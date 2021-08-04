ПНБ и парадоксы природы - страница 46

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Vladimir Baskakov:
Минус это твое , даже скрины можешь не показывать

Вот с кем мне по приколу перетрещать....

Мне как грится...

сигналы не нужны


тупо сегодня разговорился

решил еще две задачи:

- когда забирать хвост

не решенных пока нет

- когда забирать

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Вот с кем мне по приколу перетрещать....

Мне как грится...

сигналы не нужны


Да тебе лишь бы потрепаться, обо всем и ни о чем
 
Vladimir Baskakov:
Да тебе лишь бы потрепаться, обо всем и ни о чем

ты знаешь, а мне пох

ты сольешься, скока и как бы ты не взял

теперь читай выше подробно, каждую букву, т.к по другому не будет

Сюда смотри (тайну треугольника надеюсь разгадал или крут до сих пор (прости, по др никак)?

тайну, бл... )))))

?

ahahahaha!

new-rena


 
Renat Akhtyamov:

дядя...

смотри - вот так и льют

разберись - почему и попробуй (попробуй!!!) не делать так, как ОНИ

Ты про рептилоидов или про кого?:₽
Я все, что надо, имею))
Просто я обещал разобрать код Юсуфа и показать что он может и все, ну чуть чуть несколько строчек кода и пару полухитростей впихнул туда. 
А так я точно знаю что и как Ты делаешь - ну красавчик, чё, одну из тайн ты кое как вроде как разгадал, и вроде даже разгадал что-то чего я не знаю, про взаимозависимости валютных пар (это видимо про треугольник какой-то)
Будь скромнее, а то твое "new rena" и "по другому не будет" мелькает в немалом количестве веток на форуме:₽
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ты знаешь, а мне пох

ты сольешься, скока и как бы ты не взял

теперь читай выше подробно, каждую букву, т.к по другому не будет

Сюда смотри (тайну треугольника надеюсь разгадал или крут до сих пор (прости, по др никак)?

тайну, бл... )))))

?

ahahahaha!

new-rena


Не в треугольнике тайна, не в нем
 

Renat Akhtyamov

не забуду фразу, кто-то тут почти год назад написал, вроде - от отчаяния понесло, 

сделайте перерыв, пересмотрите все.

 
Nikolai Semko:
Поздравляю Вас Юсуф!
Выдержать 10 лет глумлений и непризнания, и при этом не потерять энтузазизма - это реально круто!
Желаю Вам и через 10 лет написать такое же сообщение, стоя одной ногой на переломанном хребте Форекса.

Спасибо, Николай! Наряду с глумлениями и непризнанием, я, в течении этих 10-лет получил несравненно больше моральное удовлетворение. Меня признают потомки, это не проблема. Главное - я решил глобальную проблему поиска закономерностей любого числового ряда, если они присутствуют в наличии. В качестве примера, приведу закономерность суммы простых чисел натурального чисел. Тапкая закономерность не имеет, вернее, не имела свою формулу. Множество великих математиков занималлись этой проблемой тщетно, включая Эйлера. ПНБ решила эту проблему по своему, предложив формулу образования простых чисел натурального ряда с наименьшей ошибкой и находя абсолютно точную сумму всех простых чисел в выборке! Проиллестрирую этот факт на примере всех простых чисел до 100. В этой выборке всего 25 простых чисел, которых ПНБ описали с точностью 3,29%:

Вот сами простые числа и расчетные их значения:

 Y   Yрасч. 
         2,00000             2,00000  
         3,00000             3,17777  
         5,00000             5,09849  
         7,00000             7,44975  
       11,00000           10,12850  
       13,00000           13,07684  
       17,00000           16,25635  
       19,00000           19,63917  
       23,00000           23,20388  
       29,00000           26,93336  
       31,00000           30,81351  
       37,00000           34,83244  
       41,00000           38,97997  
       43,00000           43,24724  
       47,00000           47,62643  
       53,00000           52,11061  
       59,00000           56,69355  
       61,00000           61,36961  
       67,00000           66,13368  
       71,00000           70,98106  
       73,00000           75,90745  
       79,00000           80,90886  
       83,00000           85,98161  
       89,00000           91,12226  
       97,00000           96,32761  
   1 060,00000      1 060,00000  
 
Yousufkhodja Sultonov:

Ты хоть понимаешь, что такое "точность 3,29%"?

 
denis.eremin:

Ты хоть понимаешь, что такое "точность 3,29%"?

Это СКО, флуктуация вокруг точной линии регрессии. Это плата за допущение принятия разности вместо дифференциала, о чем говориться в статье https://www.mql5.com/ru/articles/250

Кто Вам разрешил "тыкать"?
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
 
3% это инфляция за 5 лет в благоразумных странах)
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