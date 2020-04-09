Prop Firm Simulator
Освойте испытания проп-фирм до риска реальными деньгами! Наш продвинутый симулятор воссоздает аутентичные торговые среды проп-фирм, помогая вам тренироваться, разрабатывать стратегии и проходить испытания с уверенностью. С нашим симулятором вы можете имитировать любые испытания проп-фирм, используя демо- или реальные счета, поддерживать ручные торговые стратегии и автоматическую торговлю через советники, создавать персонализированные испытания на индивидуальные периоды и бросать вызов себе для развития дисциплины, необходимой для стабильной прибыльности.
Наборы настроек для FTMO 10k и 100K: Готовые конфигурации и персональная поддержка для всех основных проп-фирм - просто спросите!
Ключевые особенности:
-
Мониторинг испытаний в реальном времени
-
Панель статистики в реальном времени - отслеживание баланса, капитала, P&L, просадок
-
Профессиональные метрики - закрытые vs открытые P&L, процент прибыльных сделок, анализ торговли
-
Поддержка ручного/автотрейдинга: как ручные торговые стратегии, так и автоматическая торговля через экспертные советники
Полное соблюдение правил проп-фирм:
-
Управление целевой прибылью - установка и отслеживание конкретных целей по прибыли
-
Защита от просадок - дневные и максимальные лимиты просадок с оповещениями
-
Требования к торговым дням - отслеживание минимальных активных торговых дней
-
Управление рисками - соблюдение стоп-лоссов, ограничения размера позиции
-
Временные ограничения - отсчет продолжительности испытания
Продвинутое управление рисками:
-
Двойное отслеживание P&L - разделение закрытой прибыли и открытых позиций
-
Оповещения о нарушениях в реальном времени - мгновенное уведомление о нарушениях правил
-
Автозащита торговли - опциональное автоматическое закрытие сделок при нарушениях
-
Настраиваемые лимиты - регулировка всех параметров под любую проп-фирму
Гибкие режимы торговли:
-
Готовность к реальным счетам - работа с любыми реальными или демо-счетами любого брокера
-
Множественные попытки - отслеживание производительности через несколько попыток испытаний
-
Все инструменты - работает с Forex, Crypto, Stocks, Indices
Почему выбирают наш симулятор?
-
Практикуйтесь как профессионалы: Провалитесь на симуляции, преуспейте в реальности.
-
Создавайте стабильную прибыль: Развивайте дисциплинированные торговые привычки.
-
Экономьте тысячи на проваленных испытаниях: Одно проваленное испытание может стоить $500+.
-
Получите несправедливое преимущество: Знайте, как именно проп-фирмы вас оценивают.
Поддерживаемые правила проп-фирм:
-
Баланс счета (любой капитал)
-
Целевые показатели прибыли (любая сумма)
-
Дневные лимиты просадки
-
Максимальные лимиты просадки
-
Минимальные торговые дни
-
Временные ограничения (календарные/торговые дни)
-
Требования к стоп-лоссу
-
Ограничения размера позиции
-
Комиссии (применяются)
-
Правила торговли в выходные
-
Лимиты прибыли одной сделки
-
Максимальное количество открытых сделок
Основные советы и лучшие практики:
-
Закройте все открытые сделки перед активацией симулятора
-
Установите реалистичные параметры, соответствующие правилам вашей целевой проп-фирмы
-
При нарушении размера лота закройте oversized-позицию перед следующей попыткой
-
Как минимум одна сделка должна быть открыта и закрыта для засчитывания торгового дня
-
Несколько сделок в один день считаются как один торговый день
-
Прикрепите EA к одному графику и используйте предоставленный шаблон
-
Начинайте с демо-счетов для освоения правил перед использованием реальных средств
-
Используйте функцию паузы во время закрытия рынков или личных перерывов
FAQ:
-
Работает ли с моим брокером? Да! Совместим с любым брокером MT5.
-
Можно ли использовать для реальной торговли? Абсолютно!
-
Насколько точна симуляция? Мы точно воспроизводим правила проп-фирм.
-
Есть ли постоянная поддержка? Да, мы обеспечиваем непрерывные обновления.