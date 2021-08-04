ПНБ и парадоксы природы - страница 46
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Вот с кем мне по приколу перетрещать....
Мне как грится...
сигналы не нужны
тупо сегодня разговорился
решил еще две задачи:
- когда забирать хвост
не решенных пока нет
- когда забирать
Вот с кем мне по приколу перетрещать....
Мне как грится...
сигналы не нужны
Да тебе лишь бы потрепаться, обо всем и ни о чем
ты знаешь, а мне пох
ты сольешься, скока и как бы ты не взял
теперь читай выше подробно, каждую букву, т.к по другому не будет
Сюда смотри (тайну треугольника надеюсь разгадал или крут до сих пор (прости, по др никак)?
тайну, бл... )))))
?
ahahahaha!
new-rena
дядя...
смотри - вот так и льют
разберись - почему и попробуй (попробуй!!!) не делать так, как ОНИ
ты знаешь, а мне пох
ты сольешься, скока и как бы ты не взял
теперь читай выше подробно, каждую букву, т.к по другому не будет
Сюда смотри (тайну треугольника надеюсь разгадал или крут до сих пор (прости, по др никак)?
тайну, бл... )))))
?
ahahahaha!
new-rena
Renat Akhtyamov
не забуду фразу, кто-то тут почти год назад написал, вроде - от отчаяния понесло,
сделайте перерыв, пересмотрите все.
Поздравляю Вас Юсуф!
Спасибо, Николай! Наряду с глумлениями и непризнанием, я, в течении этих 10-лет получил несравненно больше моральное удовлетворение. Меня признают потомки, это не проблема. Главное - я решил глобальную проблему поиска закономерностей любого числового ряда, если они присутствуют в наличии. В качестве примера, приведу закономерность суммы простых чисел натурального чисел. Тапкая закономерность не имеет, вернее, не имела свою формулу. Множество великих математиков занималлись этой проблемой тщетно, включая Эйлера. ПНБ решила эту проблему по своему, предложив формулу образования простых чисел натурального ряда с наименьшей ошибкой и находя абсолютно точную сумму всех простых чисел в выборке! Проиллестрирую этот факт на примере всех простых чисел до 100. В этой выборке всего 25 простых чисел, которых ПНБ описали с точностью 3,29%:
Вот сами простые числа и расчетные их значения:
Ты хоть понимаешь, что такое "точность 3,29%"?
Ты хоть понимаешь, что такое "точность 3,29%"?
Это СКО, флуктуация вокруг точной линии регрессии. Это плата за допущение принятия разности вместо дифференциала, о чем говориться в статье https://www.mql5.com/ru/articles/250Кто Вам разрешил "тыкать"?