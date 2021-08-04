ПНБ и парадоксы природы - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там все плохо
Что, именно, плохо? Расшифруйте.
Что, именно, плохо? Расшифруйте.
теряете прибыль на переворотах
нужно их ограничивать
Мда... вот это сила воли. Пытаться пройти через стену, ну и ничего что не получается, главное верить - вот сейчас изменю (таймфрейм) длину разгона и может получиться пройти сквозь неё.
И ничего что прибыльных сделок 29% против убыточных 71% с одинаковым TP SL. Главное представить что черное - это белое и всё нормально. Вот так вот нужно!
Что-то поплохело, пойду отдохну...
Мда... вот это сила воли. Пытаться пройти через стену, ну и ничего что не получается, главное верить - вот сейчас изменю (таймфрейм) длину разгона и может получиться пройти сквозь неё.
И ничего что прибыльных сделок 29% против убыточных 71% с одинаковым TP SL. Главное представить что черное - это белое и всё нормально. Вот так вот нужно!
Что-то поплохело, пойду отдохну...
Забыл упомянуть еще про ложку )
Забыл упомянуть еще про ложку
Время покажет
Время покажет
Да шучу я
просто уважаемый Юсуф вы поймите
мне достаточно одного взгляда на стейтмент
чтобы оценить годность системы
уже столько лет по опыту я глаз набил
чтобы постоянно побеждать на рынке имеется ввиду самая стабильная система из всех возможных!
кривая должна постоянно расти без резкой просадки
понимаете
ведь ракета должна всего один раз полететь
а прежде чем полететь ее электронику включая двигатели
настраивают сотни раз виртуально
десятки раз в реале
а все это ради того чтобы ракета как следует полетело как надо и не взорвалась
траектория полета ракеты схоже с траекторией роста депозита
чуть что сразу к чертям идет
на форексе тоже самое либо депозит сольется либо полетить
и лететь должна постоянно без крена иначе сломается и взорвется )
чушь, не стоит читать.
Маратка вы новичок еще, ничего полезного не написали тут, нуб.
чушь, не стоит читать.
Маратка вы новичок еще, ничего полезного не написали тут, нуб.
Я же не виноват, в твоей неудачной торговле. ;)
Я же не виноват, в твоей неудачной торговле. ;)
моя неудачная торговля была 10 лет назад, этим меня не задеть)а ты давай иди, бездарь.
моя неудачная торговля была 10 лет назад, этим меня не задеть)а ты давай иди, бездарь.
ну если 10 лет тогда все совсем плохо
рынок не для тебя, грубо говоря тебе не по зубам
завод тебе реально поможет )))
считай это советом )