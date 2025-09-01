Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

Bu Uzman Danışman (EA), Fibonacci seviyelerine ve yüksek oynaklık dönemlerinde yapılan hedge stratejilerine dayanmaktadır.

Scalping, küçük ve sık fiyat hareketlerini yakalamaya odaklanan bir ticaret yaklaşımıdır. Yüksek piyasa likiditesi ve dar spreadler, yürütme riskini azaltmaya yardımcı olduğu için scalping için çok önemlidir. Bu nedenle EA, piyasanın en aktif olduğu dönemlerde en iyi şekilde çalışır.

EA, Fibonacci seviyelerine dayalı sinyaller oluştuğunda aynı anda birden fazla alım ve satım işlemi açabilir.

Kullanım Tavsiyeleri

Enstrüman: XAUUSD (Altın)

Hesap Türü: Cent Account (Cent Hesabı)

Minimum Mevduat: 100.000 cent (1.000 USD’ye eşdeğer)

Cent hesapları, EA’nın çok sayıda bekleyen emir verebilmesi nedeniyle bu EA için daha uygundur ve cent cinsinden işlem yapmak risk seviyesini azaltmaya yardımcı olur.

Notlar

Bu EA, 27/09/2025 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabilir.

Varsayılan ayarlar yalnızca test amaçlıdır. Gerçek kullanım için giriş parametrelerinin ayarlanması veya bir yapılandırma dosyasının (.set) yüklenmesi gerekir.

Bu EA, birkaç yıl boyunca geliştirilmiş ve mükemmelleştirilmiştir.

Finansal piyasalardaki riskleri almaya hazır değilseniz, lütfen bu EA’yı kullanmaktan kaçının.



