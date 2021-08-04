ПНБ и парадоксы природы - страница 43
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Что тебя учить, невежу, если родители не научили, то Я и подавно не научу.
Проснись! Мониторинг знаешь что такое? Сервис Сигналы, вот там мониторинг
найти сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/931735
здесь
А вы в курсе о том что сколько месяцев надо мониторить счет чтобы делать выводы, не устанете торговать? )
Начал демо-торговлю на Н1
Это по тому новому индикатору что вы выкладывали (новые скрины)? Там другие формулы?
Это по тому новому индикатору что вы выкладывали (новые скрины)? Там другие формулы?
Это ПНБ с 10-тью последними ценами открытия. Формулы те-же. В основном, используется график ПНБ.
А вы в курсе о том что сколько месяцев надо мониторить счет чтобы делать выводы, не устанете торговать? )
Скоро это поручу АТС
Говорю, сходи на курсы, выкинь на ветер пару сотен
Дурак ты не образованный и плюс ко всему эгоист - без жены и без детей. Оно и понятно, кому нужно такое чудо, разве что найти такое-же. Как говорят у нас на Украине: "Яке йшло, таке й знайшло"
Дурак ты не образованный и плюс ко всему эгоист - без жены и без детей. Оно и понятно, кому нужно такое чудо, разве что найти такое-же. Как говорят у нас на Украине: "Яке йшло, таке й знайшло"
Не обращайте на него внимания. Как любит говорить один модератор - ' Во дворе собачки лают... '
Как поменялась ситуация с момента последних скринов.
P4 = ПНБ_EUR/ПНБ_USD