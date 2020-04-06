Rebatron MT5


Rebatron – треугольный хеджирующий советник для многопарной стратегии с низким плавающим курсом
Rebatron – полностью автоматизированный советник, использующий треугольный метод хеджирования по трём основным валютным парам (пример):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Открывая синхронизированные позиции по этим парам, Rebatron формирует самобалансирующийся треугольник, снижая общую подверженность риску и минимизируя плавающую просадку.

Обзор стратегии:
Rebatron не зависит от направления рынка.
Вместо этого он использует корреляцию между тремя парами для поддержания равновесия — когда одна пара движется, другие уравновешивают эффект.

Это создает нейтральную систему экспозиции, идеально подходящую для:

Трейдеров с низким уровнем риска

Долгосрочного развертывания

Постоянного объема торгов

Ключевые характеристики:
Треугольный механизм хеджирования

Низкий плавающий курс по умолчанию

Динамическое усреднение и восстановление

Логика автоматической корректировки — на основе отклонения пары

Ненаправленное исполнение — работает в любых рыночных условиях

Рекомендуемая настройка:
Пары: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Тип счета: ECN или с низким спредом

Минимальный депозит: $100+

VPS: рекомендуется (круглосуточно)

Примечания:
Rebatron не является скальпером и не гонится за рыночными трендами

Идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная торговая активность с низким плавающим курсом и плавной кривой капитала

Rebatron предлагает структурированный и стабильный подход к автоматизированной торговле посредством интеллектуальной синхронизации нескольких пар.
Рекомендуем также
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Rel
Crush
Yvan Musatov
Эксперты
Скальпинг (scalping, пипсовка) – это подход к торговле, основанный на техническом анализе и предполагающий открытие и закрытие большого количества сделок за короткие промежутки времени: сделки удерживаются открытыми от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Другими словами, целью скальпинга на Форекс является не удержание позиции в течение нескольких часов, дней или недель, а получение прибыли за считанные минуты или даже секунды, всего по несколько пунктов на сделку. На практике чистого
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Эксперты
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
EA Tunning
Sabil Yudifera
Эксперты
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Kintech Gold
Doan Van Hai
Эксперты
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Nusantara MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Умный прорыв с точностью отложенных ордеров "Nusantara" – это экспертный советник (EA), основанный на стратегии прорыва, которая улучшена с помощью дистанционного исполнения отложенных ордеров и оснащена системой переключения управления рисками. Разработан для серьезных трейдеров, которым нужна автоматизированная, безопасная стратегия, которая остается гибкой в ​​у
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
KingKong MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Эксперты
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Эксперты
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Эксперты
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Эксперты
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Эксперты
Этот робот - автоматизированный инструмент торговли, который использует два популярных индикатора для выявления возможностей торговли на рынке Forex. Индикатор RSI (Relative Strength Index) является техническим индикатором, который измеряет относительную силу актива по сравнению с другими активами на рынке. Bollinger Bands - это индикатор, который измеряет волатильность рынка и помогает определить пределы цен для определенного актива. Робот для торговли с использованием индикаторов RSI и Bollin
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований. Вот описание
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
БЕСПЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/125434 БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/107986 Пожалуйста, оставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Представляем советника «Supply and Demand Assistant» (EA) — ваш лучший инструмент для навигации в динамичном м
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/114590 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/120764 Советник «Marti Lovers» — это сложная и агрессивная торговая система, разработанная для опытных трейдеров, способных работать с высокорискованными стратегиями. Этот советник объединяет несколько торговых логиок в один мощный инструмент, предлагая уникальный и динамичный подход к торговле на Форекс. Учитывая агрессивный характер стратегии, «Marti Lovers» требует значительного бала
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Hedging Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Советник Hedging Breakout Expert — это сложный торговый инструмент, предназначенный для извлечения выгоды из прорывов рынка и одновременного использования надежного управления рисками с помощью стратегий хеджирования. Этот советник тщательно разработан для определения оптимальных возможностей прорыва, используя повышенную ликвидность рынка для максимизации торгового потенциала.
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91340 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/97828 Assistant — Ручной менеджер торговли (MT4) Эта версия предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Советник не открывает первую сделку. Вы сами размещаете позиции; советник управляет ими: динамическая сетка усреднения, адаптивный тейк-профит на основе средней цены, трейлинг, мультипары. Что это? Assistant (Ручной) — это менеджер торговли для ручных трейдеров. Вы контролиру
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв