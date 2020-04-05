Fibo 61 8 and Quantum EA
- Эксперты
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Komila SafarovaСамым большим преимуществом использования алгоритмической торговли является скорость. Ордера исполняются за доли секунд, что невозможно для человека, а скорость настолько точна, что позволяет совершить сделку по точной цене.
- Версия: 1.7
- Обновлено: 31 июля 2026
Этот советник (Expert Advisor) основан на уровнях коррекции Фибоначчи и использует стратегию хеджирования.
Напишите мне, чтобы получить set-файл, либо скачайте его в разделе комментариев. Также вы можете нажать здесь, чтобы получить set-файл для XAUUSD (золото). Для BTCUSD (биткоин) нажмите здесь.
Скальпинг — это торговый подход, направленный на получение прибыли от небольших, но частых ценовых движений. Для эффективного скальпинга важны высокая ликвидность рынка и низкие спреды, так как они помогают снизить риски исполнения ордеров. По этой причине данный советник лучше всего работает в периоды высокой рыночной активности.
Советник может одновременно открывать несколько позиций на покупку и продажу, если появляются сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи.
Рекомендуемое использование
Торговый инструмент: XAUUSD (золото)
Тип счёта: Cent-счёт (рекомендуется использовать реальный счёт Exness Standard Cent; для тестирования можно использовать Exness Demo Pro).
Минимальный депозит: 100 000 центов (эквивалент 1 000 USD).
Cent-счета лучше подходят для данного советника, поскольку он может размещать большое количество лимитных ордеров, а использование счёта в центах помогает снизить уровень риска.
Примечания
Настройки по умолчанию предназначены только для прохождения валидации. Для практического использования рекомендуется изменить параметры во вкладке Inputs или импортировать .set-файл.
Этот советник разрабатывался и совершенствовался на протяжении нескольких лет.
Если вы не готовы принимать риски, связанные с торговлей на финансовых рынках, пожалуйста, не используйте этот советник.