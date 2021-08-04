ПНБ и парадоксы природы - страница 54
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А как может быть продаж больше? В любой сделке один покупает, другой продаёт. Значит должно быть сколько продаж, столько и покупок. Может ты имеешь ввиду не продаж и покупок, а количество заявок на продажи и покупки?
Закон спроса и предложения которого не пишут в книгах
когда предложения будет больше и увеличиваются оно не может же быть вечным
кто то же должен вверх затолкать вагоны спросов чтобы загнать в ворота тех кто продал по самой невыгодной цене
и так цикл повторяется регулярно
Закон спроса и предложения которого не пишут в книгах
когда предложения будет больше и увеличиваются оно не может же быть вечным
кто то же должен вверх затолкать вагоны спросов чтобы загнать в ворота тех кто продал по самой невыгодной цене
и так цикл повторяется регулярно
Спрос это не покупки, а предложение это не продажи. Ренат ведёт речь о продажах и покупках.
Спрос это не покупки, а предложение это не продажи. Ренат ведёт речь о продажах и покупках.
ну да )))
ведет речь о продажах картошки и покупки капусты )
Суть закон спроса говорит о том чем ниже цена на валюту...
тем больше желание у покупателей купить данную валюту
дальше тоже самое наоборот
Я думаю что флуктуаций на рынке никак не избежать, рынок не идеален это нужно четко уяснить.
Как вы думаете в вашем мониторинге если не часто то иногда будут минусовые сделки, этого не избежать, это считаете нормально для ПНБ?
такого 100% винрейта только в сказке можно увидеть для "честных" тс этого в принципе добиться нельзя
Да, нормально для ПНБ. Закрываю убыточную позицию, если появляется обратный сигнал. Не пересиживаю убыток. Рынок делает много обманных движений, но, от взор ПНБ этот финт не ускользает. При явной ситуации снижения, цена прет вверх, а затем, вынужденно, возвращается. Пока, рынку не удается обманывать линию П триады ПНБ. Эта линия точно указывает на истинное состояние рынка.Это вижу только я, думаю. Время покажет. Пока, я доволен динамикой роста прибыли.
Утопия!
Почему так считаете? Пока ПНБ ни разу не ошиблись в выборе направления цены. Поэтому, решил смело переходить на реальную торговлю. Торговля будет вестись с небольшой просадкой. Эту просадку не избежать. В целом, ПНБ одолеет рынок в скором будущем, как только научусь лучше их понимать. Скоро покажу, как подчинить рынок ПНБ. Хребет не собираюсь ломать, но, подчиню! Трудно мне объяснить всем, нужно время и опыт понимания линий ПНБ.
Никто не ответил мне, считать нормальным темп роста прибыли при загрузке депозита в 50 %-тов и просадке 10 %-тов?
Никто не ответил мне, считать нормальным темп роста прибыли при загрузке депозита в 50 %-тов и просадке 10 %-тов?
Вы же только начали торговлю, так что особой роли сейчас 10% просадка не играет )
если через месяц просадка не превысила 10% то это не плохо, а через 6 месяцев это уже хорошо
через год это отлично, через 3 года это находка высший пилотаж, и через 10 лет?.. стоп это настоящий грааль дорогой наш друг! )
насчет роста, то тут тоже самое могу сказать, если стабильно будете делать 10% прибыли в месяц с просадкой до 10%, то через несколько лет нагнете весь рынок с вашим ПНБ)
я заметил в ваших словах некую самоуверенность насчет темпа роста в мониторинге, мой совет слишком рано делать выводы, но оптимизм это тоже хорошо.
Вы же только начали торговлю, так что особой роли сейчас 10% просадка не играет )
если через месяц просадка не превысила 10% то это не плохо, а через 6 месяцев это уже хорошо
через год это отлично, через 3 года это находка высший пилотаж, и через 10 лет?.. стоп это настоящий грааль дорогой наш друг! )
насчет роста, то тут тоже самое могу сказать, если стабильно будете делать 10% прибыли в месяц с просадкой до 10%, то через несколько лет нагнете весь рынок с вашим ПНБ)
я заметил в ваших словах некую самоуверенность насчет темпа роста в мониторинге, мой совет слишком рано делать выводы, но оптимизм это тоже хорошо.
Да, нормально для ПНБ. Закрываю убыточную позицию, если появляется обратный сигнал. Не пересиживаю убыток. Рынок делает много обманных движений, но, от взор ПНБ этот финт не ускользает. При явной ситуации снижения, цена прет вверх, а затем, вынужденно, возвращается. Пока, рынку не удается обманывать линию П триады ПНБ. Эта линия точно указывает на истинное состояние рынка.Это вижу только я, думаю. Время покажет. Пока, я доволен динамикой роста прибыли.
Это не только вы видите )
Я не уверен насчет того что линия П указывает на истинное состояние рынка, это сложно объяснить словами, а скорее выглядит так линия Б формирует важные данные из линий П это ведь естественно, например такое поведение уже заложено природой, например рост всех живых микроорганизмов уже заранее запрограммирован в каждый момент времени до конечной точки, иными словами рынок это не просто хаотичная модель с множеством СБ флуктуаций но и в какой то степени многомерная модель которая имеет прочную связь со временем и пространством, где каждое будущее движение подчиняется законом линий П.
Нужно срочно ломать хребет форексу...