Fibo any pairs testing
- Эксперты
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Komila SafarovaСамым большим преимуществом использования алгоритмической торговли является скорость. Ордера исполняются за доли секунд, что невозможно для человека, а скорость настолько точна, что позволяет совершить сделку по точной цене.
- Версия: 1.9
- Обновлено: 4 августа 2026
Fibo Any Pair (нажмите, чтобы скачать set файл)
Fibo Any Pairs — это торговый советник (EA), основанный на уровнях Фибоначчи. Он помогает находить хорошие точки входа и работает на любых валютных парах, в любое время и в любом направлении.
Инструкция по тестированию
Перед использованием на реальном счёте:
- Протестируйте в Strategy Tester или на демо-счётеИспользуйте низкую скорость в Strategy Tester для большей точности
- Выберите режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для лучших результатов
Советы по торговле
- Лучшая пара: XAUUSD (золото) или любая другая
- Работает на всех парах, но золото рекомендуется
- Тип счёта: центовый счёт (например, Exness Cent)
- Это помогает снизить риски и расходы (нет комиссии и свопа)
- Минимальный депозит: 50 000 центов ($500)
- Для реальной торговли используйте .set файлы (стандартные настройки только для проверки)
Как начать
- Откройте центовый счёт
- Установите EA на график XAUUSD (или любой другой пары)
- Скачайте и загрузите .set файл
Предупреждение о рисках
Торговля связана с риском.
Используйте только те деньги, которые можете позволить себе потерять.
Высокая прибыль = высокий риск.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
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