ПНБ и парадоксы природы - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Господа, может хватит бороться с Творцом, хребет форекса с помощью ПНБ не сломать, ПНБ не грааль и не может ничего предсказать тем более на финансовом рынке, может когда нибудь в будущем люди через 50 лет попробуют попытку через квантовые вычисления имея одновременно 10000 суперпозиций предсказать будущее, но все равно это будет лишь вариацией из 100 возможных, это я так чтобы вы понимали как далеко дело может зайти если хотите получить ответ на вопрос!. А то что вы здесь пытаетесь предсказать так это вообще не имеет отношения к реальным вычислениям на квантовом уровне, математика тут на одних лишь формулах не поможет. Просто смотрю на ваши попытки и удивляюсь всему что происходить )))
Ну, так что же им еще делать, если единственным настоящим посвященным в тайны Форекса на этом форуме являешься ты, но ты ничего не хочешь нам рассказать об этом, потому то....
Ну, так что же им еще делать, если единственным настоящим посвященным в тайны Форекса на этом форуме являешься ты, но ты ничего не хочешь нам рассказать об этом, потому то....
ПНБ это, находится на том же уровне 50/50, иначе все бы построилось по другому.
Юсуф просто развлекается тут, именно об этом я и пишу тут.если Юсуф признает, я смогу доказать это.
Marat Zeidaliyev:
Просто смотрю на ваши попытки и удивляюсь всему что происходить )))
Под другим ником тут не бывали? на 'Kr' начинается.
Ну, так что же им еще делать, если единственным настоящим посвященным в тайны Форекса на этом форуме являешься ты, но ты ничего не хочешь нам рассказать об этом, потому то....
А ты видимо из тех да кто просто наблюдает со стороны такой хитрый тип )
ждешь момент когда все будет готово ;-)
А ты видимо из тех да кто просто наблюдает со стороны такой хитрый тип )
ждешь момент когда все будет готово ;-)
Готово будет что?
Под другим ником тут не бывали? на 'Kr' начинается.
Я не нуждаюсь в этом )