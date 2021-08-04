ПНБ и парадоксы природы - страница 30
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Продолжаем!
Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.
Время сервера UTC+2
Построим ПНБ для Цены , EUR , USD и симбиоз P4 = EUR ПНБ / USD ПНБ .
Смотрим:
ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.
ПНБ USD - показывает на снижение USD.
ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.
Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.
где цены
где нормальный график
P4 это прогноз? ценовой ряд не виден
как то все малоинформативно
Продолжаем!
Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.
Смотрим:
ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.
ПНБ USD - показывает на снижение USD.
ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.
Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.
чот никак не догоняю - как eur с usd расчлиняете?
как то все малоинформативно
На графиках всё обозначено. В том числе и что такое P4.
На данный момент, по последним 24 значениям. UTC+2
Теперь прогноз ПНБ EURUSD стал вверх, а P4 = [ПНБ EUR/ПНБ USD] сохранил свою направленность вверх.
Добавлено: возможно нужно торговать не прогноз ПНБ по валютной паре, а разницу. Например ПНБ ЕврДол показывает вниз, а P4 = [ПНБ EUR/ПНБ USD] вверх, открывать покупку пока направления прогнозов не совпадут. Просто как версия.
Добавлено: возможно нужно торговать не прогноз ПНБ по валютной паре, а разницу. Например ПНБ ЕврДол показывает вниз, а P4 = [ПНБ EUR/ПНБ USD] вверх, открывать покупку пока направления прогнозов не совпадут. Просто как версия.
Подбросить монетку и торговать по ней.
Ну нету в счётном количестве отсчётов ничего. НЕТУ. Просто нет достаточной информации и никакой метод не даст хотя-бы 55%
развороты видит, где перелом у зигзага будет
развороты видит, где перелом у зигзага будет
На последнем скрине после покупки красная точка не оправдалась.
развороты видит, где перелом у зигзага будет
если не зашориваться в ПНБ и прочую муть,
то на скринах - контр-трендовая торговля от перекупленности/перепроданности. Делайте выводы
На последнем скрине после покупки красная точка не оправдалась.
да не идеалпо моим наблюдениям
еще нужно работать над настройками
чем больше тф тем больше погрешность
на м1 получил наименьшую
прогнал в тестере