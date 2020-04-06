Fibo 61 8 scalping with position

Этот Советник (Expert Advisor, EA) предназначен для автоматической торговли на парах XAUUSD (Золото) и BTCUSD (Биткоин).

Он основан на усовершенствованной комбинации уровней коррекции Фибоначчи и теории волн Эллиотта, что позволяет определять торговые возможности с высокой вероятностью успеха.

Получение файла настроек

Напишите мне, чтобы получить файл настроек (.set),

или скачайте его в разделе комментариев.

Также можно нажать здесь, чтобы получить set-файл для золота (XAUUSD).

Для биткоина (BTCUSD) — нажмите здесь, чтобы загрузить соответствующий файл.

Оптимизация и производительность

Советник тщательно оптимизирован для центовых счетов, что обеспечивает:

гибкое управление объёмом позиций,

улучшенный контроль рисков,

стабильную работу при различных рыночных условиях.

Не используйте маленький баланс — для оптимальной производительности рекомендуется минимум 50 000 центов (примерно 500 USD).

Основные особенности

Простая установка — готовый .set-файл для быстрого запуска.

Контроль рисков — оптимизирован под центовые счета для эффективного управления просадкой.

Универсальное применение — работает с несколькими инструментами;

рекомендуется использовать XAUUSD и BTCUSD благодаря их высокой волатильности, ликвидности и устойчивому тренду.

Можно применять на нескольких графиках, изменяя параметр MagicNumberForPairs (например: 1000, 2000, 3000 и т.д.).

Рекомендуемые параметры

Торговые инструменты: XAUUSD (Золото), BTCUSD (Биткоин), а также любые другие пары при корректировке .set-файла и параметров брокера.

Тип счёта: Центовый счёт

(используйте реальные деньги на Exness Standard Cent и тестируйте на Exness Demo Pro)

Минимальный депозит: 50 000 центов (≈ 500 USD)

Отказ от ответственности

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска.

Всегда торгуйте ответственно и используйте только те средства, которые готовы потерять.

Не используйте маленький депозит — работайте минимум с 50 000 центов.