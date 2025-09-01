Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les niveaux de Fibonacci et sur des périodes de forte volatilité pour le hedging.

Le scalping est une approche de trading axée sur la capture de petits mouvements de prix fréquents. Une forte liquidité du marché et des spreads réduits sont essentiels pour le scalping, car ils contribuent à réduire les risques d’exécution. Pour cette raison, l’EA fonctionne mieux pendant les périodes d’activité intense du marché.

L’EA peut ouvrir plusieurs ordres d’achat et de vente simultanément lorsque des signaux basés sur les niveaux de Fibonacci apparaissent.

Recommandations d’utilisation

Instrument : XAUUSD (Or)

Type de compte : Compte Cent (Cent Account)

Dépôt minimum : 100 000 cents (équivalent à 1 000 USD)

Les comptes Cent sont mieux adaptés pour cet EA, car il peut placer un grand nombre d’ordres en attente, et le trading en cents aide à réduire le niveau de risque.

Remarques

Cet EA est disponible gratuitement jusqu’au 27/09/2025.

Les paramètres par défaut sont uniquement destinés aux tests. Pour une utilisation réelle, il est nécessaire d’ajuster les paramètres d’entrée ou de charger un fichier de configuration (.set).

Cet EA a été développé et perfectionné pendant plusieurs années.

Si vous n’êtes pas prêt à accepter les risques des marchés financiers, veuillez vous abstenir d’utiliser cet EA.



