Usd Killer Gemini AI Scalper

Советник USD Killer Gemini — это решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свои операции с помощью надежной и высокоавтоматизированной стратегии. Этот советник нового поколения, разработанный Felipe FX, сочетает в себе передовые технологии и передовые индикаторы для обеспечения эффективной и прибыльной торговли.

Расширенные индикаторы для подтверждения входов, USD Killer были разработаны с использованием всей мощи AI Gemini, и мы находим на графике закономерности, которые ежедневно возникают, повышая уверенность в долгосрочной перспективе.

Настраиваемые функции
Мартингейл: разумный подход, который увеличивает размер лота в каждой последующей сделке после убытка, стремясь обеспечить положительные и безопасные сделки в долгосрочной перспективе.

Процент просадки: эффективно контролируйте риск с помощью функции, которая корректирует ордера в соответствии с процентом просадки, обеспечивая защиту вашего капитала.

Ежедневные цели: устанавливайте ежедневные торговые цели и лимиты потерь для упрощенного и эффективного управления рисками. Советник автоматически прекращает работу при достижении лимитов.

Фильтр ежедневных сигналов: использует сигналы, основанные на закрытии предыдущей дневной свечи, для определения входов в новые ордера, повышая точность торговли.

Объем лота: строгие проверки гарантируют, что объем торгов всегда находится в пределах, разрешенных брокером, что позволяет избежать отклонения ордеров.

Преимущества
Полная автоматизация: позвольте советнику выполнять весь анализ и операции, пока вы сосредоточены на других действиях. Идеально подходит для трейдеров, которым нужна полная автоматизация без ущерба для безопасности и производительности.

Управление рисками: реализуя такие стратегии, как Мартингейл и контроль просадки, советник USD Killer обеспечивает сбалансированный подход между риском и вознаграждением.

Безопасность и надежность: надежные функции закрытия ордеров, проверки маржи и проверки объема лота обеспечивают бесперебойную работу ваших сделок.

Повседневные удобства
Автоматизированные операции: постоянный мониторинг рынка не требуется. Советник выполняет анализ и выполняет операции автоматически.
