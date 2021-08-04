ПНБ и парадоксы природы - страница 25

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Maxim Kuznetsov:

что, мониторинг не влезает на одну страничку ? 

и прибыли нет, что приходится с сайта тянуть...

стратегию бы не потерять.

потому и свой

 
Renat Akhtyamov:

стратегию бы не потерять.

потому и свой

что будет с рынком если вашу стратегию будут пользоваться сотни людей? )

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

что будет с рынком если вашу стратегию будут пользоваться сотни людей? )

Да какая там стратегия, болтун болтает, ничего там нет и близко, кроме ФормулЕ x+y=0
 
Vladimir Baskakov:
Да какая там стратегия, болтун болтает, ничего там нет и близко, кроме ФормулЕ x+y=0

"Болтун болтает" - это твоя  ФормулЕ.  Уже  18111 кг экскрементов наболтал.)

 
Evgeniy Chumakov:
Отсчёт Цена Buy Line Sell Line
1 1,151 1,151 1,151
2 1,15 1,150333333 1,1505
3 1,151 1,1505 1,15075
4 1,152 1,1508 1,151375
5 1,151 1,150857143 1,151333333
6 1,152 1,151 1,151454545
7 1,151 1,151 1,151416667
8 1,152 1,151090909 1,1515
9 1,151 1,151076923 1,151466667
10 1,15 1,150823529 1,151375
11 1,151 1,150833333 1,151333333
12 1,152 1,150894737 1,151454545
13 1,153 1,151 1,151866667
14 1,154 1,151142857 1,152608696
15 1,153 1,151304348 1,152617021
16 1,152 1,151407407 1,152604167
17 1,153 1,151464286 1,15262
18 1,152 1,1515 1,152607843
19 1,153 1,151548387 1,152622642
20 1,152 1,151575758 1,152611111




Юсуф давайте прогноз ПНБ по первым 10 данным для жёлтой и синей линии.

 это уравнение прямой линии, т.е., ПНБ превратились в прямую линию. точность описания ценового ряда 0,063%



 классическое уравнение ПНБ

бай линия

Точность описания ценового ряда 0,021%:


 классическое уравнение ПНБ

Точность описания ценового ряда 0,026%


Господа, какая еще закономерность более точно описывает ценовой ряд? Волны, уровни, МА, ....., ..? Ни у кого не должны оставаться сомнения в том, что, закономерность изменения цены на форексе - есть ПНБ! Хотите этого или нет, против фактов невозможно идти! Другое дело-как использовать найденную и доказанную закономерность в реальной торговле. На Фореусе нет других закономерностей. кроме ПНБ!  ПНБ - продолжение моей жизни на вечные времена во всех областях науки, господа! ?-февраля 2021 года- 10-летний юбилей ПНБ, с чем и поздравляю Вас.
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Мы на форуме Форекса, тут ты 0. Но постоянно присутствуешь
khorosh:

Не такому ничтожеству как ты решать кто 0, а кто не 0.

Парни, СТОП!

Не начинайте очередной ср@ч!

Моё мнение - один уже не серьёзный... Не хотелось бы, чтобы и второй попал в эту категорию...

 
Renat Akhtyamov:

стратегию бы не потерять.

потому и свой

И свой сайт могут взломать. И компьютер твой могут взломать. У меня уже почту взламывали.

 
Если сайт со статистикой свой, то где гарантия подлинности этой самой статистики?
 
Forallf:
Если сайт со статистикой свой, то где гарантия подлинности этой самой статистики?

Наверное будет ссылка на майбук, не думаю что просто повесит стейтменты от мт4 )))

я думаю что все равно не скрыть информацию о стратегий если выходит на публичное размещение 

не понимаю никто все равно не въедет глядя на сделки, смысл прятать то )

 
Marat Zeidaliyev:

что будет с рынком если вашу стратегию будут пользоваться сотни людей? )

котир встанет колом
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