For gold Short Trading Strategy on MT5

Продвинутая торговая система для золота, только шорт, для таймфреймов 15, 30 и 60 минут. Использует новейшую мультимодальную торговую стратегию, разработанную исключительно для коротких позиций. Перед использованием проверьте дневной график — если глобальный тренд нисходящий, можете смело применять систему. Она способна приносить месячную доходность до 70%. Эта система — результат более 10 лет исследований автора в области компьютерных систем, математической статистики, количественного трейдинга и множества математических моделей. Торговый риск крайне низок, поскольку используется кредитное плечо 100x и всего 0,01 лота. Например, при депозите 1 000 USD с лотом 0,01 максимальный убыток по ордеру составляет 12 USD, а прибыль может достигать 35 USD — превосходное соотношение риска к прибыли. Месячная прибыль может достигать около 700 USD, консервативно — около 500 USD. Другие размеры лотов масштабируются пропорционально. Примечание: если вы планируете держать короткие позиции в течение всего года, сначала убедитесь, что глобальный тренд является нисходящим. Поверьте — это лучшая система для торговли фьючерсами на золото, которую я когда-либо видел.