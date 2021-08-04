ПНБ и парадоксы природы - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. "Я строю тот график который нужен мне, а не то что мне предлагают. Это раз." - ты строишь его из того, что Тебе предлагают))
2. " Второе. А тут вообще кто-то думает о рисках на этом форуме? " - верно, иногда только высокие риски гарантия стабильного заработка, согласен.
3. "Меньше просадка, спокойно спишь. А профит он и так будет ))" - пересидка работает если зона убытка т.е. СЛ, во много раз выше зоны прибыли т.е. ТП.
4. "Какой в этом смысл?" - чем выше частота колебаний и соответственно серий ТП тем выше вероятность перекрыть убыток из за энергии колебаний во много раз превышающую потенциал действительного смещения или импульса.
Проще говоря чем ниже частота сигналов у вас, тем выше подверженность убыткам из за ошибок. Это просто физика рынка.
Всё с тобой понятно.Бесполезно холиварить не собираюсь.
1. Нет, ошибаешься.
2. 4% просадки это высокий риск?
3. Какая переисидка в зоне 95% вероятности?
4. Лупить убыточные сделки? Извольте, без меня.
5. У тебя явно плохо с математикой.
ПНБ для ЗигЗага , входные данные первые 5 значений.
зона 95% вероятности??
Ну хоть не грааль - уже хорошо)
И не собирайся - никто же не заставляет =D
Чингиз, цитату по теме не нашел видимо удалили, так что у вас там с ловлей пиков, я мельком прочел но сути не понял, где увидели проблему?
расскажите как ловите пики будет интересная тема
ПНБ для ЗигЗага , входные данные первые 5 значений.
Оставьте уже, неверная дорога в никуда
ходите верно но мимо, ищите другой путь более понятный и она есть )
Вот интересно.
Выбежал на авансцену Человек. Выложил практически Грааль, связал его с ПНБ.
Казалось бы - страждущие должны уцепиться за это Послание. Ан нет - всем до фени. Парадокс.
Где вы увидели Грааль? И какое отношение имеет к ней ПНБ?
Всем до фени, потому что, тут реально никто не выкладывает грааль, а просто теория теория предположения, попытка, гипотеза на авось и т.д.
ну это тоже хорошо хоть думают обсуждают делятся мыслями
парадокс в том что каждый тут видит свой грааль по своему и думают что они правы на все сто!
Где вы увидели Грааль? И какое отношение имеет к ней ПНБ?
Всем до фени, потому что, тут реально никто не выкладывает грааль, а просто теория теория предположения, попытка, гипотеза на авось и т.д.
ну это тоже хорошо хоть думают обсуждают делятся мыслями
парадокс в том что каждый тут видит свой грааль по своему и думают что они правы на все сто!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вот такие картинки однозначно говорят о наличии у их создателя Грааля или весьма перспективной разработки
Вот такие картинки однозначно говорят о наличии у их создателя Грааля или весьма перспективной разработки
Вот именно перспективная разработка!
Или Грааль на бумаге )
У меня картинка вообще по круче что аж не поверите )
Советую не бегать впереди паравоза, сперва реальными баблами испытайте а потом можно петь дифирамбы )
Тем более как сказал автор Роман - 95%, на этом поднять мульен делов то просто пшик и все )Вы сами хоть разбираетесь в этих картинках? Как можно определить глядя на картинку грааль там или нет или вы ясновидящий я что то не понимаю )
Чингиз, цитату по теме не нашел видимо удалили, так что у вас там с ловлей пиков, я мельком прочел но сути не понял, где увидели проблему?
расскажите как ловите пики будет интересная тема
Я их и не ловлю. Чудес не бывает, тем более на финансовых рынках.
Я их и не ловлю. Чудес не бывает, тем более на финансовых рынках.
Ну ловите же вы их программным путем, писать код? или другим?
просто увидел что написали когда общались с Реной, типа вошли с пика а закрыть где непонятно из за этого что постоянно торговать получается невыгодно
ну а так вообщем где открывать и закрывать вовсе не проблема и
ловить пики в любом тф тоже возможно )
чудеса иногда бывает, тем более в нашем сумрачном мире
Ну ловите же вы их программным путем, писать код? или другим?
просто увидел что написали когда общались с Реной, типа вошли с пика а закрыть где непонятно из за этого что постоянно торговать получается невыгодно
ну а так вообщем где открывать и закрывать вовсе не проблема и
ловить пики в любом тф тоже возможно )
чудеса иногда бывает, тем более в нашем сумрачном мире
Я только и делаю что пишу код)
Все мы постоянно пытаемся оправдать собственные ожидания.
К сожалению как обычно, тема слишком обширна, чтобы как то локально это обсуждать, да и нет никакого желания.
Если бы Рена не искал храаль так яростно, Олег автомат не пытался заработать свои кровные миллиарды снова и снова, Александр_к не впадал время от времени в религиозную истерику, Тарабанов не пытался всех наказать логикой своих рассуждений, Lesorub иногда не показывал как оно в реальности бывает, Юсуф не пытался используя теорию относительности Эйнштейна заново построить велосипед ну или на крайний случай колесо, был еще трансдриммер вообще тролль от бога ... было так весело когда он троллил ... наверное удалили ... лучшие уходят первыми...эх... было бы право очень скучно)
А так, можно наслаждаться шоу) Тем более что на сцену вылез новый кандидат в мастера форумных наук с заключенной в компьютерной мышке силе ремня - Роман)))