ПНБ и парадоксы природы - страница 34

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дай маджахеду кучу баб и мазерати, аллах перестанет существовать
 

Юсуф вы гадкий человек, не сумели найти для себя признание и используете сейчас так называемое НЛП, в котором вас обвинили еще 9 лет назад тут.

позор.

 
Yousufkhodja Sultonov:

статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250


Интересно, каково ваше мнение как к.т.н. о том, что кто-то все таки сумел или сумеет это сделать и более того, найти практическое применение зависимостям на любом рынке?

Что он сможет получить от мира в качестве признания, кроме как задержания "друзьями в балаклавах" из за разработки и владением по сути экономического оружия, способного расшатать экономику многих небольших стран мира? (это я в качестве примера полета фантазии =D)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Просто, до появлении статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250, особенно, после выявления, содержащихся в ней сведения о ПНБ, никто и не мог предполагать, что, Гамма-распределение https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/gamma, воспринимаемое как рядовое распределение, окажется, на самом деле, основополагающей функцией НАСТОЯЩЕГО времени  и от нее образуются функции ПРОШЕДШЕГО времени и БУДУЩЕГО, образующих триаду основных функций ее величества ПРИРОДЫ, т.е., ПНБ!

Парадокс природы в неиспользовании этих функций заключается в том, что, не были известны точные способа расчета параметров Гамма-распределения. Они появились только 10 лет назад и приведены в указанной статье.

выводы без практики никуда не годятся

а на финансовом рынке практика - это ошеломительный прирост денег в кармане

поэтому про дырки в карманах писать не стоит

 
Господа, сегодня исполняется ровно 10 лет со дня выхода статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250 , которая подарила человечеству функции природы - ПНБ!
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
 

2011г.

https://www.mql5.com/ru/forum/133396

флудоветка имени юсуфа
флудоветка имени юсуфа
  • 2011.05.08
  • www.mql5.com
В связи с растущей популярностью болтологии и выходом юсуфа на новый уровень доверия форумчан, было принято единогласное решение перенести заседани...
[Удален]  
Fast235:

2011г.

https://www.mql5.com/ru/forum/133396

Хватит порочить имя великого математика, открывшего супер формулу (H+L+O+C)/4
Формулу, сломавшую хребет форекса
 
Vladimir Baskakov:
Хватит порочить имя великого математика, открывшего супер формулу (H+L+O+C)/4
Формулу, сломавшую хребет форекса


Бред несёшь! Думай хоть иногда, когда пишешь.
 
Vladimir Baskakov:
Хватит порочить имя великого математика, открывшего супер формулу (H+L+O+C)/4
Формулу, сломавшую хребет форекса

и не пытаюсь, историю предводителя нужно знать, где зародилась вселенная

 


Юсуф опишите как интерпретировать показатели индикатора для прогноза (по линиям понятно). И в ЛС обратите внимание на вопрос.

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