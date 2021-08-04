ПНБ и парадоксы природы - страница 31

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Evgeniy Chumakov:

симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.

Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.


05.02.20201 18:00 UTC+2 EURUSD H1 = 1.20239

 
Evgeniy Chumakov:

Продолжаем!

Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.

Дата Время Цена
2021.02.03 19:00 1,20238
2021.02.03 20:00 1,20268
2021.02.03 21:00 1,20272
2021.02.03 22:00 1,20256
2021.02.03 23:00 1,20332
2021.02.04 0:00 1,20335
2021.02.04 1:00 1,20328
2021.02.04 2:00 1,20413
2021.02.04 3:00 1,20359
2021.02.04 4:00 1,20349
2021.02.04 5:00 1,20322
2021.02.04 6:00 1,20184
2021.02.04 7:00 1,20195
2021.02.04 8:00 1,20168
2021.02.04 9:00 1,20112
2021.02.04 10:00 1,20082
2021.02.04 11:00 1,19931
2021.02.04 12:00 1,19857
2021.02.04 13:00 1,19876
2021.02.04 14:00 1,19879
2021.02.04 15:00 1,19928
2021.02.04 16:00 1,1984
2021.02.04 17:00 1,19809
2021.02.04 18:00 1,19787


Время сервера UTC+2

Построим ПНБ для Цены ,  EUR , USD и симбиоз P4 = EUR ПНБ / USD ПНБ .





Смотрим: 

ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.

ПНБ USD - показывает на снижение USD.

ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.


Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.

Раскрываются новые возможности ПНБ:


Динамика изменения цены в прошлом, настоящем и будущем:


Динамику изменения цены следует трактовать и понимать следующим образом: Пара унаследовала от прошлого некоторый темп падения (красная линия), который почти нейтрализован в настоящем (синяя линия) и обрела тенденцию к росту в будущем. Общее падение (сумма всех трех линий) не превысит минус 0,01 пункта (фиолетовая линия).
[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


05.02.20201 18:00 UTC+2 EURUSD H1 = 1.20239

Резюме ???

 
Сергей Таболин:

Резюме ???

Возможно, подойдет в качестве резюме https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page31#comment_20586921 , но, пусть и Евгений выскажет свое мнение.

ПНБ и парадоксы природы
ПНБ и парадоксы природы
  • 2021.02.05
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, мы ищем закономерности,которых нет и не могут быть в природе...
 
Evgeniy Chumakov:


На последнем скрине после покупки красная точка не оправдалась.

Проще монетку подбрасывать, ибо все совсем не то )

Iurii Tokman:

да не идеал
еще нужно работать над настройками

по моим наблюдениям
чем больше тф тем больше погрешность
на м1 получил наименьшую

Правильно, в отличие от обычных индикаторов тут все наоборот, чем меньше ТФ тем точнее, М1 это самый точный период но опять стоит учесть что чем выше ТФ тем больше силы энергий движения, на М1 можно поймать сам импульс а дальше надо смотреть на старших ТФ и сверять с меньшим ТФ на подтверждение прогноза. 

 
Marat Zeidaliyev:

Проще монетку подбрасывать, ибо все совсем не то )

 


Тогда стоит открыть ветку и рассказывать где то.

 

Развороты ловим на меньшем тф на примере м5 евробакс )

 
Marat Zeidaliyev:

Развороты ловим на меньшем тф на примере м5 евробакс )


Друг картинки никому не интересны или открывай ветку с подробным описанием системы, формулами и т.д. или торгуй себе на здоровье не отвлекая других.

 

М30 евробакс Тут конечно гораздо эффективнее

но сигналы будут реже по сравнению с младшими тф но вполне достаточно... рынок нагибать )

 

Стилистика у Юсуфа интересная:

=IF(N3>0;(M3+M2)/2;IF(N3<0;(M3+M2)/2;0))


Если N3 > 0 то (M3+M2)/2 , если N3 < 0 то же самое  (M3+M2)/2 иначе 0.

Не проще ли записать = IF(N3<>0;(M3+M2)/2;0) ?


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