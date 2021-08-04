ПНБ и парадоксы природы - страница 43

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Yousufkhodja Sultonov:

здесь

Проснись! Мониторинг знаешь что такое? Сервис Сигналы, вот там мониторинг
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Vitaly Muzichenko:

Что тебя учить, невежу, если родители не научили, то Я и подавно не научу. 

Говорю, сходи на курсы, выкинь на ветер пару сотен
 
Vladimir Baskakov:
Проснись! Мониторинг знаешь что такое? Сервис Сигналы, вот там мониторинг

найти сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/931735

Торговые сигналы для MetaTrader 5: LCF 1
Торговые сигналы для MetaTrader 5: LCF 1
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Торговый Сигнал LCF 1 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Yousufkhodja Sultonov:

здесь 

Логин: 41104418
Пароль:
Инвестор: krvdehi1

Такой мониторинг разрешается?

А вы в курсе о том что сколько месяцев надо мониторить счет чтобы делать выводы, не устанете торговать? ) 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Начал демо-торговлю на Н1



Это по тому новому индикатору что вы выкладывали (новые скрины)?  Там другие формулы?

 
Evgeniy Chumakov:


Это по тому новому индикатору что вы выкладывали (новые скрины)?  Там другие формулы?

Это ПНБ с 10-тью последними ценами открытия. Формулы те-же. В основном, используется график ПНБ.

 
Marat Zeidaliyev:

А вы в курсе о том что сколько месяцев надо мониторить счет чтобы делать выводы, не устанете торговать? ) 

Скоро это поручу АТС

 
Vladimir Baskakov:
Говорю, сходи на курсы, выкинь на ветер пару сотен

Дурак ты не образованный и плюс ко всему эгоист - без жены и без детей. Оно и понятно, кому нужно такое чудо, разве что найти такое-же. Как говорят у нас на Украине: "Яке йшло, таке й знайшло"

 
Vitaly Muzichenko:

Дурак ты не образованный и плюс ко всему эгоист - без жены и без детей. Оно и понятно, кому нужно такое чудо, разве что найти такое-же. Как говорят у нас на Украине: "Яке йшло, таке й знайшло"


Не обращайте на него внимания.  Как любит говорить один модератор - ' Во дворе собачки лают... '

 

Как поменялась ситуация с момента последних скринов.

Дата Время Цена
2021.02.05 13:00 1,19739
2021.02.05 14:00 1,198
2021.02.05 15:00 1,19894
2021.02.05 16:00 1,20039
2021.02.05 17:00 1,20213
2021.02.05 18:00 1,20239
2021.02.05 19:00 1,20349
2021.02.05 20:00 1,20378
2021.02.05 21:00 1,20426
2021.02.05 22:00 1,20428
2021.02.05 23:00 1,20481
2021.02.08 0:00 1,20369
2021.02.08 1:00 1,20425
2021.02.08 2:00 1,20484
2021.02.08 3:00 1,20324
2021.02.08 4:00 1,20383
2021.02.08 5:00 1,20362
2021.02.08 6:00 1,20384
2021.02.08 7:00 1,20348
2021.02.08 8:00 1,20366
2021.02.08 9:00 1,2039
2021.02.08 10:00 1,20407
2021.02.08 11:00 1,20308
2021.02.08 12:00 1,2028

P4 = ПНБ_EUR/ПНБ_USD

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