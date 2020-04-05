Fibo 61 8 and Quantum EA

Этот советник (Expert Advisor) основан на уровнях коррекции Фибоначчи и использует стратегию хеджирования.

Напишите мне, чтобы получить set-файл, либо скачайте его в разделе комментариев. Также вы можете нажать здесь, чтобы получить set-файл для XAUUSD (золото). Для BTCUSD (биткоин) нажмите здесь.

Скальпинг — это торговый подход, направленный на получение прибыли от небольших, но частых ценовых движений. Для эффективного скальпинга важны высокая ликвидность рынка и низкие спреды, так как они помогают снизить риски исполнения ордеров. По этой причине данный советник лучше всего работает в периоды высокой рыночной активности.

Советник может одновременно открывать несколько позиций на покупку и продажу, если появляются сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи.

Рекомендуемое использование

Торговый инструмент: XAUUSD (золото)

Тип счёта: Cent-счёт (рекомендуется использовать реальный счёт Exness Standard Cent; для тестирования можно использовать Exness Demo Pro).

Минимальный депозит: 100 000 центов (эквивалент 1 000 USD).

Cent-счета лучше подходят для данного советника, поскольку он может размещать большое количество лимитных ордеров, а использование счёта в центах помогает снизить уровень риска.

Примечания

Настройки по умолчанию предназначены только для прохождения валидации. Для практического использования рекомендуется изменить параметры во вкладке Inputs или импортировать .set-файл.

Этот советник разрабатывался и совершенствовался на протяжении нескольких лет.

Если вы не готовы принимать риски, связанные с торговлей на финансовых рынках, пожалуйста, не используйте этот советник.