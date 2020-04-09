Prop Firm Simulator

Освойте испытания проп-фирм до риска реальными деньгами! Наш продвинутый симулятор воссоздает аутентичные торговые среды проп-фирм, помогая вам тренироваться, разрабатывать стратегии и проходить испытания с уверенностью. С нашим симулятором вы можете имитировать любые испытания проп-фирм, используя демо- или реальные счета, поддерживать ручные торговые стратегии и автоматическую торговлю через советники, создавать персонализированные испытания на индивидуальные периоды и бросать вызов себе для развития дисциплины, необходимой для стабильной прибыльности.

Наборы настроек для FTMO 10k и 100K: Готовые конфигурации и персональная поддержка для всех основных проп-фирм - просто спросите!

Скидка 30% для первых 10 покупателей.

Ключевые особенности:

Мониторинг испытаний в реальном времени

Панель статистики в реальном времени - отслеживание баланса, капитала, P&L, просадок

Профессиональные метрики - закрытые vs открытые P&L, процент прибыльных сделок, анализ торговли

Поддержка ручного/автотрейдинга: как ручные торговые стратегии, так и автоматическая торговля через экспертные советники

Полное соблюдение правил проп-фирм:

Управление целевой прибылью - установка и отслеживание конкретных целей по прибыли

Защита от просадок - дневные и максимальные лимиты просадок с оповещениями

Требования к торговым дням - отслеживание минимальных активных торговых дней

Управление рисками - соблюдение стоп-лоссов, ограничения размера позиции

Временные ограничения - отсчет продолжительности испытания

Продвинутое управление рисками:

Двойное отслеживание P&L - разделение закрытой прибыли и открытых позиций

Оповещения о нарушениях в реальном времени - мгновенное уведомление о нарушениях правил

Автозащита торговли - опциональное автоматическое закрытие сделок при нарушениях

Настраиваемые лимиты - регулировка всех параметров под любую проп-фирму

Гибкие режимы торговли:

Готовность к реальным счетам - работа с любыми реальными или демо-счетами любого брокера

Множественные попытки - отслеживание производительности через несколько попыток испытаний

Все инструменты - работает с Forex, Crypto, Stocks, Indices

Почему выбирают наш симулятор?

Практикуйтесь как профессионалы: Провалитесь на симуляции, преуспейте в реальности.

Создавайте стабильную прибыль: Развивайте дисциплинированные торговые привычки.

Экономьте тысячи на проваленных испытаниях: Одно проваленное испытание может стоить $500+.

Получите несправедливое преимущество: Знайте, как именно проп-фирмы вас оценивают.

Поддерживаемые правила проп-фирм:

Баланс счета (любой капитал)

Целевые показатели прибыли (любая сумма)

Дневные лимиты просадки

Максимальные лимиты просадки

Минимальные торговые дни

Временные ограничения (календарные/торговые дни)

Требования к стоп-лоссу

Ограничения размера позиции

Комиссии (применяются)

Правила торговли в выходные

Лимиты прибыли одной сделки

Максимальное количество открытых сделок

Основные советы и лучшие практики:

Закройте все открытые сделки перед активацией симулятора

Установите реалистичные параметры, соответствующие правилам вашей целевой проп-фирмы

При нарушении размера лота закройте oversized-позицию перед следующей попыткой

Как минимум одна сделка должна быть открыта и закрыта для засчитывания торгового дня

Несколько сделок в один день считаются как один торговый день

Прикрепите EA к одному графику и используйте предоставленный шаблон

Начинайте с демо-счетов для освоения правил перед использованием реальных средств

Используйте функцию паузы во время закрытия рынков или личных перерывов

FAQ: