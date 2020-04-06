Lovec Trend MT5

Разработан исключительно для работы по тренду на часовом графике H1.








Предлагаю вашему вниманию советник, собственную разработку. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы осуществляются исключительно на открытии свечи, что даёт такое же идеальное исполнение, как и в тестере, и без проскальзываний. Выход из сделки по совокупности условий. Советник любит тренды. Где он и приносит основную прибыль! Никакого мартингейла, усреднения и сеток ордеров. Только одна сделка в один момент времени. Есть возможность установить   Magic Number и вести параллельную торговлю по нескольким парам.     




При появлении 1-2 точек Parabolic SAR робот включает позицию.




Поддерживаю его около  10 часов.




Автоматически выключает позицию.




При включении робота также необходимо проверить




наличие тренда на Parabolic SAR на  четырех часовом  графике Н4.и дневном D1

Parabolic Sar Franctal MT4
Vladimir Lovec
Эксперты
Привет! Робот Lovec Trend MT4. Предназначен исключительно для работы по тренду по недельному графику W1 Предлагаю вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы исключительно на открытии свечи, что дает такое же идеальное исполнение как в тестере и без проскальзывания. Выход из сделки по совокупности условий. Советник любит тренды
Lovec MT4
Vladimir Lovec
Эксперты
Здравствуйте! Робот Lovec MT4. Предназначен исключительно для работы по тренду по девному графику D1. Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно  на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник люб
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Эксперты
Здравствуйте! Робот Lovec MT5. Предназначен исключительно для работы по тренду по д н евному графику D1. Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно  на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник
Lovec Color Direction MT5
Vladimir Lovec
Индикаторы
Индикатор для лучшего восприятия и распознавания текущего направления тренда, начала и окончания коррекций. Рекомендован для ручной торговли, однако есть возможность встроить в советник для автоматизированной торговли. Точки вокруг цены указывают на текущее направление тренда, цвет самих свечей указывает на наличие коррекции или ее отсутствие. Рекомендован вход в позицию по направлению текущего тренда после окончания коррекций.
Lovec Panel SAR Direction MT5
Vladimir Lovec
Индикаторы
Мульти-таймфрейм панель Parabolic SAR для лучшего визуального восприятия рыночной ситуации и оценки тренда, разворотов тренда. Используется исключительно!!! на дневном таймфрейме. Панель указывает направление движения SAR на текущем (дневном), а также на недельном (среднесрочном) и месячном (долгосрочном) таймфрейме. Есть возможность настроить цвета отображения для каждого отдельного таймфрейма. Общие настройки Step и Maximum для всей панели.
