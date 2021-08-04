ПНБ и парадоксы природы - страница 22

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Теории тут много стало, а чо заработали то хоть ????

никто и ничо

тогда кули мне перечите?

;)))

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Renat Akhtyamov:

Теории тут много стало, а чо заработали то хоть ????

никто и ничо

тогда кули мне перечите?

;)))

Просто ждём, когда ты заработаешь
 
Renat Akhtyamov:

Теории тут много стало, а чо заработали то хоть ????


Не ЧО, а что!

С тобой заработали достаточное количество гормонов выделяющихся при смехе ;)))

 
Vladimir Baskakov:
Просто ждём, когда ты заработаешь

иди бухни на свои 10 баксов в месяц

;)))

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

иди бухни на свои 10 баксов в месяц

;)))

Так и и 10 не сделаешь.
Хотя нет, со 100 сможешь, до 10
 
Vladimir Baskakov:
Так и и 10 не сделаешь.
Хотя нет, со 100 сможешь, до 10

100-чка в день пока, в среднем

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

100-чка в день пока, в среднем

;)

Ага, во сне
 
Vladimir Baskakov:
Ага, во сне


В стакане ;)))

 
Vladimir Baskakov:
Ага, во сне

что, для тебю такое тока во сне ?

не переживай, все будет

какие твои годы

тока меня тебе не догнать, у мну ж геометрическая прогрессия

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

что, для тебю такое тока во сне ?

не переживай, все будет

какие твои годы

тока меня тебе не догнать, у мну ж геометрическая прогрессия

Только слова, за столько лет Ничем не подтвержденные
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