Fibo scalping strategy

Этот советник основан на коррекции Фибоначчи и уровнях Фибоначчи. Он может открывать много позиций на покупку и продажу одновременно, если есть сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи. Также он может открывать много позиций по тренду в соответствии с уровнем свободной маржи и если средства на счете выше баланса счета. Я рекомендую вам использовать центовый счет для хеджирования. Если вы вносите 1000$, это будет 100 000 центов. Я проверил это на стандартном центовом счете Exness и могу порекомендовать этого брокера и вам. Я настоятельно рекомендую вам использовать тип счета Cent, потому что мой советник высокорискованный, поэтому он хорош для риска ваших центов. Я рекомендую вам использовать настройки по умолчанию, потому что я много раз тестировал эти настройки. Этот советник может работать с любыми парами, но я рекомендую вам использовать только XAUUSD (золото), потому что этот инструмент имеет высокую волатильность на рынке, и этот советник может очень хорошо работать при самой высокой волатильности. для: только инструмента XAUUSD (золото). Если вы не можете позволить себе потерять что-то, не рискуйте.