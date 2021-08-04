ПНБ и парадоксы природы - страница 22
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Теории тут много стало, а чо заработали то хоть ????
никто и ничо
тогда кули мне перечите?
;)))
Теории тут много стало, а чо заработали то хоть ????
никто и ничо
тогда кули мне перечите?
;)))
Теории тут много стало, а чо заработали то хоть ????
Не ЧО, а что!
С тобой заработали достаточное количество гормонов выделяющихся при смехе ;)))
Просто ждём, когда ты заработаешь
иди бухни на свои 10 баксов в месяц
;)))
иди бухни на свои 10 баксов в месяц
;)))
Так и и 10 не сделаешь.
100-чка в день пока, в среднем
;)
100-чка в день пока, в среднем
;)
Ага, во сне
В стакане ;)))
Ага, во сне
что, для тебю такое тока во сне ?
не переживай, все будет
какие твои годы
тока меня тебе не догнать, у мну ж геометрическая прогрессия
что, для тебю такое тока во сне ?
не переживай, все будет
какие твои годы
тока меня тебе не догнать, у мну ж геометрическая прогрессия