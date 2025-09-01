Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

4.27

이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 피보나치 레벨과 높은 변동성 기간의 헤징 전략에 기반하고 있습니다.
스캘핑은 작고 빈번한 가격 변동을 포착하는 데 중점을 둔 거래 접근 방식입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드는 스캘핑에 매우 중요하며, 이는 체결 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 이유로 EA는 시장이 활발히 거래되는 시간대에 가장 효과적으로 작동합니다.

EA는 피보나치 레벨에 기반한 신호가 나타날 경우 동시에 여러 개의 매수 및 매도 주문을 열 수 있습니다.

사용 권장 사항

  • 거래 상품: XAUUSD (골드)

  • 계좌 유형: Cent Account (센트 계좌)

  • 최소 예치금: 100,000센트 (1,000 USD에 해당)

센트 계좌는 EA가 다수의 대기 주문을 설정할 수 있기 때문에 더 적합하며, 센트 단위 거래는 위험 수준을 낮추는 데 도움이 됩니다.

참고 사항

  • 기본 설정은 테스트 전용입니다. 실제 사용 시에는 입력 매개변수를 조정하거나 설정 파일(.set)을 불러와야 합니다.

  • 이 EA는 수년간 개발되고 지속적으로 개선되었습니다.

금융 시장의 위험을 감수할 준비가 되어 있지 않다면 이 EA 사용을 삼가해 주시기 바랍니다.

리뷰 30
ualdorosa santos
30
ualdorosa santos 2025.12.15 10:07 
 

muito bom a fibo

Sahoma87
32
Sahoma87 2025.11.12 04:39 
 

Hello sir, first of all, thank you, second, can you give me a set of files for US30 and XAUUSD please? thank you very much again

29032511
14
29032511 2025.11.10 02:54 
 

Now it can't be used.

추천 제품
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Sapphire Strat Maker Alt   is an EA builder ( Expert Advisor Builder) . With it you can easily create new strategies and optimize them to find the bests parameters to improve your results at maximum. The objective is to bring the capabilities of MQL5 to everyone, even if you don't know how to code. Check out   the Pro Version   clicking here - Sapphire Strat Maker . With this Expert Advisor you can create strategies by combining the indicators provided by the EA. A few of the functionalities ar
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Experts
Smart Grid Navigator는 지능형 진입 필터링 시스템을 갖춘 다단계 그리드 전략을 사용하는 전문 트레이딩 전문가 어드바이저입니다. 이 프로그램은 기술 지표 분석과 시장 조건을 기반으로 포지션을 자동으로 관리합니다. 어드바이저는 최적화된 설정과 함께 제공되며 설치 후 즉시 사용할 수 있습니다. 차트에서 실행하고 테스트를 시작할 수 있습니다. 모든 매개변수는 안전한 기본값을 가지고 있으며 귀하의 트레이딩 스타일과 위험 수준에 맞게 조정할 수 있습니다. 주요 기능 자동화된 트레이딩 완전 자동화된 포지션 개설 및 종료 시스템 24시간 연중무휴 또는 선택한 거래 시간 동안 운영 트레이더의 지속적인 감독 불필요 지능형 진입 필터링 다단계 시장 분석 시스템 기술 지표를 통한 허위 신호 필터링 다양한 시장 조건에 대한 적응 유연한 위험 관리 마틴게일을 비활성화할 수 있는 점진적 포지션 크기 조정 바스켓 이익 관리 구성 가능한 손절매 및 익절 수준 시간 제어 특정 시간 동안만 거래할 수
ZoneRecoveryHW
Hao-Wei Lee
5 (3)
Experts
This is a high-risk strategy; it is recommended to set appropriate parameters. 1. Pending Opposite Stop Order – Used for breakout trading. 2. Multiplier – Determines the lot size of the opposite order. 3. Recovery Point – the distances of Pending Opposite Stop Order. For example, setting 200 for EUR/USD is reasonable. 4. Built-in Strategies – AutoSpike or AutoVolatility  or Manually click-to-trade with your own strategy. 5. SL USD and TP USD – Money-based stop-loss or take-profit to close all
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experts
이 전문가 조언은 Rule Plotter 지표 내에서 만든 전략을 테스트하고 실행하기 위해 디자인되었습니다. 사용 방법: Rule Plotter - 프로그래밍 지식 없이 전략을 생성하는 도구 무료로 다운로드하십시오. 그런 다음 Rule Plotter 지표에서 전략을 개발하십시오. 마지막으로,이 전문가 조언을 사용하여 생성한 전략을 실행하십시오. 매개변수: Strategy : Rule Plotter 지표 내에서 생성한 거래 시스템입니다. Lot: 거래량; 0으로 설정하면 전문가 조언이 최소한의 거래량으로 거래합니다. Take: 틱 단위 수익 실현; 0으로 설정하면 거래에 이익실현이 없습니다. Stop: 틱 단위 손절; 0으로 설정하면 거래에 손절이 없습니다. Magic ID: 이 매개변수를 사용하면 동일한 자산에서 이 전문가 조언의 여러 버전을 실행할 수 있으며 Magic ID 번호만 변경하면 됩니다. 새로운 프로젝트를 게시할 때 알려드리기 위해 MQL5.com 에서 나를 친구로 추가
Common SL TP Manage All Positions
Aydin Sarihan
Experts
Common SL & TP EA – Manage All Positions with Shared Stop Loss and Take Profit A simple and effective tool that allows you to manage all open positions on the same symbol with one common Stop Loss (SL) line and one common Take Profit (TP) line . The Common SL & TP EA helps traders manage their risk and profit targets more easily by controlling all positions of the same symbol with two shared horizontal lines: Common Stop Loss Line (Red): Drag it on the chart to instantly update the SL of all ope
FREE
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
Experts
Manual de Instalação     Update 1.4     Update 1.8     Update 1.9   Update 1.10   Update 1.12   Update 1.19 Mercado : B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge Timeframe : M6 (gráfico de Candle em 6 minutos) Capital Mínimo : R$ 1.000,00 Capital Máximo : R$ 100.000,00 Período de uso indicado : Ano inteiro VPS : Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas. Martingale : NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ga
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experts
이 트레이더는 하루 최대 2 개의 트레이드와 함께 브레이크아웃과 트렌드를 따르는 전략을 결합합니다.  개인 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. 나야!   전보에서 내 세트 또는 특수 세트를 판매하지 않습니다,그것은 단지 사용할 수 있습니다 내 세트 파일은 여기 내 블로그에서만 사용할 수 있습니다.  사기꾼의 조심하고 다른 사람에서 어떤 세트를 구입하지 않습니다!  설정 기호-시장 시계 즉에서와 같이 금에 대한 정확한 기호 이름을 입력합니다. 사우스드 시작 _롯트-첫 번째 위치에 사용되는 초기 로트 크기입니다. 각$이익 0.01 증가-지정된 이익(미화)에 도달 한 후 로트 크기를 0.01 증가시킵니다. 트레일링이 전략 1(브레이크 아웃)에 대해 시작되는 거리(포인트)입니다. 트레일스톱 _스트리그 1-전략 1 에 대한 후행 단계(포인트). 전략 1(브레이크 아웃)에 대한 이익 수준을 가져 가라. 전략
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Experts
Product Name: Anchor auto TP and SL Trade Manager Pro MT5 The ultimate manual assistant. Turns trades into auto-grids with Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Your manual trade will be managed automatically. Anchor Auto TP and SL Trade Manager MT5 Pro is the advanced edition of our popular trade assistant. It transforms simple manual trades into sophisticated, professional-grade recovery grids. Unlike the free version, this PRO edition fully supports Hedging (simultaneous Buy & Sell
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - 버전 2025 249달러 - 첫 5명만! 실시간 신호 Sonic R Pro Enhanced의 실시간 성과 확인하기: 거래 전략 Sonic R Pro Enhanced는 Dragon Band (EMA 34 및 EMA 89)를 기반으로 한 전통적인 Sonic R 전략의 업그레이드 버전으로, 자동화된 거래 시스템입니다. 타임프레임: M15, M30 지원 통화쌍: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 거래 스타일: 스윙 트레이딩 - 풀백 및 반대 트렌드 최소 자본: 500 USD 레버리지: 1:200 이상 사용자 가이드 Sonic R Pro Enhanced는 단순함을 위해 최적화되었습니다. 사용자는 RiskAmount 하나의 파라미터만 설정하면 됩니다. RiskAmount < 0일 경우: 계좌 잔액의 백분율로 위험을 계산 RiskAmount > 0일 경우: 거래당 고정 USD 금액으로 위험을 설정 예제:
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
유틸리티
MT5용 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커를 소개합니다: 메타트레이더 5에서 나스닥 100 시장을 탐색하는 트레이더에게 없어서는 안될 보조 도구인 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커로 손절 및 테이크프로핏 설정을 다시는 놓치지 마세요. 이 도구는 손절 및 테이크프로핏 레벨을 자동으로 관리할 수 있는 원활한 솔루션을 찾는 분들을 위해 설계되었습니다. 주요 특징: 손쉬운 자동화: 스톱로스 및/또는 테이크프로핏 없이 나스닥 100 거래를 자동으로 모니터링합니다. 사용자가 구성한 설정에 따라 레벨을 동적으로 조정합니다. 다양한 주문 유형: 나스닥 100의 시장가 및 지정가 주문 모두와 호환됩니다. 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 다양한 주문 유형을 지원합니다. 맞춤형 구성: 사용자 친화적인 매개변수 설정으로 추적 기본 설정 및 손절/익절 수준을 사용자 지정할 수 있습니다. 유연한 범위: 실행되는 특정 NAS100 상품 또는 거래되는 모든 상품에 대해 손절 및 테이크프
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
유틸리티
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
지표
Unlock the full potential of your Pro Thunder V9 indicator with our revolutionary new plugin - Auto Trend Lines! Are you looking for a competitive edge in today's dynamic market? Look no further. With Auto Trend Lines, you can harness the power of precise market trend analysis to make informed trading decisions. This innovative plugin seamlessly integrates with your Pro Thunder V9 indicator, providing you with real-time trend data and pinpointing exact entry and exit points for your trades. Key
FREE
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experts
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experts
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정 ️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능 이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용 ️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거 차트에 연결되면 완전 자동 작동 모든 거래 자산과 호환 적합 대상: 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더 질문이나 제안이 있으신가요?
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
유틸리티
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
FREE
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5 는  Matrix Arrow Indicator의 MT5  신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다.  Matrix Arrow Indicator MT5 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위 . 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다.  
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
이 Expert Advisor (EA) 는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) , 빌 윌리엄스의 오썸 오실레이터(Awesome Oscillator) , 그리고 지수이동평균선(Exponential Moving Average, EMA) 을 기반으로 설계되었습니다. 설정 파일(.set)을 받으려면 저에게 연락하시거나 댓글 섹션에서 다운로드하세요. 또는 **골드(XAUUSD)**용 설정 파일을 받으려면 여기를 클릭하세요. **비트코인(BTCUSD)**용 설정 파일은 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다. EA의 무료 버전은 **11월 1일(버전 1.10)**까지 사용할 수 있습니다. **낮은 잔액으로는 사용하지 마세요. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계정(약 500달러)**을 사용하는 것이 권장됩니다. **스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 얻는 것을 목표로 하는 거래 전략입니다. 이 전략은 높은 시장 유동성 과 좁은 스프레
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experts
이 Expert Advisor(EA)는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) , 상대강도지수(RSI) , 그리고 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 제작되었습니다. 설정 파일(.set)을 받으시려면 저에게 연락하시거나, 댓글 섹션에서 **골드(XAUUSD)**용 set 파일을 다운로드하실 수 있습니다(여기를 클릭). 낮은 잔고 사용은 피하시기 바랍니다. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계좌를 권장합니다. **스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 추구하는 트레이딩 전략입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드에 의존하여 체결 리스크를 줄입니다. 따라서 이 EA는 시장 활동이 활발한 시간대 에서 가장 좋은 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다. 이 EA는 피보나치 레벨 , Awesome Oscillator , 상대강도지수(RSI) 또는 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 한 신호가 발생하면, 여러 개의 매수 및 매도
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experts
이 익스퍼트 어드바이저(Expert Advisor, EA) 는 XAUUSD(골드) 및 BTCUSD(비트코인) 자동 거래를 위해 설계되었습니다. 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) 과 엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory) 을 결합하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다. 설정 파일 받기 .set 설정 파일 을 받으려면 저에게 문의하시거나 댓글 섹션에서 다운로드하세요. 골드(XAUUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요. 비트코인(BTCUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요. 최적화 및 성능 이 EA는 센트 계좌(Cent Account) 에 최적화되어 있으며, 다음과 같은 장점이 있습니다: 유연한 포지션 크기 조정 향상된 리스크 관리 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능 유지 낮은 잔액으로 사용하지 마십시오 — 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트(약 500달러) 이상의 계좌를 권장합니다. 주요 기능 플러그 앤 플레이 구성 – 바로 사
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Experts
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer 는 피보나치 되돌림(Fibonacci retracement) 수준 과 헤징(Hedging) 로직 을 기반으로 제작된 공격적인 스캘핑 전문가 어드바이저(EA)입니다. XAUUSD(골드) 전용으로 설계되었으며, 이 EA는 지속적으로 거래하며 안정적이고 횡보 또는 레인지 시장 에서 가장 높은 성능을 발휘하지만, 올바르게 설정하면 변동성이 큰 시장 에서도 강력한 성과를 낼 수 있습니다. 이 EA는 시간 제한이 없는 EA 로, 선택한 설정 파일(.set)에 따라 시장 조건이 맞을 때 거래합니다. 중요 구매 후, 최적화된 XAUUSD 설정 파일 을 받기 위해 개인 메시지 를 보내거나, 댓글 섹션 에서 다운로드하십시오. 또는, 여기를 클릭하여 XAUUSD(골드) 설정 파일 받기 . 전략 개요 Fibo 61.8 – Game Changer는 단기 가격 움직임에 초점을 맞추고 다음을 사용합니다: 주요 진입 레벨로
필터:
ualdorosa santos
30
ualdorosa santos 2025.12.15 10:07 
 

muito bom a fibo

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.12.15 14:19
Thank you
ADI Hanafi
44
ADI Hanafi 2025.12.09 17:01 
 

Nothing happened after downloading and set algo trading

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.12.09 17:48
hi, I updated my ea, you can try it with this set file for gold https://c.mql5.com/31/1556/Fibo_61_8_percent_level_gold_scalping_orders_50k_set_file.set for btcusd https://c.mql5.com/31/1570/btcusd_fibo_61_8.set
guymustoo
70
guymustoo 2025.12.08 01:51 
 

EA is good worked for a day and then wont work anymore, Buyer beware author is pushing users to buy monthly subscription!

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.12.09 18:15
Hi, yes you are right, because there is experiation date, this ea for checking and testing strategy only, sorry for inconvenient.
yes, beware. guymustoo, I updated my ea. If you are a one-word person, don't run my program at all. don't use my ea. there are many free EAs, try them. Good luck
Love Trader
56
Love Trader 2025.12.07 23:08 
 

good EA..but the author not consistence..the EA stop and keep continue extend EA in short time period for no reason..just make it clear..free or paid version? simple..i use 2 FREE EA now in my live acc..good and profitable..no need to worry extend or not.

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.12.08 03:08
Hi, this ea is free, but with this ea you can only check and test this strategy on live account for future using my other ea. Sorry for inconvenient.
cgghg66
15
cgghg66 2025.11.28 15:25 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.11.28 15:48
thank you too
Nezo Eliot
658
Nezo Eliot 2025.11.25 00:38 
 

I’m impressed with how well this EA works. After finetuning my settings for 2 currency pairs, it has become reliably profitable. Many thanks to the developer for this amazing work.

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.11.26 15:02
thank you very much. Recommended Usage
Instruments: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) Account Type: Cent account (use real money on Exness Standart Cent Account, test it Exness demo pro) Minimum Deposit: 50,000 cents
2474688276
19
2474688276 2025.11.20 20:41 
 

"Could you provide me with a complete set of file parameters? Thank you. xau"

Sahoma87
32
Sahoma87 2025.11.12 04:39 
 

Hello sir, first of all, thank you, second, can you give me a set of files for US30 and XAUUSD please? thank you very much again

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.11.12 17:47
hi. thank you too. I will send it private message only gold set file because on Exness standart cent account there is not US30 pairs
Girish Salunkhe
20
Girish Salunkhe 2025.11.10 18:34 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

29032511
14
29032511 2025.11.10 02:54 
 

Now it can't be used.

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.11.14 18:11
No I will extend it on weekend, you can use it from Monday I think, sorry for this situation. I stopped it because some people who have money can purchase my other ea. I will update it
mohamed rifkaans
20
mohamed rifkaans 2025.11.01 16:51 
 

Please share set file for GOLD, i have very small setup, optimization is not runing in my laptop. 1$ profit, stoploss minimum 2$... the is in so far

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.11.01 18:22
I will send you set file on private message. Recommended Usage
Instrument: XAUUSD (Gold) Account Type: Cent account (use real money on Exness Standart Cent Account, test it Exness demo pro) Minimum Deposit: 100,000 cents (equivalent to 1,000 $) Cent accounts are more suitable for this EA because it can place many limit orders, and working in cents helps reduce risk exposure.
[삭제] 2025.10.27 01:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.27 21:57
thank you very much
Kinggamer2025
14
Kinggamer2025 2025.10.23 16:42 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.23 16:45
no, It can not complete challenge Prop firm account. No, I think, at least 50k cent account. Use Exness standart cent account. Thank you. good luck
5208276
14
5208276 2025.10.22 14:01 
 

one day XAU/USD trading under Roboforex ECN 500:1 using default provided set file result approx -100$

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.24 18:03
how much account balance? you need to use at least 50k balance, Recommended Usage
Instrument: XAUUSD (Gold) Account Type: Cent account (use real money on Exness Standart Cent Account, test it Exness demo pro, RoboforexPro-cent account if Exness is unavailable on your country) Minimum Deposit: 100,000 cents (equivalent to 1,000 $) Cent accounts are more suitable for this EA because it can place many limit orders, and working in cents helps reduce risk exposure. Thank you
Evgeny Belyaev
91009
Evgeny Belyaev 2025.10.21 10:59 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.21 18:40
thank you
raj patel
18
raj patel 2025.10.18 09:43 
 

Someone Please share set file for GOLD, i have very small setup, optimization is not runing in my laptop.

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.18 11:46
Hi, I sent it you on private message
szegedi0530
16
szegedi0530 2025.10.17 11:51 
 

BINGÓ!!!

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.17 16:08
thank you
Prame Perati
18
Prame Perati 2025.10.11 02:00 
 

Good one so far. I tried it just for a day, and the profit and strategy worked very well. Thank you for your great work!

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.11 05:27
thank you too. good luck. Use it at least 50k account balance, test it on demo or tester first. Use Exness Standart cent account, it is low risk
[삭제] 2025.10.10 08:27 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.17 16:07
Assalom alaykum, raxmat, bu sharxni endi ko'ribman, endi javob yozyabman, to'g'ri sell ochadi, buylar ko'p bo'lgani uchun umumiy foydaga otganda hamma bitimni yopadi foyda yoki zaraligidan qat'iy nazar
Bedri Kankallı
28
Bedri Kankallı 2025.10.08 19:14 
 

Hello, I used it on a trial account today. It's exactly the bot I was looking for. It's great. Thank you. But I couldn't configure it properly. Can you send me the configuration file?

Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.10.09 01:33
Hi, thank you. You can download it from comment section try it at least 50k account on demo or tester, use cent account for real money
12
리뷰 답변