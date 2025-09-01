Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

5

Questo Expert Advisor (EA) si basa sui livelli di Fibonacci e su periodi di alta volatilità nelle strategie di copertura (hedging).
Lo scalping è un approccio di trading focalizzato sulla cattura di piccoli e frequenti movimenti di prezzo. L’elevata liquidità del mercato e gli spread ridotti sono fondamentali per lo scalping, in quanto aiutano a ridurre i rischi di esecuzione. Per questo motivo, l’EA funziona al meglio durante i periodi di maggiore attività del mercato.

L’EA può aprire più ordini di acquisto e di vendita contemporaneamente quando compaiono segnali basati sui livelli di Fibonacci.

Raccomandazioni per l’uso

  • Strumento: XAUUSD (Oro)

  • Tipo di conto: Conto Cent (Cent Account)

  • Deposito minimo: 100.000 centesimi (equivalente a 1.000 USD)

I conti Cent sono più adatti per questo EA, poiché possono gestire un gran numero di ordini pendenti, e operare in centesimi aiuta a ridurre il livello di rischio.

Note

  • Questo EA è disponibile gratuitamente fino al 27/09/2025.

  • Le impostazioni predefinite sono solo per test. Per l’uso reale, è necessario regolare i parametri di input o caricare un file di configurazione (.set).

  • Questo EA è stato sviluppato e migliorato nel corso di diversi anni.

Se non sei disposto ad assumerti i rischi dei mercati finanziari, ti invitiamo a non utilizzare questo EA.


Recensioni 6
Forexth2025
14
Forexth2025 2025.09.23 14:59 
 

Nice EA

Syarif Ridhohidayatulloh
30
Syarif Ridhohidayatulloh 2025.09.21 10:05 
 

Good EA Bro!

Shui Hua Li
260
Shui Hua Li 2025.09.20 01:29 
 

一个星期就从 $1000 到 $1079，非常不错。作者很耐心，并能够不断改进他的 EA。截图见: https://www.mql5.com/zh/market/product/145354/comments/page2?source=Site+Profile+Seller#comment_58078129

Rispondi alla recensione