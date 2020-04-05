Fibo for any pair and directions

Fibo Any Pairs and Directions (нажмите здесь, чтобы скачать файл настроек .set)

Fibo Any Pairs and Directions — это профессиональный торговый советник (EA), построенный на основе последовательностей Фибоначчи и продвинутого математического моделирования. Предназначенный для поиска высоковероятных рыночных возможностей, он обеспечивает точный расчёт точек входа и автоматическое исполнение сделок. Базовый алгоритм эффективно поддерживает как трендовые стратегии, так и стратегии возврата к среднему (mean-reversion) на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

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Основные возможности

Математическая логика Фибоначчи: Рассчитывает динамические уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 78,6%) и расширения Фибоначчи с использованием распределения вероятностей и статистического моделирования, адаптированного к рыночной волатильности.

Двунаправленное исполнение: Одновременно анализирует рыночные условия как для длинных (Buy), так и для коротких (Sell) позиций.

Мультиактивная совместимость: Оптимизирован для кросс-валютных пар, основных индексов и драгоценных металлов.

Адаптация под XAUUSD (Золото): Оснащён специализированными алгоритмическими параметрами, разработанными для учета характерной дисперсии и резких всплесков волатильности золота.

Полностью автоматическое управление торговлей: Полностью автономная работа с автоматическими протоколами Stop Loss, Take Profit и динамического Trailing Stop.

Готовая настройка: Включает предварительно оптимизированные файлы настроек ( .set ) для быстрой конфигурации.

Торговые параметры и рекомендации

Параметр Рекомендуемая спецификация Основной инструмент XAUUSD (Золото) Таймфрейм M15 / H1 (или ваш предпочитаемый протестированный таймфрейм) Минимальный депозит $5,000 на Cent-счёте, эквивалентно $50 (или $5,000 на Standard-счёте) Тип счёта Хеджирующий счёт с низким спредом (рекомендуется ECN / RAW исполнение) Файлы настроек (.set) Стандартные параметры подходят для начального тестирования. Для реальной торговли загрузите оптимизированные файлы .set .

Руководство по быстрому запуску

Прикрепите советник к выбранному графику XAUUSD в MetaTrader. Загрузите соответствующий .set файл через вкладку Входные параметры (Inputs). Убедитесь, что функция "Разрешить алгоритмическую торговлю" (Allow Algo Trading) включена на верхняя панели MetaTrader. Позвольте советнику автономно управлять ордерами на основе его количественных правил.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, золотом и CFD связана со значительным финансовым риском и может подходить не всем инвесторам. Никогда не торгуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять. Прошлые результаты не гарантируют будущих показателей. Всегда проводите тщательное тестирование на Demo или Cent-счёте перед привлечением реального капитала на живой рынок.