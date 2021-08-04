ПНБ и парадоксы природы - страница 49

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Renat Akhtyamov:

на тебе

три 6-рки

решил зайти по мелочи, копейками, а результат тот же - плюс


;)

ахахах ;)

new -rena ;)

 
Evgeniy Chumakov:


Моё мнение применять этот индикатор к чистой цене - не вариант. т.к. от выборки меняется прогноз. 

Нужно найти оптимальные ТФ и выборку.

 
Evgeniy Chumakov:

ахахах ;)

new -rena ;)

спасибо!
 
Evgeniy Chumakov:


Где минус в плюсс ? ))) бухой что ли ? Просадка к нулю даже не дошла....  и судя по характеру движения линии у тебя там всё та же грааля что и была , т.е. MA и усреднялка ))  Просто котир сейчас пшол в нужном направлении для тебя.

И не понятно, сигналЕ выключил уже давно... а как же байка - 'мой грааль вытянет в плюс за 15 минут такое... и т.д'? уже не сколько дней прошло )))

ахахах ;)

new -rena ;)

на вот, еще один

 

есчо один маленький нюанс

если есть что слить, то СОЛЬЕТ

никогда не помогайте этому процессу, не отдавайте деньги собственно ручно стопами и не берите убыток никогда!!!!!!!!!!!!!

А вообще, дело не в деньгах......

ДЕЛО серъезное

 
Renat Akhtyamov:

есчо один маленький нюанс

если есть что слить, то СОЛЬЕТ

никогда не помогайте этому процессу, не отдавайте деньги собственно ручно стопами и не берите убыток никогда!!!!!!!!!!!!!

Ренат какая-то не правильная у вас рекомендация, во всех книгах наоборот

резать убыток и давать прибыли расти, как будто это убыток)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Нужно найти оптимальные ТФ и выборку.

Одно из Писаний...

 
Fast235:

Ренат какая-то не правильная у вас рекомендация, во всех книгах наоборот

резать убыток и давать прибыли расти, как будто это убыток)

епт...

заработали по книжкам?

 
Renat Akhtyamov:

на вот, еще один


Это что блин? найди 10 различий ? ;)


ахахах

new -rena

Не за что!

 

ну и наверное ПРИКОЛ.....

можно ли заработать и вывести одновременно более 100 баксов

Почему пишу и начинаю тут?

потому что мы ВСЕ тут

СПАСИБО!

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