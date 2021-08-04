ПНБ и парадоксы природы - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Он сломан, но. ...бла...бла...бла... Сейчас выходит из просадки ...
Ох уж это извечное "но"... )))
Куда там что выходит?
Просадка -30%
Это не тот сигнал
просадка 50%, Юсуф вы тот же любой нуб новичок, пересиживаете
извиняюсь за прямое оскорблениеесли приеду в Таджикистан, непременно я должен с вами встретиться
Никаких пере-сиживаний, СЛ=100 пп, ТП=100 пп, прибыльных - 29, убыточных -79 %%. Как можно пересиживать в такой обстановке?
Никаких пере-сиживаний, СЛ=100 пп, ТП=100 пп, прибыльных - 29, убыточных -79 %%. Как можно пересиживать в такой обстановке?
точно стоят стопы?, я уже не смотрю на них, репутация которую я видел, плохая.
точно стоят стопы?, я уже не смотрю на них, репутация которую я видел, плохая.
Точно. См. картинку ещё раз https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page55#comment_20930171
Он сломан, но. воздержусь обнародовать, поскольку, стану объектом необоснованной и неконструктивной критики. Функции ПНБ управлюот роботом, одновременно, на 21 инструкментах Форекс на реальном, центовом, счете, с депозитом всего в 10 у.е. лотом 0,01-0,09. Максимальная загрузка депозита 8,7%, максимальная просадка 1,7%, прибыльные сделки 29%, убыточные-71%. Сейчас выходит из просодки после 165 сделок вышел на нулевую прибыль.
прибыльные 29%
убыточные 71%
получается профит фактор - 0,4 ? )
нулевая прибыль после 165 сделок?
хотел бы увидеть полную историю
ведь это же грааль если все сделки перевернуть понимаете ли )))
прибыльные 29%
убыточные 71%
получается профит фактор - 0,4 ? )
нулевая прибыль после 165 сделок?
хотел бы увидеть полную историю
ведь это же грааль если все сделки перевернуть понимаете ли )))
Это потому, что, сначала, двое суток, счет был запущен на минутном ТФ и этот режим себя не оправдал. Сейчас, последние 20 часов, торговля идет на ТФ Д1. Вот, вся история сделок:
Это потому, что, сначала, двое суток, счет был запущен на минутном ТФ и этот режим себя не оправдал. Сейчас, последние 20 часов, торговля идет на ТФ Д1.
Юсуф, не потому, что а смена периода ничего не поменяет
математика тут не ничего не выиграет, только хитрые схемы.
вам ли не знать, что математика расчитывает только константы? напримеррасстояие для звезды, и то там можно поспорить, было бы зачем
Юсуф, не потому, что а смена периода ничего не поменяет
математика тут не ничего не выиграет, только хитрые схемы.
вам ли не знать, что математика расчитывает только константы? напримеррасстояие для звезды, и то там можно поспорить, было бы зачем
Выше и ниже, смотрите плоды математики
Выше смотрите плоды математики
там все плохо