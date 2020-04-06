Usd Killer Gemini AI Scalper

Советник USD Killer Gemini — это решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свои операции с помощью надежной и высокоавтоматизированной стратегии. Этот советник нового поколения, разработанный Felipe FX, сочетает в себе передовые технологии и передовые индикаторы для обеспечения эффективной и прибыльной торговли.





Расширенные индикаторы для подтверждения входов, USD Killer были разработаны с использованием всей мощи AI Gemini, и мы находим на графике закономерности, которые ежедневно возникают, повышая уверенность в долгосрочной перспективе.





Настраиваемые функции

Мартингейл: разумный подход, который увеличивает размер лота в каждой последующей сделке после убытка, стремясь обеспечить положительные и безопасные сделки в долгосрочной перспективе.





Процент просадки: эффективно контролируйте риск с помощью функции, которая корректирует ордера в соответствии с процентом просадки, обеспечивая защиту вашего капитала.





Ежедневные цели: устанавливайте ежедневные торговые цели и лимиты потерь для упрощенного и эффективного управления рисками. Советник автоматически прекращает работу при достижении лимитов.





Фильтр ежедневных сигналов: использует сигналы, основанные на закрытии предыдущей дневной свечи, для определения входов в новые ордера, повышая точность торговли.





Объем лота: строгие проверки гарантируют, что объем торгов всегда находится в пределах, разрешенных брокером, что позволяет избежать отклонения ордеров.





Преимущества

Полная автоматизация: позвольте советнику выполнять весь анализ и операции, пока вы сосредоточены на других действиях. Идеально подходит для трейдеров, которым нужна полная автоматизация без ущерба для безопасности и производительности.





Управление рисками: реализуя такие стратегии, как Мартингейл и контроль просадки, советник USD Killer обеспечивает сбалансированный подход между риском и вознаграждением.





Безопасность и надежность: надежные функции закрытия ордеров, проверки маржи и проверки объема лота обеспечивают бесперебойную работу ваших сделок.





Повседневные удобства

Автоматизированные операции: постоянный мониторинг рынка не требуется. Советник выполняет анализ и выполняет операции автоматически.