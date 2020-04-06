Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Этот советник основан на уровнях коррекции Фибоначчи, индикаторах Awesome Oscillator Билла Вильямса и Экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Напишите мне, чтобы получить файл настроек (.set), или скачайте его в разделе комментариев, либо нажмите здесь, чтобы получить set-файл для золота (XAUUSD).
Для биткоина (BTCUSD) нажмите здесь, чтобы загрузить соответствующий set-файл.

Бесплатная версия советника работает до 1 ноября включительно (версия 1.10).

Не используйте маленький депозит — рекомендуется минимум 50 000 центов (эквивалент 500 USD) для оптимальной работы.

Скальпинг — это торговая стратегия, направленная на получение прибыли за счёт небольших, но частых колебаний цены. Для её успешного применения важны высокая ликвидность рынка и узкие спреды, что помогает снизить риски исполнения сделок. Поэтому данный советник оптимизирован для работы в периоды высокой активности рынка.

Советник может одновременно открывать несколько покупок и продаж, если появляются сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи, Awesome Oscillator или EMA.

Рекомендации по использованию

  • Инструменты: XAUUSD (золото) и BTCUSD (биткоин).
    (При корректировке параметров .set-файла может работать и с другими валютными парами или акциями.)

  • Тип счёта: Центовый счёт
    (используйте реальные деньги на Exness Standard Cent, тестируйте на Exness Demo Pro)

  • Минимальный депозит: 50 000 центов (≈ 500 USD)

Центовые счета лучше подходят для данного советника, так как позволяют размещать большое количество лимитных ордеров, при этом торговля в центах снижает общий риск.

Примечания

  • Настройки по умолчанию предназначены только для проверки.
    Для реальной торговли измените параметры во вкладке Inputs или загрузите готовый .set-файл.

  • Этот советник разрабатывался и совершенствовался в течение нескольких лет.

  • Если вы не готовы к рискам на финансовых рынках — пожалуйста, не используйте данный советник.

Не используйте маленький депозит — применяйте минимум 50 000 центов.


