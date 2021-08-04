ПНБ и парадоксы природы - страница 25
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что, мониторинг не влезает на одну страничку ?
и прибыли нет, что приходится с сайта тянуть...
стратегию бы не потерять.
потому и свой
стратегию бы не потерять.
потому и свой
что будет с рынком если вашу стратегию будут пользоваться сотни людей? )
что будет с рынком если вашу стратегию будут пользоваться сотни людей? )
Да какая там стратегия, болтун болтает, ничего там нет и близко, кроме ФормулЕ x+y=0
"Болтун болтает" - это твоя ФормулЕ. Уже 18111 кг экскрементов наболтал.)
Юсуф давайте прогноз ПНБ по первым 10 данным для жёлтой и синей линии.
это уравнение прямой линии, т.е., ПНБ превратились в прямую линию. точность описания ценового ряда 0,063%
бай линия
Точность описания ценового ряда 0,021%:
классическое уравнение ПНБ
Точность описания ценового ряда 0,026%
Мы на форуме Форекса, тут ты 0. Но постоянно присутствуешь
Не такому ничтожеству как ты решать кто 0, а кто не 0.
Парни, СТОП!
Не начинайте очередной ср@ч!
Моё мнение - один уже не серьёзный... Не хотелось бы, чтобы и второй попал в эту категорию...
стратегию бы не потерять.
потому и свой
И свой сайт могут взломать. И компьютер твой могут взломать. У меня уже почту взламывали.
Если сайт со статистикой свой, то где гарантия подлинности этой самой статистики?
Наверное будет ссылка на майбук, не думаю что просто повесит стейтменты от мт4 )))
я думаю что все равно не скрыть информацию о стратегий если выходит на публичное размещение
не понимаю никто все равно не въедет глядя на сделки, смысл прятать то )
что будет с рынком если вашу стратегию будут пользоваться сотни людей? )