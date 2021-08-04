ПНБ и парадоксы природы - страница 63
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толика идей и масса заблуждений про кольцо конечно имеются, но годятся только для мысленного эксперимента.
Потому как такое колечко вообще в реальности = 0, и все отличия только на бумаге. Купил баксы в двух кучках, продал в одну и наоборот. По бумагам 3 сделки, по валютному портфелю 0.
1) открываем сделки по кольцу, тщательно выверяя объём, профит=0.
НО суточная волатильность, абсолютные величины и сезонки разные. Через какое-то время по портфелю всё равно одно 0, то плечи разъехались.
Локируем каждую отдельную сделку и получаем ли мы подобное 0-вое кольцо из локов (подобное что открываем методом №1) ?
объем равен баланс/стоимость пункта, либо кратно
и экви будет ноль минус спред
если держать долго, то минус своп.
поэтому, торгуя совместно кроссы и мажоры, некоторая часть портфеля будет тупо обузой, которая со временем вытащит эквити в минус, равный балансу.
примерно так:
идем дальше
построив индикатор эквити, можно обнаружить такое свойство разных инструментов
EURUSD * USDCHF эквивалентно EURUSD + USDCHF и последнее эквивалентно EURCHF
при разбиении объема на части, снова имеется возможность создать треугольник
итак, лучший торговый вариант - одна пара.
идем дальше
задумаемся о золотовалютном резерве для стран, в которых резервная валюта доллар, а нацвалюта не доллар.
что мы получаем?
треугольник !
можно с легкостью обрушить любую его часть, сохраняя эквити в нуле
например нефть за баксы ниже нуля или нацвалюте подсказать про инфляцию (потому что "на игле"!):
OIL-USD-НАЦВАЛЮТА или GOLD-USD-НАЦВАЛЮТА
однако, вместо доллара и остальных составляющих треугольника может быть что угодно
главное, чтобы он получился из трех рыночных торговых пар
итог
одна страна, одна нацвалюта и больше никак.https://yandex.ru/turbo/dni.ru/s/society/2017/5/13/369014.html
Простейший пример треугольника, даже без построения индикатора покажет, что
в любой момент времени, независмо, куда бы не двигалась в нем любая валютная пара (чем и пользуется котировщик для управления сливами участников в своих целях) и с учетом эквавлентности
сохранится условие:
либо совокупное эквити равно нулю,
либо:
равно 1
!!!
на форуме я постоянно задавал вопрос, почему ни одна валютная пара не шолохнулась, а фунт улетел ?:
куда же спряталась дельта?
в кросс!
а улетел фунт только для того, чтобы гарантированно забрать все деньги покупателей (объемы предыдущего дня):
причем произошло это не зависимо от эконометрики, политики и прочей лабуды, скажем так.
снова напрашивается вывод
цену двигают только деньги и больше ничего
точнее против толпы, против преобладающих инвестиций.
Треугольник здесь такой:
Итак, любую из цен можно двигать куда угодно!
все треугольники:
однозначно !:
если в числителе дроби - покупка, в знаменателе - продажа (либо зеркально)
именно такие комбинации кроссов и мажоров нельзя допускать в торговле.
ну и последнее
вырезаем то, что добавлено к 1, но по более,
пользуясь тем, что цена на текущий момент - это интеграл ИТО, т.е. старая цена + приращение
и действительно, условия формирования треугольника нет - либо все в покупку, либо в продажу (двойное подтверждение сигнала)
т.е. треугольник торговать можно
удачи всем!
Треугольник будет выпит, будь хоть параллелепипед.)
Треугольник будет выпит, будь хоть параллелепипед.)
да!
сигнал поймал только на М1, на остальных
крокодил не ловится, не растет кокос :(
;)