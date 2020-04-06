Fibo 61 8 scalping with position
- Эксперты
- Komila Safarova
- Версия: 1.2
- Обновлено: 2 ноября 2025
- Активации: 5
Этот Советник (Expert Advisor, EA) предназначен для автоматической торговли на парах XAUUSD (Золото) и BTCUSD (Биткоин).
Он основан на усовершенствованной комбинации уровней коррекции Фибоначчи и теории волн Эллиотта, что позволяет определять торговые возможности с высокой вероятностью успеха.
Получение файла настроек
Напишите мне, чтобы получить файл настроек (.set),
или скачайте его в разделе комментариев.
Также можно нажать здесь, чтобы получить set-файл для золота (XAUUSD).
Для биткоина (BTCUSD) — нажмите здесь, чтобы загрузить соответствующий файл.
Оптимизация и производительность
Советник тщательно оптимизирован для центовых счетов, что обеспечивает:
-
гибкое управление объёмом позиций,
-
улучшенный контроль рисков,
-
стабильную работу при различных рыночных условиях.
Не используйте маленький баланс — для оптимальной производительности рекомендуется минимум 50 000 центов (примерно 500 USD).
Основные особенности
-
Простая установка — готовый .set-файл для быстрого запуска.
-
Контроль рисков — оптимизирован под центовые счета для эффективного управления просадкой.
-
Универсальное применение — работает с несколькими инструментами;
рекомендуется использовать XAUUSD и BTCUSD благодаря их высокой волатильности, ликвидности и устойчивому тренду.
Можно применять на нескольких графиках, изменяя параметр MagicNumberForPairs (например: 1000, 2000, 3000 и т.д.).
Рекомендуемые параметры
-
Торговые инструменты: XAUUSD (Золото), BTCUSD (Биткоин), а также любые другие пары при корректировке .set-файла и параметров брокера.
-
Тип счёта: Центовый счёт
(используйте реальные деньги на Exness Standard Cent и тестируйте на Exness Demo Pro)
-
Минимальный депозит: 50 000 центов (≈ 500 USD)
Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска.
Всегда торгуйте ответственно и используйте только те средства, которые готовы потерять.
Не используйте маленький депозит — работайте минимум с 50 000 центов.