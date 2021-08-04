ПНБ и парадоксы природы - страница 35

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Господа, может хватит бороться с Творцом, хребет форекса с помощью ПНБ не сломать, ПНБ не грааль и не может ничего предсказать тем более на финансовом рынке, может когда нибудь в будущем  люди через 50 лет попробуют попытку через квантовые вычисления имея одновременно 10000 суперпозиций предсказать будущее, но все равно это будет лишь вариацией из 100 возможных, это я так чтобы вы понимали как далеко дело может зайти если хотите получить ответ на вопрос!. А то что вы здесь пытаетесь предсказать так это вообще не имеет отношения к реальным вычислениям на квантовом уровне, математика тут на одних лишь формулах не поможет. Просто смотрю на ваши попытки и удивляюсь всему что происходить )))
 
Marat Zeidaliyev:
Господа, может хватит бороться с Творцом, хребет форекса с помощью ПНБ не сломать, ПНБ не грааль и не может ничего предсказать тем более на финансовом рынке, может когда нибудь в будущем  люди через 50 лет попробуют попытку через квантовые вычисления имея одновременно 10000 суперпозиций предсказать будущее, но все равно это будет лишь вариацией из 100 возможных, это я так чтобы вы понимали как далеко дело может зайти если хотите получить ответ на вопрос!. А то что вы здесь пытаетесь предсказать так это вообще не имеет отношения к реальным вычислениям на квантовом уровне, математика тут на одних лишь формулах не поможет. Просто смотрю на ваши попытки и удивляюсь всему что происходить )))

Ну, так что же им еще делать, если единственным настоящим посвященным в тайны Форекса на этом форуме являешься ты, но ты ничего не хочешь нам рассказать об этом, потому то....

 
denis.eremin:

Ну, так что же им еще делать, если единственным настоящим посвященным в тайны Форекса на этом форуме являешься ты, но ты ничего не хочешь нам рассказать об этом, потому то....

изучать и благотворить ПНБ
 

ПНБ это, находится на том же уровне 50/50, иначе все бы построилось по другому.

Юсуф просто развлекается тут, именно об этом я и пишу тут.

если Юсуф признает, я смогу доказать это.
 

Marat Zeidaliyev:


Просто смотрю на ваши попытки и удивляюсь всему что происходить )))


Под другим ником тут не бывали? на 'Kr' начинается.

 
denis.eremin:

Ну, так что же им еще делать, если единственным настоящим посвященным в тайны Форекса на этом форуме являешься ты, но ты ничего не хочешь нам рассказать об этом, потому то....

А ты видимо из тех да кто просто наблюдает со стороны такой хитрый тип )

ждешь момент когда все будет готово ;-)  

 
хорошая заметка.
 
Marat Zeidaliyev:

А ты видимо из тех да кто просто наблюдает со стороны такой хитрый тип )

ждешь момент когда все будет готово ;-)  

Готово будет что?

 
Evgeniy Chumakov:


Под другим ником тут не бывали? на 'Kr' начинается.

Я не нуждаюсь в этом )

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