Fibo 61 8 and martingale

Этот экспертный советник (Expert Advisor) основан на уровнях коррекции Фибоначчи, индексе относительной силы (RSI) и экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Свяжитесь со мной, чтобы получить файл настроек (.set), либо скачайте файл настроек для Gold (XAUUSD) в разделе комментариев — нажмите здесь.

Избегайте использования малого баланса — для оптимальной работы рекомендуется центовый счёт с минимальным балансом 50 000 центов.

Скальпинг — это торговая стратегия, нацеленная на получение прибыли от небольших, но частых движений цены. Она требует высокой ликвидности рынка и узких спредов для снижения рисков исполнения. Поэтому данный EA оптимизирован для наилучшей работы в периоды высокой рыночной активности.

EA может одновременно открывать несколько позиций на покупку и продажу при появлении сигналов на основе уровней Фибоначчи, индикатора Awesome Oscillator, индекса относительной силы (RSI) или экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Рекомендуемое использование

Инструмент: Gold (XAUUSD)

Тип счёта: центовый счёт
(используйте реальные деньги на Exness Standard Cent и тестируйте на Exness Demo Pro)

Минимальный депозит: 50 000 центов (эквивалент $500)

Центовые счета больше подходят для данного EA, так как он может размещать большое количество лимитных ордеров, а торговля в центах помогает снизить риск.

Параметры

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(Позволяет автоматически подстраиваться под тренд; можно изменить на любой таймфрейм.)


    

        

            

        

    



    

        Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(Та же логика, что и для таймфрейма RSI.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(Позволяет увеличить дистанцию между ордерами; 1024 — большая дистанция.)


    

        

            

        

    



    

        mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(Установите true , если вы предпочитаете самостоятельно анализировать рынок и выбирать направление торговли.)

Примечания

Настройки по умолчанию предназначены только для проверки и валидации. Для реальной торговли измените параметры во вкладке входных данных или импортируйте файл .set .

Данный EA разрабатывался и дорабатывался на протяжении нескольких лет.

Если вы не готовы принимать риски на финансовых рынках, пожалуйста, не используйте этот EA.

Не используйте малый баланс — применяйте счёт не менее 50 000 центов.


Gaurang Gandhi
178
Gaurang Gandhi 2025.12.19 13:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Komila Safarova
13615
Ответ разработчика Komila Safarova 2025.12.19 15:50
Thank you very much. Your advice has helped improve the EA’s performance. Thank you
Ответ на отзыв