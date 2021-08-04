ПНБ и парадоксы природы - страница 34
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Юсуф вы гадкий человек, не сумели найти для себя признание и используете сейчас так называемое НЛП, в котором вас обвинили еще 9 лет назад тут.
позор.
статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250,
Интересно, каково ваше мнение как к.т.н. о том, что кто-то все таки сумел или сумеет это сделать и более того, найти практическое применение зависимостям на любом рынке?
Что он сможет получить от мира в качестве признания, кроме как задержания "друзьями в балаклавах" из за разработки и владением по сути экономического оружия, способного расшатать экономику многих небольших стран мира? (это я в качестве примера полета фантазии =D)
Просто, до появлении статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250, особенно, после выявления, содержащихся в ней сведения о ПНБ, никто и не мог предполагать, что, Гамма-распределение https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/gamma, воспринимаемое как рядовое распределение, окажется, на самом деле, основополагающей функцией НАСТОЯЩЕГО времени и от нее образуются функции ПРОШЕДШЕГО времени и БУДУЩЕГО, образующих триаду основных функций ее величества ПРИРОДЫ, т.е., ПНБ!Парадокс природы в неиспользовании этих функций заключается в том, что, не были известны точные способа расчета параметров Гамма-распределения. Они появились только 10 лет назад и приведены в указанной статье.
выводы без практики никуда не годятся
а на финансовом рынке практика - это ошеломительный прирост денег в кармане
поэтому про дырки в карманах писать не стоит
2011г.
https://www.mql5.com/ru/forum/133396
2011г.
https://www.mql5.com/ru/forum/133396
Хватит порочить имя великого математика, открывшего супер формулу (H+L+O+C)/4
Бред несёшь! Думай хоть иногда, когда пишешь.
Хватит порочить имя великого математика, открывшего супер формулу (H+L+O+C)/4
и не пытаюсь, историю предводителя нужно знать, где зародилась вселенная
Юсуф опишите как интерпретировать показатели индикатора для прогноза (по линиям понятно). И в ЛС обратите внимание на вопрос.