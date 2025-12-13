Fibo 61 8 and martingale
- Komila Safarova
- Версия: 1.5
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 10
Этот экспертный советник (Expert Advisor) основан на уровнях коррекции Фибоначчи, индексе относительной силы (RSI) и экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Свяжитесь со мной, чтобы получить файл настроек (.set), либо скачайте файл настроек для Gold (XAUUSD) в разделе комментариев — нажмите здесь.
Избегайте использования малого баланса — для оптимальной работы рекомендуется центовый счёт с минимальным балансом 50 000 центов.
Скальпинг — это торговая стратегия, нацеленная на получение прибыли от небольших, но частых движений цены. Она требует высокой ликвидности рынка и узких спредов для снижения рисков исполнения. Поэтому данный EA оптимизирован для наилучшей работы в периоды высокой рыночной активности.
EA может одновременно открывать несколько позиций на покупку и продажу при появлении сигналов на основе уровней Фибоначчи, индикатора Awesome Oscillator, индекса относительной силы (RSI) или экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Рекомендуемое использование
Инструмент: Gold (XAUUSD)
Тип счёта: центовый счёт
(используйте реальные деньги на Exness Standard Cent и тестируйте на Exness Demo Pro)
Минимальный депозит: 50 000 центов (эквивалент $500)
Центовые счета больше подходят для данного EA, так как он может размещать большое количество лимитных ордеров, а торговля в центах помогает снизить риск.
Параметры
(Позволяет автоматически подстраиваться под тренд; можно изменить на любой таймфрейм.)
Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;
(Та же логика, что и для таймфрейма RSI.)
(Позволяет увеличить дистанцию между ордерами; 1024 — большая дистанция.)
mannual_choose_buy_sell_direction = false;
(Установите true , если вы предпочитаете самостоятельно анализировать рынок и выбирать направление торговли.)
Примечания
Настройки по умолчанию предназначены только для проверки и валидации. Для реальной торговли измените параметры во вкладке входных данных или импортируйте файл .set .
Данный EA разрабатывался и дорабатывался на протяжении нескольких лет.
Если вы не готовы принимать риски на финансовых рынках, пожалуйста, не используйте этот EA.
Не используйте малый баланс — применяйте счёт не менее 50 000 центов.
