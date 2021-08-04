ПНБ и парадоксы природы - страница 29
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Я только и делаю что пишу код)
Все мы постоянно пытаемся оправдать собственные ожидания.
К сожалению как обычно, тема слишком обширна, чтобы как то локально это обсуждать, да и нет никакого желания.
Если бы Рена не искал храаль так яростно, Олег автомат не пытался заработать свои кровные миллиарды снова и снова, Александр_к не впадал время от времени в религиозную истерику, Тарабанов не пытался всех наказать логикой своих рассуждений, Lesorub иногда не показывал как оно в реальности бывает, Юсуф не пытался используя теорию относительности Эйнштейна заново построить велосипед ну или на крайний случай колесо, был еще трансдриммер вообще тролль от бога ... было так весело когда он троллил ... наверное удалили ... лучшие уходят первыми...эх... было бы право очень скучно)
А так, можно наслаждаться шоу) Тем более что на сцену вылез новый кандидат в мастера форумных наук с заключенной в компьютерной мышке силе ремня - Роман)))
Юсуф читает наверно с хохотом твои посты, и понимает кто тут устраивает шоу, абсолютно не понимая предмет разговора.
Не понимая основу математической модели заложенной в алгоритм. А перечислил ты тех, кто реально в чём то понимает, в отличие от тебя.
Вот и парадокс, что другие понимают, а ты нет ))
Ветка же про парадоксы ))
ПНБ для ЗигЗага , входные данные первые 5 значений.
Браво, Евгений!
Я только и делаю что пишу код)
Все мы постоянно пытаемся оправдать собственные ожидания.
К сожалению как обычно, тема слишком обширна, чтобы как то локально это обсуждать, да и нет никакого желания.
Если бы Рена не искал храаль так яростно, Олег автомат не пытался заработать свои кровные миллиарды снова и снова, Александр_к не впадал время от времени в религиозную истерику, Тарабанов не пытался всех наказать логикой своих рассуждений, Lesorub иногда не показывал как оно в реальности бывает, Юсуф не пытался используя теорию относительности Эйнштейна заново построить велосипед ну или на крайний случай колесо, был еще трансдриммер вообще тролль от бога ... было так весело когда он троллил ... наверное удалили ... лучшие уходят первыми...эх... было бы право очень скучно)
А так, можно наслаждаться шоу) Тем более что на сцену вылез новый кандидат в мастера форумных наук с заключенной в компьютерной мышке силе ремня - Роман)))
вот два отличия
ни то ни другое уже не делаю, скоро пол-года
;)
Дашка )) без смещений.
Если вы её не раскрутили, значит не по зубам она вам.
Выше скрин был минутки, вот тебе часовик.
Куда цена пойдёт? О боги! Да он же ясновидящий! Вангует прогноз ;)))
Но я этой хренью, как вангованием не занимаюсь! Я торгую стохастическую модель, которая стабильно даёт зарабатывать.
И в отличие от тебя, я свой подход к модели не скрываю.
два входа в бай, а может быть на тренде их доХфига
проходил через такое, была подобная фишка у мну
не комильфо
Вот такие картинки однозначно говорят о наличии у их создателя Грааля или весьма перспективной разработки
Юсуф читает наверно с хохотом твои посты, и понимает кто тут устраивает шоу, абсолютно не понимая предмет разговора.
Не понимая основу математической модели заложенной в алгоритм. А перечислил ты тех, кто реально в чём то понимает, в отличие от тебя.
Вот и парадокс, что другие понимают, а ты нет ))
Ветка же про парадоксы ))
Оставьте уже, неверная дорога в никуда
ходите верно но мимо, ищите другой путь более понятный и она есть )
Укажите "верную" дорогу.
Эти картинки отображают нормализованную разность цены и индикатора, меняющего свои значения за весь период расчета - полиномальная регрессия, фильтр Ходрика - Прескотта, SSA и.т.п. В целом выглядит шикарно - создается иллюзия, что можно поймать самые пики / впадины, но реально всё как всегда.
Конечно, а о стабилизации коэффициентов никто не думает. Как и о ортогональности и робастности модели.
Тупо попробовали классику, посмотрели, не не вариант ))
Парадокс.
Конечно, а о стабилизации коэффициентов никто не думает. Как и о ортогональности и робастности модели.
Тупо попробовали классику, посмотрели, не не вариант ))
Парадокс.
Это точно. Некоторые, исходя из своего неудачного опыта, делают неверные выводы. Если у меня не получилось, то я так и говорю, что у меня не получилось, но никогда не говорю, что это не возможно или что это тупиковый путь. Даже если я сделал 10 вариантов советников для реализации какой-либо идеи и все они оказались неудачными.
Продолжаем!
Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.
Время сервера UTC+2
Построим ПНБ для Цены , EUR , USD и симбиоз P4 = EUR ПНБ / USD ПНБ .
Смотрим:
ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.
ПНБ USD - показывает на снижение USD.
ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.
Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.