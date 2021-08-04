ПНБ и парадоксы природы - страница 48

Новый комментарий
 

похоже Юсуф совсем не знаком тут с торговлей, спред и все остальное, а ладно

дорогой Юсуф, вы для себя просто прикиньте над стрелкой где ваш tp и sl, и сразу все станет не так очевидно

сам бездарный, и других дер. этим кормить

 
Renat Akhtyamov:

он жив

но там работает тетперь грааля

соответственно минус в плюс ))))



Где минус в плюсс ? ))) бухой что ли ? Просадка к нулю даже не дошла....  и судя по характеру движения линии у тебя там всё та же грааля что и была , т.е. MA и усреднялка ))  Просто котир сейчас пшол в нужном направлении для тебя.

И не понятно, сигналЕ выключил уже давно... а как же байка - 'мой грааль вытянет в плюс за 15 минут такое... и т.д'? уже не сколько дней прошло )))

ахахах ;)

new -rena ;)

 
Evgeniy Chumakov:


Если открывать сделку на каждой свече то да.  Депозит сделайте в 100 или 1000 и посмотрим хватит ли средств для просадки.

С первым тревожным сигналом индикатора, немедленно будут закрыты все открытые позиции. Правда, нет гарантии от неожиданного, резкоко изменения ситуации до последней завершения свечи. Интересно, в настройках не нашел вариант реакции индикатора на каждый тик. Просто, не понял настройки.

 
Юсуф в ЛС на вопрос ответьте пожалуйста.
 
Fast235:

похоже Юсуф совсем не знаком тут с торговлей, спред и все остальное, а ладно

дорогой Юсуф, вы для себя просто прикиньте над стрелкой где ваш tp и sl, и сразу все станет не так очевидно

Стрелки - это не открытые и/или закрытые позиции, а всего лишь рекомендации индикатора.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Стрелки - это не открытые и/или закрытые позиции, а всего лишь рекомендации индикатора.

сама цена когда растет уже рекомендация, чем эти стрелки лучше?

вы досихпор не знаете, что торговать можно в любой момент, важно зайти и выйти, ваши стрелки помогают в этом?

сейчас скопирую прогноз - типа цена зашла и зафиксировалась на том уровне, от него и торгуйте,

смешно ведь?

 
Fast235:

сама цена когда растет уже рекомендация, чем эти стрелки лучше?

Не всегда, последняя позиция бай установлена при снижающей цене, например. Лично я не  обращаю внимание на стрелки, а на кривой П  ПНБ и потенциала системы D.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Не всегда, последняя позиция бай установлена при снижающей цене, например. Лично я не  обращаю внимание на стрелки, а на кривой П  ПНБ.


Моё мнение применять этот индикатор к чистой цене - не вариант. т.к. от выборки меняется прогноз. 

 
Fast235:

сама цена когда растет уже рекомендация, чем эти стрелки лучше?

вы досихпор не знаете, что торговать можно в любой момент, важно зайти и выйти, ваши стрелки помогают в этом?

сейчас скопирую прогноз - типа цена зашла и зафиксировалась на том уровне, от него и торгуйте,

смешно ведь?

Я еще учусь торговать.

 
Evgeniy Chumakov:


Где минус в плюсс ? ))) бухой что ли ? Просадка к нулю даже не дошла....  и судя по характеру движения линии у тебя там всё та же грааля что и была , т.е. MA и усреднялка ))  Просто котир сейчас пшол в нужном направлении для тебя.

И не понятно, сигналЕ выключил уже давно... а как же байка - 'мой грааль вытянет в плюс за 15 минут такое... и т.д'? уже не сколько дней прошло )))

ахахах ;)

new -rena ;)

на тебе

три 6-рки

решил зайти по мелочи, копейками, а результат тот же - плюс


;)

1...414243444546474849505152535455...67
Новый комментарий