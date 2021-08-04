ПНБ и парадоксы природы - страница 47
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Это СКО
СКО это не точность
СКО это не точность
Что, тогда, "точность"? Под точностью понимают степень соответствия результатов, полученных в процессе исследований https://wiki.loginom.ru/articles/precision.html
Что, тогда, "точность"?
Что есть показателем точности для нелинейной регрессии?
Все, приплыли...
Что есть показателем точности для нелинейной регрессии?
Все, приплыли...
Коэффициент корреляции r^2 ? Это скользкий показатель и пригоден ьолько для оценки линейной зависимости. Даже в случае r^2 =0, может существовать сильная нелинейная зависимость.
Коэффициент корреляции r^2 ? Это скользкий показатель и пригоден ьолько для оценки линейной зависимости. Даже в случае r^2 =0, может существовать сильная нелинейная зависимость.
R^2 - это коэффициент детерминации, а не корреляции.........
R^2 - это коэффициент детерминации, а не корреляции.........
Пусть, будет так.
Не в треугольнике тайна, не в нем
понты в сторону //бухнул...
анализ сделай
наложи три пары
приращение от заупуска индикатора*стоимость пункта
найди сумму всех 3-х, и обмой, она будет всегда рана нулю
нах тебе треугольник?// ты же котир не двигаешь....
Разве можно с таким штатным индикатором терминала МТ5 от ПНБ что-либо проиграть на рынке?
Разве можно с таким индикатором от ПНБ что-либо проиграть на рынке?
дядя
скажу так
на рынке можно проиграть только тогда, когда ты это видишь и самое херовое - закрываешь минус руками
на рынке никогда не проиграешь, если у тебя эксперт открывает сделки, которые идут только в плюс
причем индикатора у него нет
Разве можно с таким индикатором от ПНБ что-либо проиграть на рынке?
Если открывать сделку на каждой свече то да. Депозит сделайте в 100 или 1000 и посмотрим хватит ли средств для просадки.