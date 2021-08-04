ПНБ и парадоксы природы - страница 66
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Да, действительно так и есть.
Но вопрос остаётся: каковы фактические соотношения между составляющими?
Меня интересует именно их соотношение.
Они переменные, поскольку Н- дифференциальная, а П и Б интегральные функции:
Они переменные, поскольку Н- дифференциальная, а П и Б интегральные функции:
Это не совсем то, что меня интересует.
Ну да ладно, на досуге восстановлю все эти расчёты (старые давно уже утеряны).
Действительно парадоксы, ПНБ по цене и по виртуальному балансу не совпадают.
Действительно парадоксы, ПНБ по цене и по виртуальному балансу не совпадают.
Что такое "виртуальный баланс" в Вашем представлении?
Что такое "виртуальный баланс" в Вашем представлении?
Открыли вы сделку в заданное время, вот её прибыль с этого момента так вот себя ведёт.
Открыли вы сделку в заданное время, вот её прибыль с этого момента так вот себя ведёт.
Понятно.
Понятно.
Сигнал всё?
Сигнал всё?
рынок будет ждать сколько угодно, а трейдер не сможет
тем более, если залочился
Сигнал всё?
Нет, он был, временно, заблокирован службой ВПС из-за перегрузки сервера по причине ежесекундного обращения советника в журнал по множествам инструментов. Сейчас проблема решена путем исключения из кода советника все случаи "Print....." и сигнал вновь доступен, ТС выжидает и надеется преодолеть кризис эквити Состояние счета стабильно тяжелое, как говорят врачи, советник борется с реальностью противодействия рынка соотношением 1/33.
Нет, он был, временно, заблокирован службой ВПС из-за перегрузки сервера по причине ежесекундного обращения советника в журнал по множествам инструментов. Сейчас проблема решена путем исключения из кода советника все случаи "Print....." и сигнал вновь доступен, ТС выжидает и надеется преодолеть кризис эквити Состояние счета стабильно тяжелое, как говорят врачи, советник борется с реальностью противодействия рынка соотношением 1/33.