ПНБ и парадоксы природы - страница 40

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

СБ не играют особой роли на Форексе, например, в этом случае https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page39#comment_20608138, ошибка прогноза всего 0,096 %-тов.

На Форексе особую роль играет статистика, не важно что показывает ПНБ в конкретный момент времени, важна статистика положительных и отрицательных сделок после н-го отрезка времени, если даже ПНБ покажет чуть больше 50% положительных сделок стабильно то уже можно о нем говорит более серьезно.  

 
Marat Zeidaliyev:


если даже ПНБ покажет чуть больше 50% положительных сделок стабильно то уже можно о нем говорит более серьезно.  

что бы что-то говорит серьёзно нужно хотя бы посмотрет, вы смотрели? тестировали ? сколько показыват % ?

 
Evgeniy Chumakov:

что бы что-то говорит серьёзно нужно хотя бы посмотрет, вы смотрели? тестировали ? сколько показыват % ?

А вы сами тестировали? )

я не тестировал, и в этом даже нет необходимости я давно это понял судя по индикаторам и формулам, во как Рена и говорит )

 
Marat Zeidaliyev:

А вы сами тестировали? )

я не тестировал


тогда вы не можете говорит серьёзн ))

 

Точно Юсуф, проблема была в чередовании одинаковой цены. То я просто от усталости в коде чуток не правильно сделал.

 
Evgeniy Chumakov:


тогда вы не можете говорит серьёзн ))

дело то не серьезное,  в начале многообещающе а в конце все как всегда ))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы не заметили повтор цены 05 02  2021 21-00 и 05 02 2021 22-00:

05.02.2021 1:00 1,28206
05.02.2021 2:00 1,2825
05.02.2021 3:00 1,28214
05.02.2021 4:00 1,28181
05.02.2021 5:00 1,2829
05.02.2021 6:00 1,28274
05.02.2021 7:00 1,28313
05.02.2021 8:00 1,28181
05.02.2021 9:00 1,28165
05.02.2021 10:00 1,28091
05.02.2021 11:00 1,27918
05.02.2021 12:00 1,27947
05.02.2021 13:00 1,27984
05.02.2021 14:00 1,27978
05.02.2021 15:00 1,27976
05.02.2021 16:00 1,2803
05.02.2021 17:00 1,279
05.02.2021 18:00 1,27749
05.02.2021 19:00 1,27815
05.02.2021 20:00 1,27657
05.02.2021 21:00 1,27693
05.02.2021 22:00 1,2769301
05.02.2021 23:00 1,27651

После исправления, все встало на место:



Динамику изменения цены следует трактовать и понимать следующим образом: Пара унаследовала от прошлого некоторый темп падения (красная линия), которого пытаются нейтрализовать в настоящем (синяя линия) и будет продолжаться его нейтрализация  в будущем (зеленая линия). Общее падение (сумма всех трех линий) составит плюс 0,035 пункта (фиолетовая линия). Вердикт ПНБ - БАЙ!  Заберите этот подарок ПНБ в понедельник.

я не понимаю, зачем Вам Н1?

Посмотрите хотябы когда ЕЦБ (для EURUSD) фиксирует цену в качестве рабочей, ведь в остальное время загон трейдунов по стойлам

Возьмите четкие отметки времени среди каждого дня

Ну и например выборку цен за прошлую неделю, их будет 4, т.к. один день придется пропустить, он выходной

Вот и будет прогноз, который можно проверить, если уж на то пошло

 
Renat Akhtyamov:

я не понимаю, зачем Вам Н1?

Посмотрите хотябы когда ЕЦБ (для EURUSD) фиксирует цену, ведь в остальное время загон трейдунов по стойлам

Возьмите четкие отметки времени среди каждого дня

Ну и например выборку цен за прошлую неделю, их будет 4, т.к. один день придется пропустить, он выходной

Вот и будет прогноз, который можно проверить, если уж на то пошло


Вперёд, всё есть что бы ты мог проверить и выложить здесь результат.  Действуй!
 
Evgeniy Chumakov:


Вперёд, всё есть что бы ты мог проверить и выложить здесь результат.  Действуй!

в смысле, вернуться в прошлое предлагаешь?

я давно уже не балуюсь прогнозами и эвристикой

 
Renat Akhtyamov:

в смысле. вернуться в прошлое предлагаешь?

Нет, но если не понял о чём я, то можешь и в прошлое вернуться.

1...333435363738394041424344454647...67
Новый комментарий