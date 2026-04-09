Fibo any pairs testing

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Fibo Any Pair (нажмите, чтобы скачать set файл)

Fibo Any Pairs — это торговый советник (EA), основанный на уровнях Фибоначчи. Он помогает находить хорошие точки входа и работает на любых валютных парах, в любое время и в любом направлении.

Инструкция по тестированию

Перед использованием на реальном счёте:

  • Протестируйте в Strategy Tester или на демо-счётеИспользуйте низкую скорость в Strategy Tester для большей точности
  • Выберите режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для лучших результатов

Советы по торговле

  • Лучшая пара: XAUUSD (золото) или любая другая
  • Работает на всех парах, но золото рекомендуется
  • Тип счёта: центовый счёт (например, Exness Cent)
  • Это помогает снизить риски и расходы (нет комиссии и свопа)
  • Минимальный депозит: 50 000 центов ($500)
  • Для реальной торговли используйте .set файлы (стандартные настройки только для проверки)

Как начать

  1. Откройте центовый счёт
  2. Установите EA на график XAUUSD (или любой другой пары)
  3. Скачайте и загрузите .set файл

Предупреждение о рисках

Торговля связана с риском.
Используйте только те деньги, которые можете позволить себе потерять.
Высокая прибыль = высокий риск.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.


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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Adam Hrncir
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Эксперты
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Эксперты
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5 (7)
Эксперты
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Фильтр:
Sherlocks1994
36
Sherlocks1994 2026.04.11 13:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Komila Safarova
32768
Ответ разработчика Komila Safarova 2026.04.11 13:14
Hi, thank you for your review. Please read the EA description and download the set file from there. Just use the set file. Use at least a 50k cent account—I recommend an Exness Standard Cent account because it has no commission or swap, which suits my strategy. If you have any questions, feel free to ask. Good luck, and thank you.
Viktor Kulyandin
366
Viktor Kulyandin 2026.04.09 11:35 
 

Обнулил демо счёт в 1000$ за три часа .......

Все настройки сделаны как в описании, сет файл загружен!

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