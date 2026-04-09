Fibo any pairs testing

Fibo Any Pair (нажмите, чтобы скачать set файл)

Fibo Any Pairs — это торговый советник (EA), основанный на уровнях Фибоначчи. Он помогает находить хорошие точки входа и работает на любых валютных парах, в любое время и в любом направлении.

Инструкция по тестированию

Перед использованием на реальном счёте:

Протестируйте в Strategy Tester или на демо-счётеИспользуйте низкую скорость в Strategy Tester для большей точности

Выберите режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для лучших результатов

Советы по торговле

Лучшая пара: XAUUSD (золото) или любая другая

XAUUSD (золото) или любая другая Работает на всех парах, но золото рекомендуется

Тип счёта: центовый счёт (например, Exness Cent)

центовый счёт (например, Exness Cent) Это помогает снизить риски и расходы (нет комиссии и свопа)

Минимальный депозит: 50 000 центов ($500)

50 000 центов ($500) Для реальной торговли используйте .set файлы (стандартные настройки только для проверки)

Как начать

Откройте центовый счёт Установите EA на график XAUUSD (или любой другой пары) Скачайте и загрузите .set файл

Предупреждение о рисках

Торговля связана с риском.

Используйте только те деньги, которые можете позволить себе потерять.

Высокая прибыль = высокий риск.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.