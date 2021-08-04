ПНБ и парадоксы природы
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Конечно поговорим Юся, уже ведь все соскучились по тебе, больше ведь не о чем
Например. нет в природе линейной зависимости! ПНБ отметают этот случай. Все процессы текут в дифференциальной области. Всем правит экспонента. проще говоря. всем правят и закономерности кратно е=2,7183 и "факториал" всех чисел,говоря языком Эйлера. От их соперничества зависят все на свете., как-бы парадоксально не звучало.
Уважаемые форумчане, мы ищем закономерности,которых нет и не могут быть в природе! От того все наши беды в познании процессов и явлений бесполезных попыток познать окружающий мир в цепи неудач. Поговорим в этой ветке об этом парадоксе, если Вы не против и о путях выхода из этой ситуации. Выражайте свои мнения и доводы.
Предлагаю следующий путь : Юсуф, сконцентрируйтесь где-нить в одной ветке форума...а то вы их плодите быстрее чем профит из ПНБ
Предлагаю следующий путь : Юсуф, сконцентрируйтесь где-нить в одной ветке форума...а то вы их плодите быстрее чем профит из ПНБ
Принято. предлагайте в какой ветке сконцентрироваться. Предлагаю в ветке о ПНБ. ПНБ связаны с функциями природы, а мы не должны от нее далеко уходить. Спаммеров. прошу не мешать течению дискуссий. Стиль общения - свободный без перехода на личности.
Начни с четкого определения пнб, что это? Панибратство, пуленепробиваемый, полунебытие?
Постараюсь в очень доходчивой форме все объяснять. Пошагово, не спеша. Прошу меня не торопить. Будем подтягивать и задействовать коллективный разум. Иначе, споткнемся и природа опять спрячется от нас подальше. Окажется. что, отклики природы не пропорциональны нашим действиям, этим пользуется рынок. ускользая от нас, на наш взгляд.
Определимся с базовыми понятиями как время. пространство, не смешивая их в единую кашу или "координату", смешивая несмешиваемые понятия как сейчас.
ПНБ- функции природы, которых мы сами и создаем настоящим своим поведением,не сможем исправлять прошлое, пожинаем плоды своих действий в будущем. Мы сами творцы прошлого и будущего своими действиями в настоящем!
Определимся с этим фекоменом "Настоящее"
Постараюсь в очень доходчивой форме все объяснять. Пошагово, не спеша. Прошу меня не торопить. Будем подтягивать и задействовать коллективный разум. Иначе, споткнемся и природа опять спрячется от нас подальше. Окажется. что, отклики природы не пропорциональны нашим действиям, этим пользуется рынок. ускользая от нас, на наш взгляд.
Определимся с базовыми понятиями как время. пространство, не смешивая их в единую кашу или "координату", смешивая несмешиваемые понятия как сейчас.
идите в Доу и там определяйтесь
идите в Доу и там определяйтесь
Понятио. прошу прощения.
Уважаемые форумчане, мы ищем закономерности,которых нет и не могут быть в природе! От того все наши беды в познании процессов и явлений бесполезных попыток познать окружающий мир в цепи неудач. Поговорим в этой ветке об этом парадоксе, если Вы не против и о путях выхода из этой ситуации. Выражайте свои мнения и доводы.
С таким же успехом можете порассуждать о границах Вселенной.
Аналогия неуместна. Границ Вселенной нет, а ПНБ есть.)
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