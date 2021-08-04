ПНБ и парадоксы природы - страница 47

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Yousufkhodja Sultonov:

Это СКО

СКО это не точность

 
denis.eremin:

СКО это не точность

Что, тогда, "точность"?  Под точностью понимают степень соответствия результатов, полученных в процессе исследований https://wiki.loginom.ru/articles/precision.html

Точность (Precision) · Loginom Wiki
  • wiki.loginom.ru
Степень соответствия результатов, полученных в процессе исследований, измерений, экспериментов, истинным значениям. В анализе данных обычно ищут компромисс между точностью аналитической модели и затратами на ее реализацию.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Что, тогда, "точность"?

Что есть показателем точности для нелинейной регрессии?

Все, приплыли...

 
denis.eremin:

Что есть показателем точности для нелинейной регрессии?

Все, приплыли...

Коэффициент корреляции r^2 ? Это скользкий показатель и пригоден ьолько для оценки линейной зависимости. Даже в случае   r^2 =0, может существовать сильная нелинейная зависимость.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Коэффициент корреляции r^2 ? Это скользкий показатель и пригоден ьолько для оценки линейной зависимости. Даже в случае   r^2 =0, может существовать сильная нелинейная зависимость.

R^2 - это коэффициент детерминации, а не корреляции.........

 
denis.eremin:

R^2 - это коэффициент детерминации, а не корреляции.........

Пусть, будет так.

 
Vladimir Baskakov:
Не в треугольнике тайна, не в нем

понты в сторону //бухнул...

анализ сделай

наложи три пары

приращение от заупуска индикатора*стоимость пункта

найди сумму всех 3-х, и обмой, она будет всегда рана нулю

нах тебе треугольник?// ты же котир не двигаешь....

 

Разве можно с таким штатным индикатором терминала МТ5 от ПНБ что-либо проиграть на рынке?


 
Yousufkhodja Sultonov:

Разве можно с таким индикатором от ПНБ что-либо проиграть на рынке?


дядя

скажу так

на рынке можно проиграть только тогда, когда ты это видишь и самое херовое - закрываешь минус руками

на рынке никогда не проиграешь, если у тебя эксперт открывает сделки, которые идут только в плюс

причем индикатора у него нет

 
Yousufkhodja Sultonov:

Разве можно с таким индикатором от ПНБ что-либо проиграть на рынке?



Если открывать сделку на каждой свече то да.  Депозит сделайте в 100 или 1000 и посмотрим хватит ли средств для просадки.

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