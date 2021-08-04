ПНБ и парадоксы природы - страница 66

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

Да, действительно так и есть.

Но вопрос остаётся:  каковы фактические соотношения между составляющими?

Меня интересует именно их соотношение.

Они переменные, поскольку Н- дифференциальная, а П и Б интегральные функции:

 


[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Они переменные, поскольку Н- дифференциальная, а П и Б интегральные функции:

 


Это не совсем то, что меня интересует.

Ну да ладно, на досуге восстановлю все эти расчёты (старые давно уже утеряны).

 

Действительно парадоксы, ПНБ по цене и по виртуальному балансу не совпадают.


 
Evgeniy Chumakov:

Действительно парадоксы, ПНБ по цене и по виртуальному балансу не совпадают.


Что такое "виртуальный баланс" в Вашем представлении?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Что такое "виртуальный баланс" в Вашем представлении?


Открыли вы сделку в заданное время, вот её прибыль с этого момента так вот себя ведёт.

 
Evgeniy Chumakov:


Открыли вы сделку в заданное время, вот её прибыль с этого момента так вот себя ведёт.

Понятно.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Понятно.

Сигнал всё?

 
PapaYozh:

Сигнал всё?

рынок будет ждать сколько угодно, а трейдер не сможет

тем более, если залочился

 
PapaYozh:

Сигнал всё?

Нет, он был, временно, заблокирован службой ВПС из-за перегрузки сервера по причине ежесекундного обращения советника в  журнал по множествам инструментов. Сейчас проблема решена путем исключения из кода советника все случаи "Print....." и сигнал вновь доступен, ТС выжидает и надеется преодолеть кризис эквити Состояние счета стабильно тяжелое, как говорят врачи, советник борется с реальностью противодействия рынка соотношением 1/33. 

Превышение нагрузки на ВПС
Превышение нагрузки на ВПС
  • 2021.04.10
  • www.mql5.com
Служба поддержки ВПС сообщила следующее: " Хотим Вас предупредить что если сервер будет в пиковой нагрузке, то он может просто зависнуть или переза...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Нет, он был, временно, заблокирован службой ВПС из-за перегрузки сервера по причине ежесекундного обращения советника в  журнал по множествам инструментов. Сейчас проблема решена путем исключения из кода советника все случаи "Print....." и сигнал вновь доступен, ТС выжидает и надеется преодолеть кризис эквити Состояние счета стабильно тяжелое, как говорят врачи, советник борется с реальностью противодействия рынка соотношением 1/33. 

хм, нету...
1...596061626364656667
Новый комментарий