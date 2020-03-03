Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer — это агрессивный скальпинговый советник, построенный на уровнях Fibonacci retracement и логике хеджирования. Специально разработан для XAUUSD (Золото), этот EA работает непрерывно и показывает наилучшие результаты в спокойных, боковых или флэтовых рыночных условиях, но при правильной настройке он также может эффективно работать на волатильных рынках.

Это не советник с ограничением по времени — он торгует, когда рыночные условия соответствуют выбранному вами файлу настроек (.set).

ВАЖНО

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить оптимизированный файл настроек XAUUSD, либо скачайте его из раздела Комментарии.

Альтернативно, нажмите здесь, чтобы получить файл настроек XAUUSD (Золото).

Обзор стратегии

Fibo 61.8 – Game Changer сосредоточен на краткосрочных движениях цены, используя:

  • Зоны Fibonacci retracement в качестве основных уровней входа

  • Поведение цены в диапазоне и реакция на уровни, а не только на волатильность

  • Логику хеджирования для управления перекрывающимися движениями цены

EA разработан и совершенствовался в течение нескольких лет, уделяя особое внимание стабильности, точности исполнения и гибкому управлению рисками.

Философия скальпинга

Советник рассчитан на контролируемые и спокойные рыночные фазы, но при правильной настройке он также может эффективно работать в волатильных условиях.

Идеальные условия:

  • Медленные или умеренные движения цены

  • Боковой тренд или флэт

  • Стабильные спреды

В этих условиях цена более четко реагирует на зоны Fibonacci, что максимизирует эффективность EA.

Логика торговли

  • Все входы определяются зонами Fibonacci retracement

  • Несколько ордеров BUY могут открываться подряд в зависимости от активного .set файла

  • Одновременно могут открываться позиции SELL

  • Логика хеджирования поддерживает колебания цены в диапазонах

  • Полностью автоматизировано — никакой эмоциональной торговли

Частота сделок и агрессивность зависят от конфигурации файла настроек.

Проверяйте результаты сами

Без лишнего хайпа и обещаний.

  • Запустите EA в Strategy Tester

  • Следите за его работой на демо или реальных счетах

  • Мониторьте работу в спокойных, боковых или волатильных рынках

Стратегия полностью прозрачна — оценивайте результаты самостоятельно.

Рекомендуемое использование

  • Инструмент: XAUUSD (Золото)

  • Таймфрейм: Любой

  • Тип счета: USD

  • Брокеры для тестирования: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • Минимальный депозит: $1,000

  • Рекомендация: Всегда тестируйте на демо перед реальной торговлей

Настройки и оптимизация

  • Параметры по умолчанию предназначены только для проверки работы

  • Для реальной торговли:

    • Импортируйте предоставленные .set файлы

    • Настройте входные параметры для контроля частоты сделок и рисков

Правильная конфигурация определяет, насколько агрессивно или консервативно будет работать EA.

Прозрачность

Следите за результатами и обновлениями на моем профиле MQL5, сайте и канале YouTube.

Предупреждение о рисках

Этот EA ведет активную торговлю и несет значительный финансовый риск.
Возможны просадки, а результаты зависят от настроек и рыночных условий.

Всегда тестируйте на демо-счете или в Strategy Tester перед торговлей на реальном счете.
Если вы не готовы принимать торговые риски, не используйте этот EA.


