Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

5

Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les niveaux de Fibonacci et sur des périodes de forte volatilité pour le hedging.
Le scalping est une approche de trading axée sur la capture de petits mouvements de prix fréquents. Une forte liquidité du marché et des spreads réduits sont essentiels pour le scalping, car ils contribuent à réduire les risques d’exécution. Pour cette raison, l’EA fonctionne mieux pendant les périodes d’activité intense du marché.

L’EA peut ouvrir plusieurs ordres d’achat et de vente simultanément lorsque des signaux basés sur les niveaux de Fibonacci apparaissent.

Recommandations d’utilisation

  • Instrument : XAUUSD (Or)

  • Type de compte : Compte Cent (Cent Account)

  • Dépôt minimum : 100 000 cents (équivalent à 1 000 USD)

Les comptes Cent sont mieux adaptés pour cet EA, car il peut placer un grand nombre d’ordres en attente, et le trading en cents aide à réduire le niveau de risque.

Remarques

  • Cet EA est disponible gratuitement jusqu’au 27/09/2025.

  • Les paramètres par défaut sont uniquement destinés aux tests. Pour une utilisation réelle, il est nécessaire d’ajuster les paramètres d’entrée ou de charger un fichier de configuration (.set).

  • Cet EA a été développé et perfectionné pendant plusieurs années.

Si vous n’êtes pas prêt à accepter les risques des marchés financiers, veuillez vous abstenir d’utiliser cet EA.


Avis 6
Forexth2025
14
Forexth2025 2025.09.23 14:59 
 

Nice EA

Syarif Ridhohidayatulloh
30
Syarif Ridhohidayatulloh 2025.09.21 10:05 
 

Good EA Bro!

Shui Hua Li
260
Shui Hua Li 2025.09.20 01:29 
 

一个星期就从 $1000 到 $1079，非常不错。作者很耐心，并能够不断改进他的 EA。截图见: https://www.mql5.com/zh/market/product/145354/comments/page2?source=Site+Profile+Seller#comment_58078129

Forexth2025
14
Forexth2025 2025.09.23 14:59 
 

Nice EA

Komila Safarova
1244
Réponse du développeur Komila Safarova 2025.09.23 16:02
Thank you
Syarif Ridhohidayatulloh
30
Syarif Ridhohidayatulloh 2025.09.21 10:05 
 

Good EA Bro!

Komila Safarova
1244
Réponse du développeur Komila Safarova 2025.09.21 10:27
Thank you
XFEI086125
70
XFEI086125 2025.09.20 10:08 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Komila Safarova
1244
Réponse du développeur Komila Safarova 2025.09.20 10:51
It can work any timeframe
Shui Hua Li
260
Shui Hua Li 2025.09.20 01:29 
 

一个星期就从 $1000 到 $1079，非常不错。作者很耐心，并能够不断改进他的 EA。截图见: https://www.mql5.com/zh/market/product/145354/comments/page2?source=Site+Profile+Seller#comment_58078129

Komila Safarova
1244
Réponse du développeur Komila Safarova 2025.09.20 04:21
Thank you very much for your kind attention
Sherlocks1994
16
Sherlocks1994 2025.09.04 09:34 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Komila Safarova
1244
Réponse du développeur Komila Safarova 2025.09.09 16:19
Thank you, strategy based on fibonacci levels and this ea place orders according to timeframe. As for set file this ea put 420 orders with 0.01 lots for 100k cent account
FQLucky
14
FQLucky 2025.09.04 03:54 
 

hi man, could you please provide the set file of gold, in the market, there is no link to downlod it, thank you very much

Komila Safarova
1244
Réponse du développeur Komila Safarova 2025.09.09 16:16
hi this is set file https://drive.google.com/file/d/17i6eBUIxkkviTHX1acpKlIshcG49yNpD/view?usp=drive_link
Répondre à l'avis