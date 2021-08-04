ПНБ и парадоксы природы - страница 13
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Варианта движения всего 3:
1. Вверх
2. Вниз
3. В середину лока
Юсуф сам не знает, играет с нлп тут
просто развлекается, поверь.
издевается над честнЫм народом думаешь?
да ладно ;)
ему просто для того чтобы на Нобеля подать заяву необходимо признание общественности либо на тематических сайтах, либо в статьях
однако признавать нечего, т.к. в торговле эта теория не помогла, надеюсь что пока.
но, если написать граалю, то и по боку премии
я лишь подтолкну чуток и все
разработка займет не меньше 5 лет
и то не у каждого упертого получится
Варианта движения всего 3:
1. Вверх
2. Вниз
3. В середину лока
Смысл сего подхода, быстро выйти из лока, закрыв заведомо убыточную сторону ))
Эта тактика хорошо применима, в момент выхода новости.
Но последние время, реакция на основные важные новости, вообще не какая, по сравнению с тем, как было раньше, шпильки на несколько фигур.
издевается над честнЫм народом думаешь?
да ладно ;)
ему просто для того чтобы на Нобеля подать заяву необходимо признание общественности либо на тематических сайтах, либо в статьях
однако признавать нечего, т.к. в торговле эта теория не помогла, надеюсь что пока.
но, если написать граалю, то и по боку премии
я лишь подтолкну чуток и все
разработка займет не меньше 5 лет
и то не у каждого упертого получится
Из чего разработка состоит что длиться не меньше 5 лет?
Насколько я знаю премий дают за благие дела, а не на то как наварится на дц )
Вообще тут ветка про ПНБ, откройте себе ФормулЕ и флудерасте там.
ПНБ как модель, это интерполяция в самом наивном подходе, не важно через какую формулу она получена.
Ошибка всей модели, заложена в самой идее. Не прогноз нужно строить в будущее, а статистику поведения цены.
Поведение цены, это и есть те процессы, которые описываются законами, которые начинают сравнивать с природой, вселенной и величать себя богом,
потому что, кто то неожиданно для себя осознал стохастические процессы, которые и описывают всё это божество ))
Сколько раз об этом говорил, не понимают.
да даже если глазами увидеть "куда" не могут.........
я уж про ответ на вопрос "как?" вообще молчу
в принципе видеть куда не особо нужно, если можно обойтись без этого)
ПНБ как модель, это аппроксимация в самом наивном подходе, не важно через какую формулу она получена.
Ошибка всей модели, заложена в самой идее.
Ошибка по середине, Н.
Есть только прошлое и будущее (найвный подход), а математический само время это трехмерное пространство где все имеет значение 1.
Прошлые данные соединить с формулой с рядом некими данными, например с ценой = имеем Грааль на рынке, например преимущество в чистом в виде которую ради интереса раскрыл помаленьку
Время всему голова, она движет всеми, Абсолютно всеми! Вся вселенная без времени не будет существовать.
Смысл сего подхода, быстро выйти из лока, закрыв заведомо убыточную сторону ))
Эта тактика хорошо применима, в момент выхода новости.
Но последние время, реакция на основные важные новости, вообще не какая, по сравнению с тем, как было раньше, шпильки на несколько фигур.
они обе такиес равной вероятностью
.
Ошибка по середине, Н.
Есть только прошлое и будущее (найвный подход), а математический само время это трехмерное пространство где все имеет значение 1.
Прошлые данные соединить с формулой с рядом некими данными, например с ценой = имеем Грааль на рынке, например преимущество в чистом в виде которую ради интереса раскрыл помаленьку
Время всему голова, она движет всеми, Абсолютно всеми! Вся вселенная без времени не будет существовать.
Время придумано человеком на земле, как мера отсчёта.
По факту времени нет!
Насчёт Н согласен, регроссоры должны быть экзогенными(внешними), которые порождают П.
Тогда Н будет влиять на Б.