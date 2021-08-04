ПНБ и парадоксы природы - страница 30

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Evgeniy Chumakov:

Продолжаем!

Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.

Дата Время Цена
2021.02.03 19:00 1,20238
2021.02.03 20:00 1,20268
2021.02.03 21:00 1,20272
2021.02.03 22:00 1,20256
2021.02.03 23:00 1,20332
2021.02.04 0:00 1,20335
2021.02.04 1:00 1,20328
2021.02.04 2:00 1,20413
2021.02.04 3:00 1,20359
2021.02.04 4:00 1,20349
2021.02.04 5:00 1,20322
2021.02.04 6:00 1,20184
2021.02.04 7:00 1,20195
2021.02.04 8:00 1,20168
2021.02.04 9:00 1,20112
2021.02.04 10:00 1,20082
2021.02.04 11:00 1,19931
2021.02.04 12:00 1,19857
2021.02.04 13:00 1,19876
2021.02.04 14:00 1,19879
2021.02.04 15:00 1,19928
2021.02.04 16:00 1,1984
2021.02.04 17:00 1,19809
2021.02.04 18:00 1,19787


Время сервера UTC+2

Построим ПНБ для Цены ,  EUR , USD и симбиоз P4 = EUR ПНБ / USD ПНБ .





Смотрим: 

ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.

ПНБ USD - показывает на снижение USD.

ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.


Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.

где цены

где нормальный график 

P4 это прогноз? ценовой ряд не виден 

как то все малоинформативно

 
Evgeniy Chumakov:

Продолжаем!

Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.

Дата Время Цена
2021.02.03 19:00 1,20238
2021.02.03 20:00 1,20268
2021.02.03 21:00 1,20272
2021.02.03 22:00 1,20256
2021.02.03 23:00 1,20332
2021.02.04 0:00 1,20335
2021.02.04 1:00 1,20328
2021.02.04 2:00 1,20413
2021.02.04 3:00 1,20359
2021.02.04 4:00 1,20349
2021.02.04 5:00 1,20322
2021.02.04 6:00 1,20184
2021.02.04 7:00 1,20195
2021.02.04 8:00 1,20168
2021.02.04 9:00 1,20112
2021.02.04 10:00 1,20082
2021.02.04 11:00 1,19931
2021.02.04 12:00 1,19857
2021.02.04 13:00 1,19876
2021.02.04 14:00 1,19879
2021.02.04 15:00 1,19928
2021.02.04 16:00 1,1984
2021.02.04 17:00 809
2021.02.04 18:00 1,19787


Смотрим: 

ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.

ПНБ USD - показывает на снижение USD.

ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.


Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.


чот никак не догоняю - как eur с usd расчлиняете?

 
Marat Zeidaliyev:

как то все малоинформативно


На графиках всё обозначено. В том числе и что такое P4.
 

На данный момент, по последним 24 значениям. UTC+2

Дата Время Цена
2021.02.04 13:00 1,19876
2021.02.04 14:00 1,19879
2021.02.04 15:00 1,19928
2021.02.04 16:00 1,1984
2021.02.04 17:00 1,19809
2021.02.04 18:00 1,19787
2021.02.04 19:00 1,19743
2021.02.04 20:00 1,19605
2021.02.04 21:00 1,19627
2021.02.04 22:00 1,19661
2021.02.04 23:00 1,19659
2021.02.05 0:00 1,19605
2021.02.05 1:00 1,1964
2021.02.05 2:00 1,19661
2021.02.05 3:00 1,19687
2021.02.05 4:00 1,19661
2021.02.05 5:00 1,1954
2021.02.05 6:00 1,19546
2021.02.05 7:00 1,19562
2021.02.05 8:00 1,1963
2021.02.05 9:00 1,19655
2021.02.05 10:00 1,19632
2021.02.05 11:00 1,19843
2021.02.05 12:00 1,19767



Теперь прогноз ПНБ EURUSD стал вверх, а P4 = [ПНБ EUR/ПНБ USD] сохранил свою направленность вверх.

Добавлено: возможно нужно торговать не прогноз ПНБ по валютной паре, а разницу. Например ПНБ ЕврДол показывает вниз, а P4 = [ПНБ EUR/ПНБ USD] вверх, открывать покупку пока направления прогнозов не совпадут. Просто как версия.

 
Evgeniy Chumakov:


Добавлено: возможно нужно торговать не прогноз ПНБ по валютной паре, а разницу. Например ПНБ ЕврДол показывает вниз, а P4 = [ПНБ EUR/ПНБ USD] вверх, открывать покупку пока направления прогнозов не совпадут. Просто как версия.

Подбросить монетку и торговать по ней.

Ну нету в счётном количестве отсчётов ничего. НЕТУ. Просто нет достаточной информации и никакой метод не даст хотя-бы 55%

 

развороты видит, где перелом у зигзага будет

 
Iurii Tokman:

развороты видит, где перелом у зигзага будет


На последнем скрине после покупки красная точка не оправдалась.

 
Iurii Tokman:

развороты видит, где перелом у зигзага будет

если не зашориваться в ПНБ и прочую муть, 

то на скринах - контр-трендовая торговля от перекупленности/перепроданности. Делайте выводы

 
Evgeniy Chumakov:


На последнем скрине после покупки красная точка не оправдалась.

да не идеал
еще нужно работать над настройками

по моим наблюдениям
чем больше тф тем больше погрешность
на м1 получил наименьшую
 

прогнал в тестере


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