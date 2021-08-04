ПНБ и парадоксы природы - страница 49
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на тебе
три 6-рки
решил зайти по мелочи, копейками, а результат тот же - плюс
;)
ахахах ;)
new -rena ;)
Моё мнение применять этот индикатор к чистой цене - не вариант. т.к. от выборки меняется прогноз.
Нужно найти оптимальные ТФ и выборку.
ахахах ;)
new -rena ;)
Где минус в плюсс ? ))) бухой что ли ? Просадка к нулю даже не дошла.... и судя по характеру движения линии у тебя там всё та же грааля что и была , т.е. MA и усреднялка )) Просто котир сейчас пшол в нужном направлении для тебя.
И не понятно, сигналЕ выключил уже давно... а как же байка - 'мой грааль вытянет в плюс за 15 минут такое... и т.д'? уже не сколько дней прошло )))
ахахах ;)
new -rena ;)
на вот, еще один
есчо один маленький нюанс
если есть что слить, то СОЛЬЕТ
никогда не помогайте этому процессу, не отдавайте деньги собственно ручно стопами и не берите убыток никогда!!!!!!!!!!!!!
А вообще, дело не в деньгах......
ДЕЛО серъезное
есчо один маленький нюанс
если есть что слить, то СОЛЬЕТ
никогда не помогайте этому процессу, не отдавайте деньги собственно ручно стопами и не берите убыток никогда!!!!!!!!!!!!!
Ренат какая-то не правильная у вас рекомендация, во всех книгах наоборот
резать убыток и давать прибыли расти, как будто это убыток)
Нужно найти оптимальные ТФ и выборку.
Одно из Писаний...
Ренат какая-то не правильная у вас рекомендация, во всех книгах наоборот
резать убыток и давать прибыли расти, как будто это убыток)
епт...
заработали по книжкам?
на вот, еще один
Это что блин? найди 10 различий ? ;)
ахахах
new -rena
Не за что!
ну и наверное ПРИКОЛ.....
можно ли заработать и вывести одновременно более 100 баксов
Почему пишу и начинаю тут?
потому что мы ВСЕ тут
СПАСИБО!