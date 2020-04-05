Fibo for any pair and directions
- Эксперты
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Komila SafarovaСамым большим преимуществом использования алгоритмической торговли является скорость. Ордера исполняются за доли секунд, что невозможно для человека, а скорость настолько точна, что позволяет совершить сделку по точной цене.
- Версия: 1.9
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 10
Fibo Any Pairs and Directions (нажмите здесь, чтобы скачать файл настроек .set)
Fibo Any Pairs and Directions — это профессиональный торговый советник (EA), построенный на основе последовательностей Фибоначчи и продвинутого математического моделирования. Предназначенный для поиска высоковероятных рыночных возможностей, он обеспечивает точный расчёт точек входа и автоматическое исполнение сделок. Базовый алгоритм эффективно поддерживает как трендовые стратегии, так и стратегии возврата к среднему (mean-reversion) на различных финансовых инструментах и таймфреймах.
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Основные возможности
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Математическая логика Фибоначчи: Рассчитывает динамические уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 78,6%) и расширения Фибоначчи с использованием распределения вероятностей и статистического моделирования, адаптированного к рыночной волатильности.
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Двунаправленное исполнение: Одновременно анализирует рыночные условия как для длинных (Buy), так и для коротких (Sell) позиций.
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Мультиактивная совместимость: Оптимизирован для кросс-валютных пар, основных индексов и драгоценных металлов.
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Адаптация под XAUUSD (Золото): Оснащён специализированными алгоритмическими параметрами, разработанными для учета характерной дисперсии и резких всплесков волатильности золота.
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Полностью автоматическое управление торговлей: Полностью автономная работа с автоматическими протоколами Stop Loss, Take Profit и динамического Trailing Stop.
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Готовая настройка: Включает предварительно оптимизированные файлы настроек ( .set ) для быстрой конфигурации.
Торговые параметры и рекомендации
|Параметр
|Рекомендуемая спецификация
|Основной инструмент
|XAUUSD (Золото)
|Таймфрейм
|M15 / H1 (или ваш предпочитаемый протестированный таймфрейм)
|Минимальный депозит
|$5,000 на Cent-счёте, эквивалентно $50 (или $5,000 на Standard-счёте)
|Тип счёта
|Хеджирующий счёт с низким спредом (рекомендуется ECN / RAW исполнение)
|Файлы настроек (.set)
|Стандартные параметры подходят для начального тестирования. Для реальной торговли загрузите оптимизированные файлы .set .
Руководство по быстрому запуску
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Прикрепите советник к выбранному графику XAUUSD в MetaTrader.
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Загрузите соответствующий .set файл через вкладку Входные параметры (Inputs).
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Убедитесь, что функция "Разрешить алгоритмическую торговлю" (Allow Algo Trading) включена на верхняя панели MetaTrader.
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Позвольте советнику автономно управлять ордерами на основе его количественных правил.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Forex, золотом и CFD связана со значительным финансовым риском и может подходить не всем инвесторам. Никогда не торгуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять. Прошлые результаты не гарантируют будущих показателей. Всегда проводите тщательное тестирование на Demo или Cent-счёте перед привлечением реального капитала на живой рынок.