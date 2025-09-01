Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
- Experts
- Komila Safarova
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 13 settembre 2025
Questo Expert Advisor (EA) si basa sui livelli di Fibonacci e su periodi di alta volatilità nelle strategie di copertura (hedging).
Lo scalping è un approccio di trading focalizzato sulla cattura di piccoli e frequenti movimenti di prezzo. L’elevata liquidità del mercato e gli spread ridotti sono fondamentali per lo scalping, in quanto aiutano a ridurre i rischi di esecuzione. Per questo motivo, l’EA funziona al meglio durante i periodi di maggiore attività del mercato.
L’EA può aprire più ordini di acquisto e di vendita contemporaneamente quando compaiono segnali basati sui livelli di Fibonacci.
Raccomandazioni per l’uso
-
Strumento: XAUUSD (Oro)
-
Tipo di conto: Conto Cent (Cent Account)
-
Deposito minimo: 100.000 centesimi (equivalente a 1.000 USD)
I conti Cent sono più adatti per questo EA, poiché possono gestire un gran numero di ordini pendenti, e operare in centesimi aiuta a ridurre il livello di rischio.
Note
-
Questo EA è disponibile gratuitamente fino al 27/09/2025.
-
Le impostazioni predefinite sono solo per test. Per l’uso reale, è necessario regolare i parametri di input o caricare un file di configurazione (.set).
-
Questo EA è stato sviluppato e migliorato nel corso di diversi anni.
Se non sei disposto ad assumerti i rischi dei mercati finanziari, ti invitiamo a non utilizzare questo EA.
Nice EA