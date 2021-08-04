ПНБ и парадоксы природы - страница 62
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34 не надо. Уберите из портфеля кроссы, иначе эквити гррхнется до нуля.
Пока нет намека на кризис эквити. Поглядим. Баланс 13,61, эквити 11,05, маржа 0,89, свободная маржа 1,4, уровень 1235 %.
Пока нет намека на кризис эквити. Поглядим. Баланс 13,61, эквити 11,05, маржа 0,89, свободная маржа 1,4, уровень 1235 %.
процесс медленный
эквити сползет плавно
один из правильных законов - не торгуй треугольник
анализируйте баланс в любом из треугольников, это стоит того и об этом должен знать каждый
вот например картинки
1. грааль:
2. вырезка с фото доллара
Красным обозначено направление работы треугольника.
На долларе - всевидящее око, а грааль - в чашу.
Затем, выяснив закономерность треугольника, можете рассказать знакомым, что же все таки произошло с нефтью, почему она упала ниже нуля????
Найдите треугольник с нефтью и все встанет на свои места.
https://www.mql5.com/ru/forum/359146#comment_19959131
Для примера европейский треугольник:
EUR-USD-CHF ( EURUSD, USDCHF, EURCHF )
процесс медленный
эквити сползет плавно
один из правильных законов - не торгуй треугольник
анализируйте баланс в любом из треугольников, это стоит того и об этом должен знать каждый
вот например картинки
1. грааль:
2. вырезка с фото доллара
Затем, выяснив закономерность треугольника, можете рассказать знакомым, что же все таки произошло с нефтью, почему она упала ниже нуля????
Найдите треугольник с нефтью и все встанет на свои места.
https://www.mql5.com/ru/forum/359146#comment_19959131
Рена, ты что в магию пошел? начинаю переживать за тебя)
если получится, поставь и мне свечку там
Рена, ты что в магию пошел? начинаю переживать за тебя)
если получится, поставь и мне свечку там
папа не погладил бы тебя по головке за такие слова
ведь это так просто - взять и разобраться
папа не погладил бы тебя по головке за такие слова
ведь это так просто - взять и разобраться
еще не много и буду тебя считать юсуф2орден юсуфа - за самое длинное обсуждение индикатора, при этом индикатор есть только у автора.
еще не много и буду тебя считать юсуф2
Уважаемый Юсуф - это человек, который знает много, но по книжкам.
Я же делюсь своим опытом.
Не надо путать.
Уважаемый Юсуф - это человек, который знает много, но по книжкам.
Я же делюсь своим опытом.
Не надо путать.
думаю Ренат вы поняли про чтоЮсуф знает не по книжкам, он преподаватель, огромный опыт с людьми, который он использует здесь)
думаю Ренат вы поняли про чтоЮсуф знает не по книжкам, он преподаватель, огромный опыт с людьми, который он использует здесь)
так говоришь, потому что и сам них.. не понял из моего поста выше
на рынке существует баланс, поддерживается автоматически, и я явно указал где он ;)
профит = стоимость пункта * лот * приращение
сложи все три профита в треугольнике, попробуй разные комбинации - сложить, вычесть, пока не получишь эквити равнм нулю
и только после этого грузи
ahahahahahahaha !
так говоришь, потому что и сам них.. не понял из моего поста выше
на рынке существует баланс, поддерживается автоматически, и я явно указал где он ;)
профит = стоимость пункта * лот * приращение
сложи все три профита в треугольнике, попробуй разные комбинации - сложить, вычесть, пока не получишь эквити равнм нулю
и только после этого грузи
ahahahahahahaha !
только за это ahahahahahahaha !
в остальное не вникал.
вы не интересный участник, но если будете промышлять, то не смогу удержаться.
толика идей и масса заблуждений про кольцо конечно имеются, но годятся только для мысленного эксперимента.
Потому как такое колечко вообще в реальности = 0, и все отличия только на бумаге. Купил баксы в двух кучках, продал в одну и наоборот. По бумагам 3 сделки, по валютному портфелю 0.
1) открываем сделки по кольцу, тщательно выверяя объём, профит=0.
НО суточная волатильность, абсолютные величины и сезонки разные. Через какое-то время по портфелю всё равно одно 0, то плечи разъехались.
Локируем каждую отдельную сделку и получаем ли мы подобное 0-вое кольцо из локов (подобное что открываем методом №1) ?