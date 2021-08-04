ПНБ и парадоксы природы - страница 63

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Maxim Kuznetsov:

толика идей и масса заблуждений про кольцо конечно имеются, но годятся только для мысленного эксперимента.
Потому как такое колечко вообще в реальности = 0, и все отличия только на бумаге. Купил баксы в двух кучках, продал в одну и наоборот. По бумагам 3 сделки, по валютному портфелю 0.

1) открываем сделки по кольцу, тщательно выверяя объём,  профит=0. 

НО суточная волатильность, абсолютные величины и сезонки разные. Через какое-то время по портфелю всё равно одно 0, то плечи разъехались.
Локируем каждую отдельную сделку и получаем ли мы подобное 0-вое кольцо из локов (подобное что открываем методом №1) ? 

объем равен баланс/стоимость пункта, либо кратно

и экви будет ноль минус спред

если держать долго, то минус своп.

поэтому, торгуя совместно кроссы и мажоры, некоторая часть портфеля будет тупо обузой, которая со временем вытащит эквити в минус, равный балансу.

примерно так:


 

идем дальше

построив индикатор эквити, можно обнаружить такое свойство разных инструментов

EURUSD * USDCHF эквивалентно EURUSD + USDCHF и последнее эквивалентно EURCHF

при разбиении объема на части, снова имеется возможность создать треугольник

итак, лучший торговый вариант - одна пара.

 

идем дальше

задумаемся о золотовалютном резерве для стран, в которых резервная валюта доллар, а нацвалюта не доллар.

что мы получаем?

треугольник !

можно с легкостью обрушить любую его часть, сохраняя эквити в нуле

например нефть за баксы ниже нуля или нацвалюте подсказать про инфляцию (потому что "на игле"!):

OIL-USD-НАЦВАЛЮТА или GOLD-USD-НАЦВАЛЮТА

однако, вместо доллара и остальных составляющих треугольника может быть что угодно

главное, чтобы он получился из трех рыночных торговых пар


 

итог

одна страна, одна нацвалюта и больше никак.

https://yandex.ru/turbo/dni.ru/s/society/2017/5/13/369014.html
Как Хрущев расстрелял валютчиков: дело на десять миллионов
Как Хрущев расстрелял валютчиков: дело на десять миллионов
  • 2017.05.13
  • yandex.ru
Никита Хрущев обещал Советскому Союзу коммунизм. Но строить светлое будущее ему мешали, и это выводило руководителя государства из равновесия. Причем мешали не какие-то могущественные враги. Портили картину мелкие, на первый взгляд, спекулянты, которые приставали на улицах Москвы к уважаемым иностранцам – а те, в свою очередь, жаловались на это Хрущеву. Поэтому первых же валютчиков, попавших в руки правосудия, показательно приговорили к расстрелу.
 

Простейший пример треугольника, даже без построения индикатора покажет, что

в любой момент времени, независмо, куда бы не двигалась в нем любая валютная пара (чем и пользуется котировщик для управления сливами участников в своих целях) и с учетом эквавлентности

сохранится условие:

либо совокупное эквити равно нулю,

либо:


равно 1

!!!

на форуме я постоянно задавал вопрос, почему ни одна валютная пара не шолохнулась, а фунт улетел ?:

куда же спряталась дельта?

в кросс!

а улетел фунт только для того, чтобы гарантированно забрать все деньги покупателей (объемы предыдущего дня):

причем произошло это не зависимо от эконометрики, политики и прочей лабуды, скажем так.

снова напрашивается вывод

цену двигают только деньги и больше ничего

точнее против толпы, против преобладающих инвестиций.

 

Треугольник здесь такой:

Итак, любую из цен можно двигать куда угодно!

все треугольники:

однозначно !:

если в числителе дроби - покупка, в знаменателе - продажа (либо зеркально)

именно такие комбинации кроссов и мажоров нельзя допускать в торговле.

 
хватит уже, все секреты выдашь
 
Renat Akhtyamov:

ну и последнее

вырезаем то, что добавлено к 1, но по более,

пользуясь тем, что цена на текущий момент - это интеграл ИТО, т.е. старая цена + приращение


и действительно, условия формирования треугольника нет - либо все в покупку, либо в продажу (двойное подтверждение сигнала)

т.е. треугольник торговать можно

удачи всем!

Треугольник будет выпит, будь хоть параллелепипед.)

 
khorosh:

Треугольник будет выпит, будь хоть параллелепипед.)

да!

сигнал поймал только на М1, на остальных

крокодил не ловится, не растет кокос :(

;)

 
мужики не обижаются)
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