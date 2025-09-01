Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

4.27

Este Consultor Especialista (EA) é baseado nos níveis de Fibonacci e em períodos de alta volatilidade para estratégias de hedge.
O scalping é uma abordagem de trading voltada para capturar pequenos e frequentes movimentos de preço. Alta liquidez do mercado e spreads reduzidos são importantes para o scalping, pois ajudam a diminuir os riscos de execução. Por esse motivo, o EA funciona melhor durante os períodos de maior atividade do mercado.

O EA pode abrir várias ordens de compra e venda simultaneamente, caso surjam sinais baseados nos níveis de Fibonacci.

Recomendações de uso

  • Instrumento: XAUUSD (Ouro)

  • Tipo de conta: Cent Account (conta em cêntimos)

  • Depósito mínimo: 100.000 cêntimos (equivalente a 1.000 USD)

As contas em cêntimos são mais adequadas para este EA, pois ele pode abrir um grande número de ordens pendentes, e operar em cêntimos ajuda a reduzir o nível de risco.

Notas

  • As configurações padrão são apenas para testes. Para uso prático, é necessário ajustar os parâmetros de entrada ou carregar um arquivo de configurações (.set).

  • Este EA foi desenvolvido e aprimorado ao longo de vários anos.

Se você não está disposto a assumir riscos nos mercados financeiros, por favor, evite usar este EA.

Comentários 30
ualdorosa santos
30
ualdorosa santos 2025.12.15 10:07 
 

muito bom a fibo

Sahoma87
32
Sahoma87 2025.11.12 04:39 
 

Hello sir, first of all, thank you, second, can you give me a set of files for US30 and XAUUSD please? thank you very much again

29032511
14
29032511 2025.11.10 02:54 
 

Now it can't be used.

Produtos recomendados
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Sapphire Strat Maker Alt   is an EA builder ( Expert Advisor Builder) . With it you can easily create new strategies and optimize them to find the bests parameters to improve your results at maximum. The objective is to bring the capabilities of MQL5 to everyone, even if you don't know how to code. Check out   the Pro Version   clicking here - Sapphire Strat Maker . With this Expert Advisor you can create strategies by combining the indicators provided by the EA. A few of the functionalities ar
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Experts
Smart Grid Navigator é um assessor especialista de trading profissional que utiliza uma estratégia de grade multinível com um sistema inteligente de filtragem de entradas. O programa gerencia automaticamente as posições com base na análise de indicadores técnicos e condições de mercado. O assessor vem com configurações otimizadas e está pronto para uso imediatamente após a instalação. Você pode iniciá-lo em um gráfico e começar a testar. Todos os parâmetros têm valores padrão seguros e podem ser
ZoneRecoveryHW
Hao-Wei Lee
5 (3)
Experts
This is a high-risk strategy; it is recommended to set appropriate parameters. 1. Pending Opposite Stop Order – Used for breakout trading. 2. Multiplier – Determines the lot size of the opposite order. 3. Recovery Point – the distances of Pending Opposite Stop Order. For example, setting 200 for EUR/USD is reasonable. 4. Built-in Strategies – AutoSpike or AutoVolatility  or Manually click-to-trade with your own strategy. 5. SL USD and TP USD – Money-based stop-loss or take-profit to close all
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Experts
Este Expert Advisor foi projetado para testar e executar suas estratégias criadas dentro do indicador Rule Plotter . Como utilizar: Faça o download gratuito aqui mesmo no site do indicador Rule Plotter - ferramenta para criação de tradesystem sem saber programação . Em seguida, desenvolva suas estratégias do indicador Rule Plotter. Por fim, execute suas estratégias criadas usando este Expert Advisor. Parâmetros: Strategy O tradesystem criado dentro do indicador Rule Plotter. Lot: Volume negociad
FREE
Common SL TP Manage All Positions
Aydin Sarihan
Experts
Common SL & TP EA – Manage All Positions with Shared Stop Loss and Take Profit A simple and effective tool that allows you to manage all open positions on the same symbol with one common Stop Loss (SL) line and one common Take Profit (TP) line . The Common SL & TP EA helps traders manage their risk and profit targets more easily by controlling all positions of the same symbol with two shared horizontal lines: Common Stop Loss Line (Red): Drag it on the chart to instantly update the SL of all ope
FREE
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
Experts
Manual de Instalação     Update 1.4     Update 1.8     Update 1.9   Update 1.10   Update 1.12   Update 1.19 Mercado : B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge Timeframe : M6 (gráfico de Candle em 6 minutos) Capital Mínimo : R$ 1.000,00 Capital Máximo : R$ 100.000,00 Período de uso indicado : Ano inteiro VPS : Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas. Martingale : NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ga
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Experts
Product Name: Anchor auto TP and SL Trade Manager Pro MT5 The ultimate manual assistant. Turns trades into auto-grids with Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Your manual trade will be managed automatically. Anchor Auto TP and SL Trade Manager MT5 Pro is the advanced edition of our popular trade assistant. It transforms simple manual trades into sophisticated, professional-grade recovery grids. Unlike the free version, this PRO edition fully supports Hedging (simultaneous Buy & Sell
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitários
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
Indicadores
Unlock the full potential of your Pro Thunder V9 indicator with our revolutionary new plugin - Auto Trend Lines! Are you looking for a competitive edge in today's dynamic market? Look no further. With Auto Trend Lines, you can harness the power of precise market trend analysis to make informed trading decisions. This innovative plugin seamlessly integrates with your Pro Thunder V9 indicator, providing you with real-time trend data and pinpointing exact entry and exit points for your trades. Key
FREE
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experts
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experts
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
AI Swing Gold
Tran Vinh Vu
1 (1)
Experts
AI Swing Gold – Smarter Way to Trade Gold Unlock the power of swing trading with AI Swing Gold, an advanced trading system built to capture Gold’s biggest moves. Powered by intelligent algorithms, it identifies high-probability swing opportunities and manages them with discipline – so you can trade smarter, not harder. Features - Fully Automated Trading – No manual intervention required - Strict Stop Loss Protection – Preserves capital with disciplined risk limits - 3-Daily AI Model Updates – A
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitários
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
FREE
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experts
EA Aurum Trader mt5 combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cu
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (1)
Experts
Oferta de Lançamento: Preço introdutório disponível por tempo limitado. Os primeiros compradores recebem acesso completo com um desconto especial antes que o preço normal seja aplicado. Estratégia Institutional Session Sweep Sem promessas exageradas, sem otimizações irreais, sem ilusões. Apenas uma estratégia comprovada, baseada na lógica real do mercado. SessionSweep é um sistema de trading automatizado projetado para capturar reversões após varreduras de liquidez em sessões importantes do merc
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado em retrações de Fibonacci , Índice de Força Relativa (RSI) e Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contacto comigo para receber o ficheiro de configurações (.set) ou faça o download do ficheiro set para Ouro (XAUUSD) na secção de comentários — clique aqui. Evite utilizar um saldo baixo — para um desempenho ideal, recomenda-se um mínimo de 50.000 cêntimos . O scalping é uma estratégia de trading que procura obter lucro a partir de movimentos de preço pequen
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado nos níveis de retração de Fibonacci , no Awesome Oscillator de Bill Williams e na Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set) ou baixe-o na seção de comentários. Você também pode clicar aqui para obter o arquivo .set para ouro (XAUUSD) . Para bitcoin (BTCUSD) , clique aqui para baixar o arquivo correspondente. A versão gratuita do EA funcionará até 1º de novembro (versão 1.10 ). Evite usar um saldo baixo —
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para negociação automatizada nos pares XAUUSD (Ouro) e BTCUSD (Bitcoin) . Ele combina níveis de retração de Fibonacci com a Teoria das Ondas de Elliott para identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso. Obter o arquivo de configuração Entre em contato comigo para receber o arquivo .set , ou faça o download na seção de comentários. Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Ouro (XAUUSD) . Clique aqui para obter o a
Filtro:
ualdorosa santos
30
ualdorosa santos 2025.12.15 10:07 
 

muito bom a fibo

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.12.15 14:19
Thank you
ADI Hanafi
44
ADI Hanafi 2025.12.09 17:01 
 

Nothing happened after downloading and set algo trading

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.12.09 17:48
hi, I updated my ea, you can try it with this set file for gold https://c.mql5.com/31/1556/Fibo_61_8_percent_level_gold_scalping_orders_50k_set_file.set for btcusd https://c.mql5.com/31/1570/btcusd_fibo_61_8.set
guymustoo
65
guymustoo 2025.12.08 01:51 
 

EA is good worked for a day and then wont work anymore, Buyer beware author is pushing users to buy monthly subscription!

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.12.09 18:15
Hi, yes you are right, because there is experiation date, this ea for checking and testing strategy only, sorry for inconvenient.
yes, beware. guymustoo, I updated my ea. If you are a one-word person, don't run my program at all. don't use my ea. there are many free EAs, try them. Good luck
Love Trader
50
Love Trader 2025.12.07 23:08 
 

good EA..but the author not consistence..the EA stop and keep continue extend EA in short time period for no reason..just make it clear..free or paid version? simple..i use 2 FREE EA now in my live acc..good and profitable..no need to worry extend or not.

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.12.08 03:08
Hi, this ea is free, but with this ea you can only check and test this strategy on live account for future using my other ea. Sorry for inconvenient.
cgghg66
15
cgghg66 2025.11.28 15:25 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.11.28 15:48
thank you too
Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.25 00:38 
 

I’m impressed with how well this EA works. After finetuning my settings for 2 currency pairs, it has become reliably profitable. Many thanks to the developer for this amazing work.

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.11.26 15:02
thank you very much. Recommended Usage
Instruments: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) Account Type: Cent account (use real money on Exness Standart Cent Account, test it Exness demo pro) Minimum Deposit: 50,000 cents
2474688276
14
2474688276 2025.11.20 20:41 
 

"Could you provide me with a complete set of file parameters? Thank you. xau"

Sahoma87
32
Sahoma87 2025.11.12 04:39 
 

Hello sir, first of all, thank you, second, can you give me a set of files for US30 and XAUUSD please? thank you very much again

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.11.12 17:47
hi. thank you too. I will send it private message only gold set file because on Exness standart cent account there is not US30 pairs
Girish Salunkhe
20
Girish Salunkhe 2025.11.10 18:34 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

29032511
14
29032511 2025.11.10 02:54 
 

Now it can't be used.

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.11.14 18:11
No I will extend it on weekend, you can use it from Monday I think, sorry for this situation. I stopped it because some people who have money can purchase my other ea. I will update it
mohamed rifkaans
20
mohamed rifkaans 2025.11.01 16:51 
 

Please share set file for GOLD, i have very small setup, optimization is not runing in my laptop. 1$ profit, stoploss minimum 2$... the is in so far

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.11.01 18:22
I will send you set file on private message. Recommended Usage
Instrument: XAUUSD (Gold) Account Type: Cent account (use real money on Exness Standart Cent Account, test it Exness demo pro) Minimum Deposit: 100,000 cents (equivalent to 1,000 $) Cent accounts are more suitable for this EA because it can place many limit orders, and working in cents helps reduce risk exposure.
[Excluído] 2025.10.27 01:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.27 21:57
thank you very much
Kinggamer2025
14
Kinggamer2025 2025.10.23 16:42 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.23 16:45
no, It can not complete challenge Prop firm account. No, I think, at least 50k cent account. Use Exness standart cent account. Thank you. good luck
5208276
14
5208276 2025.10.22 14:01 
 

one day XAU/USD trading under Roboforex ECN 500:1 using default provided set file result approx -100$

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.24 18:03
how much account balance? you need to use at least 50k balance, Recommended Usage
Instrument: XAUUSD (Gold) Account Type: Cent account (use real money on Exness Standart Cent Account, test it Exness demo pro, RoboforexPro-cent account if Exness is unavailable on your country) Minimum Deposit: 100,000 cents (equivalent to 1,000 $) Cent accounts are more suitable for this EA because it can place many limit orders, and working in cents helps reduce risk exposure. Thank you
Evgeny Belyaev
90931
Evgeny Belyaev 2025.10.21 10:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.21 18:40
thank you
raj patel
18
raj patel 2025.10.18 09:43 
 

Someone Please share set file for GOLD, i have very small setup, optimization is not runing in my laptop.

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.18 11:46
Hi, I sent it you on private message
szegedi0530
16
szegedi0530 2025.10.17 11:51 
 

BINGÓ!!!

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.17 16:08
thank you
Prame Perati
18
Prame Perati 2025.10.11 02:00 
 

Good one so far. I tried it just for a day, and the profit and strategy worked very well. Thank you for your great work!

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.11 05:27
thank you too. good luck. Use it at least 50k account balance, test it on demo or tester first. Use Exness Standart cent account, it is low risk
[Excluído] 2025.10.10 08:27 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.17 16:07
Assalom alaykum, raxmat, bu sharxni endi ko'ribman, endi javob yozyabman, to'g'ri sell ochadi, buylar ko'p bo'lgani uchun umumiy foydaga otganda hamma bitimni yopadi foyda yoki zaraligidan qat'iy nazar
Bedri Kankallı
28
Bedri Kankallı 2025.10.08 19:14 
 

Hello, I used it on a trial account today. It's exactly the bot I was looking for. It's great. Thank you. But I couldn't configure it properly. Can you send me the configuration file?

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.10.09 01:33
Hi, thank you. You can download it from comment section try it at least 50k account on demo or tester, use cent account for real money
12
Responder ao comentário