Fibo for any pair and directions

  • Эксперты
  • Komila Safarova
    Komila Safarova

    Komila Safarova

    4 (37)
    Самым большим преимуществом использования алгоритмической торговли является скорость. Ордера исполняются за доли секунд, что невозможно для человека, а скорость настолько точна, что позволяет совершить сделку по точной цене.
    9 продуктов
  • Версия: 1.9
  • Обновлено: 4 августа 2026
  • Активации: 10

Fibo Any Pairs and Directions (нажмите здесь, чтобы скачать файл настроек .set)

Fibo Any Pairs and Directions — это профессиональный торговый советник (EA), построенный на основе последовательностей Фибоначчи и продвинутого математического моделирования. Предназначенный для поиска высоковероятных рыночных возможностей, он обеспечивает точный расчёт точек входа и автоматическое исполнение сделок. Базовый алгоритм эффективно поддерживает как трендовые стратегии, так и стратегии возврата к среднему (mean-reversion) на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

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Оцените количественную точность этой стратегии лично. Вы можете протестировать и проверить этого бесплатного советника в условиях реального рынка с помощью официальной ссылки для тестирования ниже:

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Основные возможности

  • Математическая логика Фибоначчи: Рассчитывает динамические уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 78,6%) и расширения Фибоначчи с использованием распределения вероятностей и статистического моделирования, адаптированного к рыночной волатильности.

  • Двунаправленное исполнение: Одновременно анализирует рыночные условия как для длинных (Buy), так и для коротких (Sell) позиций.

  • Мультиактивная совместимость: Оптимизирован для кросс-валютных пар, основных индексов и драгоценных металлов.

  • Адаптация под XAUUSD (Золото): Оснащён специализированными алгоритмическими параметрами, разработанными для учета характерной дисперсии и резких всплесков волатильности золота.

  • Полностью автоматическое управление торговлей: Полностью автономная работа с автоматическими протоколами Stop Loss, Take Profit и динамического Trailing Stop.

  • Готовая настройка: Включает предварительно оптимизированные файлы настроек ( .set ) для быстрой конфигурации.

Торговые параметры и рекомендации

Параметр Рекомендуемая спецификация
Основной инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M15 / H1 (или ваш предпочитаемый протестированный таймфрейм)
Минимальный депозит $5,000 на Cent-счёте, эквивалентно $50 (или $5,000 на Standard-счёте)
Тип счёта Хеджирующий счёт с низким спредом (рекомендуется ECN / RAW исполнение)
Файлы настроек (.set) Стандартные параметры подходят для начального тестирования. Для реальной торговли загрузите оптимизированные файлы .set .

Руководство по быстрому запуску

  1. Прикрепите советник к выбранному графику XAUUSD в MetaTrader.

  2. Загрузите соответствующий .set файл через вкладку Входные параметры (Inputs).

  3. Убедитесь, что функция "Разрешить алгоритмическую торговлю" (Allow Algo Trading) включена на верхняя панели MetaTrader.

  4. Позвольте советнику автономно управлять ордерами на основе его количественных правил.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, золотом и CFD связана со значительным финансовым риском и может подходить не всем инвесторам. Никогда не торгуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять. Прошлые результаты не гарантируют будущих показателей. Всегда проводите тщательное тестирование на Demo или Cent-счёте перед привлечением реального капитала на живой рынок.


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ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
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