ПНБ и парадоксы природы - страница 57

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Fast235:

там все плохо

Что, именно, плохо? Расшифруйте.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Что, именно, плохо? Расшифруйте.

теряете прибыль на переворотах
нужно их ограничивать


 

Мда... вот это сила воли.  Пытаться пройти через стену, ну и ничего что не получается, главное верить - вот сейчас изменю (таймфрейм) длину разгона  и может получиться пройти сквозь неё.

И ничего что прибыльных сделок 29% против убыточных  71% с одинаковым TP SL.  Главное представить что черное - это белое и всё нормально. Вот так вот нужно!

Что-то поплохело, пойду отдохну... 

 
Evgeniy Chumakov:

Мда... вот это сила воли.  Пытаться пройти через стену, ну и ничего что не получается, главное верить - вот сейчас изменю (таймфрейм) длину разгона  и может получиться пройти сквозь неё.

И ничего что прибыльных сделок 29% против убыточных  71% с одинаковым TP SL.  Главное представить что черное - это белое и всё нормально. Вот так вот нужно!

Что-то поплохело, пойду отдохну... 

Забыл упомянуть еще про ложку )


 
Marat Zeidaliyev:

Забыл упомянуть еще про ложку 

Время покажет

 
Yousufkhodja Sultonov:

Время покажет

Да шучу я

просто уважаемый Юсуф вы поймите

мне достаточно одного взгляда на стейтмент

чтобы оценить годность системы

уже столько лет по опыту я глаз набил 

чтобы постоянно побеждать на рынке имеется ввиду самая стабильная система из всех возможных!

кривая должна постоянно расти без резкой просадки

понимаете

ведь ракета должна всего один раз полететь 

а прежде чем полететь ее электронику включая двигатели 

настраивают сотни раз виртуально

десятки раз в реале

а все это ради того чтобы ракета как следует полетело как надо и не взорвалась 

траектория полета ракеты схоже с траекторией роста депозита

чуть что сразу к чертям идет

на форексе тоже самое либо депозит сольется либо полетить

и лететь должна постоянно без крена иначе сломается и взорвется )

 

чушь, не стоит читать.

Маратка вы новичок еще, ничего полезного не написали тут, нуб.

 
Fast235:

чушь, не стоит читать.

Маратка вы новичок еще, ничего полезного не написали тут, нуб.

Я же не виноват, в твоей неудачной торговле. ;)

 
Marat Zeidaliyev:

Я же не виноват, в твоей неудачной торговле. ;)

моя неудачная торговля была 10 лет назад, этим меня не задеть)

а ты давай иди, бездарь.
 
Fast235:

моя неудачная торговля была 10 лет назад, этим меня не задеть)

а ты давай иди, бездарь.

ну если 10 лет тогда все совсем плохо 

рынок не для тебя, грубо говоря тебе не по зубам

завод тебе реально поможет )))

считай это советом )

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