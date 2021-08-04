ПНБ и парадоксы природы - страница 27
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Думаю, вы правы.
Тогда, получается, эта тема (равно как и все другие) абсолютно не имеет никакого будущего. И Юсуфу не следует обижаться на флуд.
Ну почему же? В любой теме есть зерно. Кто его увидит - будет знать в каком направлении искать свой )))
Ну почему же? В любой теме есть зерно. Кто его увидит - будет знать в каком направлении искать свой )))
Не получится там грааль, потому что эта модель не сможет предсказать смещение рынка. только колебания и все. Я не зря писал про потерю времени. потому что даже если на пиках открывать ордера их неизбежно придется закрывать, чтобы открыть следующие и получатся все равно убытки ввиду маленького потенциала.
Короче могу сказать на своем опыте это не работает. А тому кому не верится может смело попробовать и потерять лишние деньги как Вы кажется это уже делали так же торгуя на возврат и ловя пики не так ли? Вы тогда умоляли цену чтобы она вернулась, но рынку все равно, он просто движется и все.
В общем любые попытки усреднить анализ рыночных колебаний под какую-то одну модель, в данном случае под стационарные стохастические процессы для реверсивной торговли тоже не имеет смысла и лишь время от времени будет давать результаты, а потом сливать.
Говоря словами Игоря Макану натянуть что-то , пусть даже самый крутой математический анализ в мире на рынок, это еще не все.
Все равно каждый для себя решает сам.
точнее - не натянуть, все равно получится МА-шка, как не крути.
Дашка )) без смещений.
Если вы её не раскрутили, значит не по зубам она вам.
Выше скрин был минутки, вот тебе часовик.
Куда цена пойдёт? О боги! Да он же ясновидящий! Вангует прогноз ;)))
Но я этой хренью, как вангованием не занимаюсь! Я торгую стохастическую модель, которая стабильно даёт зарабатывать.
И в отличие от тебя, я свой подход к модели не скрываю.
Прикольно) На совершенно кривом (это сразу видно, уж извините за прямоту) индикаторе, по сути ничего не дающем, вы делаете стабильную прибыль. Ну тогда Вам и индикатор-то получается не нужен)) Зачем вам настолько бесполезный инструмент? .. хотя ... может быть он вам внушает ложную уверенность...
Ну все равно если вы не врете то это круто) Видимо интуиция у вас на уровне Ванги))
В том то и дело, что это не интуиция, а принцип построенный на финансовых процессах.
Ты так и не понял, что смещений нет. И если будет вынос, это будет соответствовать цене, а не смещению.
И не нужно забывать, что исходные данные нужно тоже грамотно подготавливать.
Эта модель не давала мне ещё более 4% просадки. Так что мне всё равно, что вы там думаете ))
Ты так и не понял, что смещений нет. И если будет вынос, это будет соответствовать цене, а не смещению.
да да, неплохая шутка =D
да да, неплохая шутка =D
Не, смещение конечно есть, наверно я не так понял, и подразумевал, что выше или ниже требуемого диапазона расчёт не выйдет.
То есть эти смещения исключительно внутри диапазона.
И если исходный ряд попрёт трендом, то естественно алгоритм будет сжимать односторонний импульс в рамках требуемого диапазона.
Но подойдя к доверительному интервалу, это уже будет истинный разворот. Не всё так просто, как тебе кажется. Тут не один алгоритм заложен.
Посмотри на скрине минуток на предыдущей странице. Чёткий стохастик, не ниже не выше, требуемого диапазона.
Вот тебе и парадокс ))
Это реально стохастический процесс, где главная особенность (как и особенность вообще любого стохастического процесса за счет которого и выполняется Закон Больших Чисел), высокая частота возврата к нулю, а не как у вас постоянно пытается уйти в разнос:
поищите в инете "Лептокуртозис" , узнаете много интересного если захотите.Странно, что Вы скрываете символы графиков на своих скринах..такое чувство, что боитесь ... мало ли кто накинет осциллятор какой-нибудь стандартный на график и получит такие же как у вас значения...одного такого я уже встречал)
Какой разнос? Терминал не дает мельче сделать график, чтоб показать больше участок выборки.
Говорю посмотри минутный график. Там меньше масштаб, больше данных влезло. Неужто не видно стохастический процесс, а не разнос?
Вы что не видите, что алгоритм чётко отрабатывает расчётный ноль? Вместе с исходными данными. Что соответствует стохастическому процессу.
А бездумный стохастик, лишь бы фигачил туда сюда, это не подход к задаче.
По поводу символов. Ну попробуйте накидать макдишек, машек и т.д. Думаю сам понимаешь что получишь ))
Посмотри на ценовую шкалу, там отрицательные цены. К чему бы это?
Да да, я из тех кто торгует по отрицательным ценам. ;))))
Парадокс ))
Я вижу вероятности, а кроме них не на что полагаться.
Вероятность она всегда есть. Просто всё зависит от настроек входных параметров.
И подбирается тот стохастический процесс, который соответствует реальности, а не колбасня туда сюда ))
Какой в этом смысл?
Извращение над графиком говоришь?
Я строю тот график который нужен мне, а не то что мне предлагают. Это раз.
Второе. А тут вообще кто-то думает о рисках на этом форуме?
Их кто-то учитывает в своей торговле, или при построении торговой системы ?
Я строю свою систему от риска!
Меньше просадка, спокойно спишь. А профит он и так будет ))
Не, смещение конечно есть, наверно я не так понял, и подразумевал, что выше или ниже требуемого диапазона расчёт не выйдет.
То есть эти смещения исключительно внутри диапазона.
И если исходный ряд попрёт трендом, то естественно алгоритм будет сжимать односторонний импульс в рамках требуемого диапазона.
Но подойдя к доверительному интервалу, это уже будет истинный разворот. Не всё так просто, как тебе кажется. Тут не один алгоритм заложен.
Посмотри на скрине минуток на предыдущей странице. Чёткий стохастик, не ниже не выше, требуемого диапазона.
Вот тебе и парадокс ))
Взглянул на картинку и мне показалось, что это Машка какая с периодом =1 сжатая в диапазон +-100% по усреднения этого диапазона за некий период...