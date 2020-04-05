Fibo 61 8 and Quantum EA

Этот советник (Expert Advisor) основан на уровнях коррекции Фибоначчи и использует стратегию хеджирования.

Напишите мне, чтобы получить set-файл, либо скачайте его в разделе комментариев. Также вы можете нажать здесь, чтобы получить set-файл для XAUUSD (золото). Для BTCUSD (биткоин) нажмите здесь.

Скальпинг — это торговый подход, направленный на получение прибыли от небольших, но частых ценовых движений. Для эффективного скальпинга важны высокая ликвидность рынка и низкие спреды, так как они помогают снизить риски исполнения ордеров. По этой причине данный советник лучше всего работает в периоды высокой рыночной активности.

Советник может одновременно открывать несколько позиций на покупку и продажу, если появляются сигналы, основанные на уровнях Фибоначчи.

Рекомендуемое использование

Торговый инструмент: XAUUSD (золото)

Тип счёта: Cent-счёт (рекомендуется использовать реальный счёт Exness Standard Cent; для тестирования можно использовать Exness Demo Pro).

Минимальный депозит: 100 000 центов (эквивалент 1 000 USD).

Cent-счета лучше подходят для данного советника, поскольку он может размещать большое количество лимитных ордеров, а использование счёта в центах помогает снизить уровень риска.

Примечания

Настройки по умолчанию предназначены только для прохождения валидации. Для практического использования рекомендуется изменить параметры во вкладке Inputs или импортировать .set-файл.

Этот советник разрабатывался и совершенствовался на протяжении нескольких лет.

Если вы не готовы принимать риски, связанные с торговлей на финансовых рынках, пожалуйста, не используйте этот советник.


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Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Fibo for any pair and directions
Komila Safarova
Эксперты
Fibo Any Pairs and Directions (нажмите здесь, чтобы скачать файл настроек .set) Fibo Any Pairs and Directions — это профессиональный торговый советник (EA), построенный на основе последовательностей Фибоначчи и продвинутого математического моделирования. Предназначенный для поиска высоковероятных рыночных возможностей, он обеспечивает точный расчёт точек входа и автоматическое исполнение сделок. Базовый алгоритм эффективно поддерживает как трендовые стратегии, так и стратегии возврата к среднем
Fibonacci 61 8 EA
Komila Safarova
Эксперты
Вот простой, понятный и лаконичный вариант вашего текста на русском языке: Fibonacci 61 8 EA (Нажмите здесь, чтобы скачать .set-файл) Fibonacci 61 8 EA — это профессиональный торговый робот, основанный на уровнях Фибоначчи и специальной стратегии «8» для открытия ордеров. Он разработан для поиска максимально точных точек входа в рынок. Робот улавливает ценовые движения в любом направлении, в любое время и на любой валютной паре, превращая рыночные колебания в прибыльные сделки.  Важные инструкци
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Fibo any pairs testing
Komila Safarova
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Fibo Any Pair (нажмите, чтобы скачать set файл) Fibo Any Pairs — это торговый советник (EA), основанный на уровнях Фибоначчи. Он помогает находить хорошие точки входа и работает на любых валютных парах, в любое время и в любом направлении. Инструкция по тестированию Перед использованием на реальном счёте: Протестируйте в Strategy Tester или на демо-счётеИспользуйте низкую скорость в Strategy Tester для большей точности Выберите режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для лучших результатов С
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Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Эксперты
Этот Советник (Expert Advisor, EA) предназначен для автоматической торговли на парах XAUUSD (Золото) и BTCUSD (Биткоин) . Он основан на усовершенствованной комбинации уровней коррекции Фибоначчи и теории волн Эллиотта , что позволяет определять торговые возможности с высокой вероятностью успеха. Получение файла настроек Напишите мне, чтобы получить файл настроек (.set) , или скачайте его в разделе комментариев. Также можно нажать здесь, чтобы получить set-файл для золота (XAUUSD) . Для биткоина
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Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Эксперты
Fibo 61.8 – Game Changer — это агрессивный скальпинговый советник, построенный на уровнях Fibonacci retracement и логике хеджирования . Специально разработан для XAUUSD (Золото) , этот EA работает непрерывно и показывает наилучшие результаты в спокойных, боковых или флэтовых рыночных условиях , но при правильной настройке он также может эффективно работать на волатильных рынках . Это не советник с ограничением по времени — он торгует, когда рыночные условия соответствуют выбранному вами файлу на
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Эксперты
Этот советник основан на уровнях коррекции Фибоначчи, индикаторах Awesome Oscillator Билла Вильямса и Экспоненциальной скользящей средней (EMA) . Напишите мне, чтобы получить файл настроек (.set), или скачайте его в разделе комментариев, либо нажмите здесь, чтобы получить set-файл для золота (XAUUSD) . Для биткоина (BTCUSD) нажмите здесь, чтобы загрузить соответствующий set-файл. Бесплатная версия советника работает до 1 ноября включительно (версия 1.10 ). Не используйте маленький депозит — реко
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
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Этот экспертный советник (Expert Advisor) основан на уровнях коррекции Фибоначчи, индексе относительной силы (RSI) и экспоненциальной скользящей средней (EMA). Свяжитесь со мной, чтобы получить файл настроек (.set), либо скачайте файл настроек для Gold (XAUUSD) в разделе комментариев — нажмите здесь. Избегайте использования малого баланса — для оптимальной работы рекомендуется центовый счёт с минимальным балансом 50 000 центов. Скальпинг — это торговая стратегия, нацеленная на получение прибыли
Any direction Fibo 61 8 scalping gold EA
Komila Safarova
Эксперты
Этот экспертный советник (EA) основан на уровнях коррекции Фибоначчи и индикаторе ATR (Average True Range) и предназначен для торговли сильными рыночными движениями, по концепции, схожей с Fibo 61.8 Game Changer EA . EA автоматически применяет ключевые уровни Фибоначчи: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% , с особым акцентом на золотое сечение 61.8% — мощный уровень, где цена часто реагирует или разворачивается. Для повышения точности EA использует ATR как фильтр волатильности, обеспечивая стабильн
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