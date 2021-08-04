ПНБ и парадоксы природы - страница 6
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Действительно, Вам трудно что ли?
Пол часа работы, сделаю, Евгений! и выложу здесь. Затем, отвечу на все появившие вопросы, господа из всей области науки, там есть все, сравнивая с неочищенным вариантом, найдете все случаи применения ВНБ в науке.
В нижеприведенном файле приведены 2 варианта ПНБ:
На листе 2 - параметр n априори принято равной 1;
На листе 3 - параметр n рассчитывается по своей формуле.
справочник открывать не пробовали ?
Какой "Справочник"?
я сейчас занят тем, что, попрошу нашего Президента. Основателя мира и согласия, Лидера нации, героя Таджикистана, Эмомали Рахмона, спонсировать огромную компанию по ознакомлению научной общественности мира с ПНБ с привлечением всех ученых и компьютеров республики и тысяч соискателей ученых степеней, чтобы коллективно выступить во всех сферах науки и показать силу и мощь таджикской науки и мысли.
Прошлое - НаблюденияНа мой взгляд, тупиковая модель.
Настоящее - Регроссоры
Будущее - Экстраполяция через коэффициент
Нет не тупиковая, нужно расширение, необходимо квантовый компьютер желательно мощностью несколько сотен кубит, тогда думаю возможно будет экстраполировать будущее через многомировую интерпретацию эверетта.
Нет не тупиковая, нужно расширение, необходимо квантовый компьютер желательно мощностью несколько сотен кубит, тогда думаю возможно будет экстраполировать будущее через многомировую интерпретацию эверетта.
Думаю и надеюсь,что, эти строки написаны от души и не являются верхом цинизма.
Какой "Справочник"?
я сейчас занят тем, что, попрошу нашего Президента. Основателя мира и согласия, Лидера нации, героя Таджикистана, Эмомали Рахмона, спонсировать огромную компанию по ознакомлению научной общественности мира с ПНБ с привлечением всех ученых и компьютеров республики и тысяч соискателей ученых степеней, чтобы коллективно выступить во всех сферах науки и показать силу и мощь таджикской науки и мысли.
хоть какой нибудь....
а то "таджикская наука" стяжает славу "британских учёных" :-)
Какой "Справочник"?
я сейчас занят тем, что, попрошу нашего Президента. Основателя мира и согласия, Лидера нации, героя Таджикистана, Эмомали Рахмона, спонсировать огромную компанию по ознакомлению научной общественности мира с ПНБ с привлечением всех ученых и компьютеров республики и тысяч соискателей ученых степеней, чтобы коллективно выступить во всех сферах науки и показать силу и мощь таджикской науки и мысли.
Пол часа работы, сделаю, Евгений! и выложу здесь. Затем, отвечу на все появившие вопросы, господа из всей области науки, там есть все, сравнивая с неочищенным вариантом, найдете все случаи применения ВНБ в науке.
в архиве только ярлык ссылка на эксель файл
в архиве только ярлык ссылка на эксель файл
Неужели? Сейчас проверю. У меня файл открывается нормально. Вот фрагмент рисунка оттуда:
Неужели? Сейчас проверю. У меня файл открывается нормально. Вот фрагмент рисунка оттуда:
у вас то да, эта ссылка ведет на файл, а у меня ведет на ваш комп.Султонов Стандартные ПНБ.lnk
у вас то да, эта ссылка ведет на файл, а у меня ведет на ваш комп.Султонов Стандартные ПНБ.lnk
Как быть в таких случаях? М.б., виноват рабочий стол? Сейчас попытаюсь исправить ситуацию. Далеко не уходите