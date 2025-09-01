Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

Este Consultor Especialista (EA) é baseado nos níveis de Fibonacci e em períodos de alta volatilidade para estratégias de hedge.

O scalping é uma abordagem de trading voltada para capturar pequenos e frequentes movimentos de preço. Alta liquidez do mercado e spreads reduzidos são importantes para o scalping, pois ajudam a diminuir os riscos de execução. Por esse motivo, o EA funciona melhor durante os períodos de maior atividade do mercado.

O EA pode abrir várias ordens de compra e venda simultaneamente, caso surjam sinais baseados nos níveis de Fibonacci.

Recomendações de uso

Instrumento: XAUUSD (Ouro)

Tipo de conta: Cent Account (conta em cêntimos)

Depósito mínimo: 100.000 cêntimos (equivalente a 1.000 USD)

As contas em cêntimos são mais adequadas para este EA, pois ele pode abrir um grande número de ordens pendentes, e operar em cêntimos ajuda a reduzir o nível de risco.

Notas

As configurações padrão são apenas para testes. Para uso prático, é necessário ajustar os parâmetros de entrada ou carregar um arquivo de configurações (.set).

Este EA foi desenvolvido e aprimorado ao longo de vários anos.

Se você não está disposto a assumir riscos nos mercados financeiros, por favor, evite usar este EA.