기간의 헤징 전략에 기반하고 있습니다.

스캘핑은 작고 빈번한 가격 변동을 포착하는 데 중점을 둔 거래 접근 방식입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드는 스캘핑에 매우 중요하며, 이는 체결 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 이유로 EA는 시장이 활발히 거래되는 시간대에 가장 효과적으로 작동합니다.

EA는 피보나치 레벨에 기반한 신호가 나타날 경우 동시에 여러 개의 매수 및 매도 주문을 열 수 있습니다.

사용 권장 사항

거래 상품: XAUUSD (골드)

계좌 유형: Cent Account (센트 계좌)

최소 예치금: 100,000센트 (1,000 USD에 해당)

센트 계좌는 EA가 다수의 대기 주문을 설정할 수 있기 때문에 더 적합하며, 센트 단위 거래는 위험 수준을 낮추는 데 도움이 됩니다.

참고 사항

기본 설정은 테스트 전용입니다. 실제 사용 시에는 입력 매개변수를 조정하거나 설정 파일(.set)을 불러와야 합니다.

이 EA는 수년간 개발되고 지속적으로 개선되었습니다.

금융 시장의 위험을 감수할 준비가 되어 있지 않다면 이 EA 사용을 삼가해 주시기 바랍니다.