Prop Firm Simulator

Освойте испытания проп-фирм до риска реальными деньгами! Наш продвинутый симулятор воссоздает аутентичные торговые среды проп-фирм, помогая вам тренироваться, разрабатывать стратегии и проходить испытания с уверенностью. С нашим симулятором вы можете имитировать любые испытания проп-фирм, используя демо- или реальные счета, поддерживать ручные торговые стратегии и автоматическую торговлю через советники, создавать персонализированные испытания на индивидуальные периоды и бросать вызов себе для развития дисциплины, необходимой для стабильной прибыльности.

Наборы настроек для FTMO 10k и 100K: Готовые конфигурации и персональная поддержка для всех основных проп-фирм - просто спросите!

Скидка 30% для первых 10 покупателей.

Ключевые особенности:

  • Мониторинг испытаний в реальном времени

  • Панель статистики в реальном времени - отслеживание баланса, капитала, P&L, просадок

  • Профессиональные метрики - закрытые vs открытые P&L, процент прибыльных сделок, анализ торговли

  • Поддержка ручного/автотрейдинга: как ручные торговые стратегии, так и автоматическая торговля через экспертные советники

Полное соблюдение правил проп-фирм:

  • Управление целевой прибылью - установка и отслеживание конкретных целей по прибыли

  • Защита от просадок - дневные и максимальные лимиты просадок с оповещениями

  • Требования к торговым дням - отслеживание минимальных активных торговых дней

  • Управление рисками - соблюдение стоп-лоссов, ограничения размера позиции

  • Временные ограничения - отсчет продолжительности испытания

Продвинутое управление рисками:

  • Двойное отслеживание P&L - разделение закрытой прибыли и открытых позиций

  • Оповещения о нарушениях в реальном времени - мгновенное уведомление о нарушениях правил

  • Автозащита торговли - опциональное автоматическое закрытие сделок при нарушениях

  • Настраиваемые лимиты - регулировка всех параметров под любую проп-фирму

Гибкие режимы торговли:

  • Готовность к реальным счетам - работа с любыми реальными или демо-счетами любого брокера

  • Множественные попытки - отслеживание производительности через несколько попыток испытаний

  • Все инструменты - работает с Forex, Crypto, Stocks, Indices

Почему выбирают наш симулятор?

  • Практикуйтесь как профессионалы: Провалитесь на симуляции, преуспейте в реальности.

  • Создавайте стабильную прибыль: Развивайте дисциплинированные торговые привычки.

  • Экономьте тысячи на проваленных испытаниях: Одно проваленное испытание может стоить $500+.

  • Получите несправедливое преимущество: Знайте, как именно проп-фирмы вас оценивают.

Поддерживаемые правила проп-фирм:

  • Баланс счета (любой капитал)

  • Целевые показатели прибыли (любая сумма)

  • Дневные лимиты просадки

  • Максимальные лимиты просадки

  • Минимальные торговые дни

  • Временные ограничения (календарные/торговые дни)

  • Требования к стоп-лоссу

  • Ограничения размера позиции

  • Комиссии (применяются)

  • Правила торговли в выходные

  • Лимиты прибыли одной сделки

  • Максимальное количество открытых сделок

Основные советы и лучшие практики:

  • Закройте все открытые сделки перед активацией симулятора

  • Установите реалистичные параметры, соответствующие правилам вашей целевой проп-фирмы

  • При нарушении размера лота закройте oversized-позицию перед следующей попыткой

  • Как минимум одна сделка должна быть открыта и закрыта для засчитывания торгового дня

  • Несколько сделок в один день считаются как один торговый день

  • Прикрепите EA к одному графику и используйте предоставленный шаблон

  • Начинайте с демо-счетов для освоения правил перед использованием реальных средств

  • Используйте функцию паузы во время закрытия рынков или личных перерывов

FAQ:

  • Работает ли с моим брокером? Да! Совместим с любым брокером MT5.

  • Можно ли использовать для реальной торговли? Абсолютно!

  • Насколько точна симуляция? Мы точно воспроизводим правила проп-фирм.

  • Есть ли постоянная поддержка? Да, мы обеспечиваем непрерывные обновления.


Рекомендуем также
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Утилиты
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Утилиты
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Утилиты
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Утилиты
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Утилиты
EA автоматический тейк-профит, автоматическая покупка/продажа, менеджер объема, боковая торговля, следящая точка открытия 1 — Автоматическое открытие покупки/продажи EA автоматически открывает покупку или продажу в соответствии с настройками: прибыль, стоп-лосс, объем. Управление объемом: общее количество ордеров и фиксированный размер 2 — Автоматический тейк-профит: тейк-профит с минимальной прибылью в соответствии с настройками, кнопка тейк-профит в соответствии с минимальной и максимальной п
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Индикаторы
This indicator is a   technical tool based on harmonic approximations   of solar and lunar cycles. It   does not use exact astronomical positions. This indicator uses   mathematical waves to approximate daily solar and monthly lunar cycles   for trading purposes. It captures general market rhythms influenced by day/night and moon phases, but it   does not track exact astronomical positions . Do your analysis and study on back test before purchase.  The   Advanced Astrological Indicator   is a m
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Утилиты
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Индикаторы
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Утилиты
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Trader Assistant Mini MT5
Faran Ataeiraveshti
Утилиты
Привет ребята «Trader Assistant Mini» — это удобный инструмент для расчета риска на сделку с удобной панелью R:R. Соотношение риска и вознаграждения плюс торговая панель: Каждому трейдеру удобно рассчитать размер убытка относительно размера прибыли, а также управлять риском для каждого трейдера, чтобы он мог судить, хорошая это сделка или нет. Кроме того, он показывает убыток и прибыль в пунктах и процентах, а также убыток и прибыль. How to install the demo version + Demo file: Trader Assist
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Индикаторы
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Утилиты
It Will Close Your All Trade   in Half of second  no matter you open 100 plus trade open it will close all trade half of second  . it good work for 1 -5 min scalping   this Ea have  many function see the pic i uploaded   there  . ea that have function close all trade , close all lossing trade , close all profit trade . also have lot system where you can put your  expected lot and buy sell button and it can close 100 trade in 1 second  
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Утилиты
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
SSL Hybrid
Rashed Samir
Индикаторы
This indicator is the mql5 version of the   SSLHybrid   indicator. MT4 Version Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Description of TradingView version: This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only. Tried to implement a few VP NNFX Rules This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades. Alerts added for Baseline entries, SSL
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Другие продукты этого автора
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Dynamic Fibo Scalper is an automated trading tool that uses Dynamic Fibonacci levels to find trading opportunities. You can set up to 5 custom levels in the EA’s inputs, and it will monitor the price movement. When the price crosses any of your chosen levels, the EA will automatically enter a buy or sell trade. This EA is perfect for traders who want a simple and effective strategy based on Fibonacci analysis. It’s fully customizable , easy to use, and works on any market , giving you more con
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Индикаторы
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Индикаторы
Quant Levels Indicator   is a premium component of the   Quantitative Trading Analysis Toolkit , designed to transform subjective trading into data-driven decision making. This advanced tool provides institutional-grade support and resistance analysis directly on your MT5 charts. " Please support our work by leaving a review ". As a thank-you gift , we’ll share a special template that helps you display signal trade history directly on your chart. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals i
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Эксперты
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Эксперты
Trendline Breakouts is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the tradition
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Индикаторы
Индикатор Trade Visualizer оживляет ваши торговые данные, отображая полную историю сделок прямо на графиках MT5. Независимо от того, анализируете ли вы собственную производительность или исследуете сигналы трейдеров MQL5, этот инструмент превращает сырые торговые данные в наглядные визуальные элементы. Каждая сделка представлена стрелками входа и выхода, соединёнными линиями и подробными подсказками с ценами, прибылью, объёмом и пунктами — позволяя мгновенно понять логику и эффективность любой с
FREE
Pro Trading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
5 (2)
Утилиты
“Цена запуска: $55 (в наличии только 2 копии!). Следующая цена: $75. Окончательная цена: $149.” Если вы приобрели наш продукт, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав вашу электронную почту, чтобы получить Excel ProTrading Analytics Template. Раскройте весь потенциал вашей торговой стратегии с этим комплексным решением: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard . Независимо от того, торгуете ли вы вручную или используете советники (EAs), этот мощный инструмент позволяет анализирова
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
This new   time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT5 version :  https://ww
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Эксперты
The Range Breakout X2 использует стратегию скальпингового прорыва. Этот советник определит ежедневные 4 ключевых уровня поддержки и сопротивления и будет открывать длинные и короткие сделки на этих уровнях. Прибыль можно зафиксировать с помощью настраиваемой трейлинговой стоп-позиции... Это оптимизированная стратегия прорыва диапазона с простой и полной настройкой для всех рынков: Forex, индексы, акции, товары и криптовалюты. Бэктесты, показанные на скриншотах, были выполнены с настройками по ум
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Strategy Master   is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). We understand that mar
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Trendline Breakouts   is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the traditi
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
Эксперты
This EA is designed to pass challenges of prop firms (proprietary trading firm) that allow use of High and Low Frequency trading strategies. A Gift i ncluded in this expert    :   Range Breakout strategy  that identify daily support and resistance levels and initiating both Long and Short trades automaticly at these key points. We use special HFT strategy that detect large movements and employ stop loss to protect your equity. It has build-in equity protector which will stop the EA once the pro
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152555 W
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA   is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions.
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
This Expert Advisor is designed to help traders manage their positions automatically. It can hedge manual trades when a specified (loss or win) threshold is reached, reducing risk. The EA also allows traders to close buy or sell trades individually based on profit or loss, and it can close all trades when a certain total profit or loss is achieved. With customizable settings for trade management, this EA helps traders automate their strategies and improve efficiency. The EA opens trades using th
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Unlock the full potential of your trading strategy with this  all-in-one  solution:  Trade History Exporter  +  Pro Excel Trading Dashboard . Whether you're trading manually or using Expert Advisors (EAs), this powerful tool allows you to analyze, optimize, and improve your performance with professional-grade metrics and interactive dashboards. With the Pro Excel Dashboard, you can deeply analyze your trade history—manual or algorithmic—and even evaluate any EA’s performance using backtest resu
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Master prop firm challenges before risking real money!   Our advanced simulator recreates authentic prop firm trading environments, helping you practice, strategize, and pass challenges with confidence.   Using our Simulator, you can simulate any prop firm challenge using demo or live accounts, supports both manual trading strategies and automated trading via EAs ,  create personalized challenges for customized periods, and challenge yourself to develop the discipline needed for consistent profi
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Эксперты
The Range Breakout X2 использует стратегию скальпингового прорыва. Этот советник определит ежедневные 4 ключевых уровня поддержки и сопротивления и будет открывать длинные и короткие сделки на этих уровнях. Прибыль можно зафиксировать с помощью настраиваемой трейлинговой стоп-позиции... Это оптимизированная стратегия прорыва диапазона с простой и полной настройкой для всех рынков: Forex, индексы, акции, товары и криптовалюты. Бэктесты, показанные на скриншотах, были выполнены с настройками по ум
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Strategy Master is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). The link for MT4 version
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like   Steve Nison, Stephen   Bigalow   , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions. D
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA is an advanced tool designed for traders who want to execute trades quickly and efficiently using their keyboard. It allows users to place, modify, and close orders with customizable hotkeys, making trading as fast and intuitive as possible. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this EA enhances your trading experience by reducing manual clicks and improving reaction time. Key Features: Hotkey-Based Trading – Execute trades, modify posit
Quantitative Trading Analysis
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Преобразуйте свою торговлю из догадок в решения, основанные на данных. Оцените силу количественного анализа, который используют профессиональные институции — теперь доступного каждому серьёзному трейдеру. «В торговле управляют тем, что измеряется. Начните измерять то, что действительно важно.» Это полный набор инструментов для количественного анализа, созданный и защищённый автором, предназначенный для трейдеров, которые хотят глубоко понимать поведение рынка, волатильность, ликвидность и торго
