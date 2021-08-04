ПНБ и парадоксы природы - страница 62

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
34 не надо. Уберите из портфеля кроссы, иначе эквити гррхнется до нуля.

Пока нет намека на кризис эквити. Поглядим. Баланс 13,61, эквити 11,05, маржа 0,89, свободная маржа 1,4, уровень 1235 %. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пока нет намека на кризис эквити. Поглядим. Баланс 13,61, эквити 11,05, маржа 0,89, свободная маржа 1,4, уровень 1235 %. 

процесс медленный

эквити сползет плавно

один из правильных законов - не торгуй треугольник

анализируйте баланс в любом из треугольников, это стоит того и об этом должен знать каждый

вот например картинки

1. грааль:


2. вырезка с фото доллара


Красным обозначено направление работы треугольника.

На долларе - всевидящее око, а грааль - в чашу.

Затем, выяснив закономерность треугольника, можете рассказать знакомым, что же все таки произошло с нефтью, почему она упала ниже нуля????

Найдите треугольник с нефтью и все встанет на свои места.

https://www.mql5.com/ru/forum/359146#comment_19959131

Для примера европейский треугольник:

EUR-USD-CHF ( EURUSD,  USDCHF,  EURCHF )

Дискотека поколений. С наступающим и Новым Годом!
Дискотека поколений. С наступающим и Новым Годом!
  • 2020.12.30
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Дискотека поколений. С наступающим и Новым Годом!
 
Renat Akhtyamov:

процесс медленный

эквити сползет плавно

один из правильных законов - не торгуй треугольник

анализируйте баланс в любом из треугольников, это стоит того и об этом должен знать каждый

вот например картинки

1. грааль:

2. вырезка с фото доллара


Затем, выяснив закономерность треугольника, можете рассказать знакомым, что же все таки произошло с нефтью, почему она упала ниже нуля????

Найдите треугольник с нефтью и все встанет на свои места.

https://www.mql5.com/ru/forum/359146#comment_19959131

Рена, ты что в магию пошел? начинаю переживать за тебя)

если получится, поставь и мне свечку там

 
Fast235:

Рена, ты что в магию пошел? начинаю переживать за тебя)

если получится, поставь и мне свечку там

папа не погладил бы тебя по головке за такие слова

ведь это так просто - взять и разобраться

 
Renat Akhtyamov:

папа не погладил бы тебя по головке за такие слова

ведь это так просто - взять и разобраться

еще не много и буду тебя считать юсуф2

орден юсуфа - за самое длинное обсуждение индикатора, при этом индикатор есть только у автора.
 
Fast235:

еще не много и буду тебя считать юсуф2

Уважаемый Юсуф - это человек, который знает много, но по книжкам.

Я же делюсь своим опытом.

Не надо путать.

 
Renat Akhtyamov:

Уважаемый Юсуф - это человек, который знает много, но по книжкам.

Я же делюсь своим опытом.

Не надо путать.

думаю Ренат вы поняли про что 

Юсуф знает не по книжкам, он преподаватель, огромный опыт с людьми, который он использует здесь)
 
Fast235:

думаю Ренат вы поняли про что 

Юсуф знает не по книжкам, он преподаватель, огромный опыт с людьми, который он использует здесь)

так говоришь, потому что и сам них.. не понял из моего поста выше

на рынке существует баланс, поддерживается автоматически, и я явно указал где он ;)

профит = стоимость пункта * лот * приращение

сложи все три профита в треугольнике, попробуй разные комбинации - сложить, вычесть, пока не получишь эквити равнм нулю

и только после этого грузи

ahahahahahahaha !

 
Renat Akhtyamov:

так говоришь, потому что и сам них.. не понял из моего поста выше

на рынке существует баланс, поддерживается автоматически, и я явно указал где он ;)

профит = стоимость пункта * лот * приращение

сложи все три профита в треугольнике, попробуй разные комбинации - сложить, вычесть, пока не получишь эквити равнм нулю

и только после этого грузи

ahahahahahahaha !

только за это  ahahahahahahaha !

в остальное не вникал.

вы не интересный участник, но если будете промышлять, то не смогу удержаться.

 

толика идей и масса заблуждений про кольцо конечно имеются, но годятся только для мысленного эксперимента.
Потому как такое колечко вообще в реальности = 0, и все отличия только на бумаге. Купил баксы в двух кучках, продал в одну и наоборот. По бумагам 3 сделки, по валютному портфелю 0.

1) открываем сделки по кольцу, тщательно выверяя объём,  профит=0. 

НО суточная волатильность, абсолютные величины и сезонки разные. Через какое-то время по портфелю всё равно одно 0, то плечи разъехались.
Локируем каждую отдельную сделку и получаем ли мы подобное 0-вое кольцо из локов (подобное что открываем методом №1) ? 

1...55565758596061626364656667
Новый комментарий