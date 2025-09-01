Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

5

Bu Uzman Danışman (EA), Fibonacci seviyelerine ve yüksek oynaklık dönemlerinde yapılan hedge stratejilerine dayanmaktadır.
Scalping, küçük ve sık fiyat hareketlerini yakalamaya odaklanan bir ticaret yaklaşımıdır. Yüksek piyasa likiditesi ve dar spreadler, yürütme riskini azaltmaya yardımcı olduğu için scalping için çok önemlidir. Bu nedenle EA, piyasanın en aktif olduğu dönemlerde en iyi şekilde çalışır.

EA, Fibonacci seviyelerine dayalı sinyaller oluştuğunda aynı anda birden fazla alım ve satım işlemi açabilir.

Kullanım Tavsiyeleri

  • Enstrüman: XAUUSD (Altın)

  • Hesap Türü: Cent Account (Cent Hesabı)

  • Minimum Mevduat: 100.000 cent (1.000 USD’ye eşdeğer)

Cent hesapları, EA’nın çok sayıda bekleyen emir verebilmesi nedeniyle bu EA için daha uygundur ve cent cinsinden işlem yapmak risk seviyesini azaltmaya yardımcı olur.

Notlar

  • Bu EA, 27/09/2025 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabilir.

  • Varsayılan ayarlar yalnızca test amaçlıdır. Gerçek kullanım için giriş parametrelerinin ayarlanması veya bir yapılandırma dosyasının (.set) yüklenmesi gerekir.

  • Bu EA, birkaç yıl boyunca geliştirilmiş ve mükemmelleştirilmiştir.

Finansal piyasalardaki riskleri almaya hazır değilseniz, lütfen bu EA’yı kullanmaktan kaçının.


İncelemeler 7
刘晓雷
226
刘晓雷 2025.09.27 06:09 
 

你能把set文件直接发到评论区吗，直接下载的那种。

Forexth2025
14
Forexth2025 2025.09.23 14:59 
 

Nice EA

Syarif Ridhohidayatulloh
30
Syarif Ridhohidayatulloh 2025.09.21 10:05 
 

Good EA Bro!

Yazarın diğer ürünleri
Scalping Gold xauusd
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
EA Genel Bakış Bu Uzman Danışman (EA), XAUUSD (Altın) üzerinde otomatik alım satım yapmak için geliştirilmiştir. Fibonacci seviyeleri , Elliott Dalga teorisi ve EMA (25/100) kesişimleri kombinasyonunu kullanır. Özellikle Cent hesaplarında verimli çalışacak şekilde optimize edilmiştir, bu da risk yönetimi ve pozisyon boyutu ayarlamalarında esneklik sağlar. Temel Özellikler Kolay kurulum – hazır .set dosyası talep üzerine sunulabilir Risk kontrolü – Cent hesapları için optimize edilmiştir, böylec
İncelemeye yanıt