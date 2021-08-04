ПНБ и парадоксы природы - страница 40
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СБ не играют особой роли на Форексе, например, в этом случае https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page39#comment_20608138, ошибка прогноза всего 0,096 %-тов.
На Форексе особую роль играет статистика, не важно что показывает ПНБ в конкретный момент времени, важна статистика положительных и отрицательных сделок после н-го отрезка времени, если даже ПНБ покажет чуть больше 50% положительных сделок стабильно то уже можно о нем говорит более серьезно.
если даже ПНБ покажет чуть больше 50% положительных сделок стабильно то уже можно о нем говорит более серьезно.
что бы что-то говорит серьёзно нужно хотя бы посмотрет, вы смотрели? тестировали ? сколько показыват % ?
что бы что-то говорит серьёзно нужно хотя бы посмотрет, вы смотрели? тестировали ? сколько показыват % ?
А вы сами тестировали? )
я не тестировал, и в этом даже нет необходимости я давно это понял судя по индикаторам и формулам, во как Рена и говорит )
А вы сами тестировали? )
я не тестировал
тогда вы не можете говорит серьёзн ))
Точно Юсуф, проблема была в чередовании одинаковой цены. То я просто от усталости в коде чуток не правильно сделал.
тогда вы не можете говорит серьёзн ))
дело то не серьезное, в начале многообещающе а в конце все как всегда ))
Вы не заметили повтор цены 05 02 2021 21-00 и 05 02 2021 22-00:
После исправления, все встало на место:
Динамику изменения цены следует трактовать и понимать следующим образом: Пара унаследовала от прошлого некоторый темп падения (красная линия), которого пытаются нейтрализовать в настоящем (синяя линия) и будет продолжаться его нейтрализация в будущем (зеленая линия). Общее падение (сумма всех трех линий) составит плюс 0,035 пункта (фиолетовая линия). Вердикт ПНБ - БАЙ! Заберите этот подарок ПНБ в понедельник.
я не понимаю, зачем Вам Н1?
Посмотрите хотябы когда ЕЦБ (для EURUSD) фиксирует цену в качестве рабочей, ведь в остальное время загон трейдунов по стойлам
Возьмите четкие отметки времени среди каждого дня
Ну и например выборку цен за прошлую неделю, их будет 4, т.к. один день придется пропустить, он выходной
Вот и будет прогноз, который можно проверить, если уж на то пошло
я не понимаю, зачем Вам Н1?
Посмотрите хотябы когда ЕЦБ (для EURUSD) фиксирует цену, ведь в остальное время загон трейдунов по стойлам
Возьмите четкие отметки времени среди каждого дня
Ну и например выборку цен за прошлую неделю, их будет 4, т.к. один день придется пропустить, он выходной
Вот и будет прогноз, который можно проверить, если уж на то пошло
Вперёд, всё есть что бы ты мог проверить и выложить здесь результат. Действуй!
Вперёд, всё есть что бы ты мог проверить и выложить здесь результат. Действуй!
в смысле, вернуться в прошлое предлагаешь?
я давно уже не балуюсь прогнозами и эвристикой
в смысле. вернуться в прошлое предлагаешь?
Нет, но если не понял о чём я, то можешь и в прошлое вернуться.