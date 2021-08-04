ПНБ и парадоксы природы - страница 48
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похоже Юсуф совсем не знаком тут с торговлей, спред и все остальное, а ладно
дорогой Юсуф, вы для себя просто прикиньте над стрелкой где ваш tp и sl, и сразу все станет не так очевидно
сам бездарный, и других дер. этим кормить
он жив
но там работает тетперь грааля
соответственно минус в плюс ))))
Где минус в плюсс ? ))) бухой что ли ? Просадка к нулю даже не дошла.... и судя по характеру движения линии у тебя там всё та же грааля что и была , т.е. MA и усреднялка )) Просто котир сейчас пшол в нужном направлении для тебя.
И не понятно, сигналЕ выключил уже давно... а как же байка - 'мой грааль вытянет в плюс за 15 минут такое... и т.д'? уже не сколько дней прошло )))
ахахах ;)
new -rena ;)
Если открывать сделку на каждой свече то да. Депозит сделайте в 100 или 1000 и посмотрим хватит ли средств для просадки.
С первым тревожным сигналом индикатора, немедленно будут закрыты все открытые позиции. Правда, нет гарантии от неожиданного, резкоко изменения ситуации до последней завершения свечи. Интересно, в настройках не нашел вариант реакции индикатора на каждый тик. Просто, не понял настройки.
похоже Юсуф совсем не знаком тут с торговлей, спред и все остальное, а ладно
дорогой Юсуф, вы для себя просто прикиньте над стрелкой где ваш tp и sl, и сразу все станет не так очевидно
Стрелки - это не открытые и/или закрытые позиции, а всего лишь рекомендации индикатора.
Стрелки - это не открытые и/или закрытые позиции, а всего лишь рекомендации индикатора.
сама цена когда растет уже рекомендация, чем эти стрелки лучше?
вы досихпор не знаете, что торговать можно в любой момент, важно зайти и выйти, ваши стрелки помогают в этом?
сейчас скопирую прогноз - типа цена зашла и зафиксировалась на том уровне, от него и торгуйте,
смешно ведь?
сама цена когда растет уже рекомендация, чем эти стрелки лучше?
Не всегда, последняя позиция бай установлена при снижающей цене, например. Лично я не обращаю внимание на стрелки, а на кривой П ПНБ и потенциала системы D.
Не всегда, последняя позиция бай установлена при снижающей цене, например. Лично я не обращаю внимание на стрелки, а на кривой П ПНБ.
Моё мнение применять этот индикатор к чистой цене - не вариант. т.к. от выборки меняется прогноз.
сама цена когда растет уже рекомендация, чем эти стрелки лучше?
вы досихпор не знаете, что торговать можно в любой момент, важно зайти и выйти, ваши стрелки помогают в этом?
сейчас скопирую прогноз - типа цена зашла и зафиксировалась на том уровне, от него и торгуйте,
смешно ведь?
Я еще учусь торговать.
Где минус в плюсс ? ))) бухой что ли ? Просадка к нулю даже не дошла.... и судя по характеру движения линии у тебя там всё та же грааля что и была , т.е. MA и усреднялка )) Просто котир сейчас пшол в нужном направлении для тебя.
И не понятно, сигналЕ выключил уже давно... а как же байка - 'мой грааль вытянет в плюс за 15 минут такое... и т.д'? уже не сколько дней прошло )))
ахахах ;)
new -rena ;)
на тебе
три 6-рки
решил зайти по мелочи, копейками, а результат тот же - плюс
;)