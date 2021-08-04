ПНБ и парадоксы природы - страница 31
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симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.
Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.
05.02.20201 18:00 UTC+2 EURUSD H1 = 1.20239
Продолжаем!
Рассмотрим текущую ситуацию по паре EURUSD. Возьмём 24-е последних значений H1 и сделаем прогноз с помощью ПНБ на 24 часа вперёд.
Время сервера UTC+2
Построим ПНБ для Цены , EUR , USD и симбиоз P4 = EUR ПНБ / USD ПНБ .
Смотрим:
ПНБ EUR - показывает на снижение EUR.
ПНБ USD - показывает на снижение USD.
ПНБ EURUSD - тут ситуация интереснее! Сам ПНБ цены EURUSD говорит о снижении курса, а симбиоз P4 говорит о росте цены выше текущей 1,19787 . Хм, интересно.
Завтра 18:00 UTC+2 посмотрим какой будет результат.
Раскрываются новые возможности ПНБ:
Динамика изменения цены в прошлом, настоящем и будущем:
05.02.20201 18:00 UTC+2 EURUSD H1 = 1.20239
Резюме ???
Резюме ???
Возможно, подойдет в качестве резюме https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page31#comment_20586921 , но, пусть и Евгений выскажет свое мнение.
На последнем скрине после покупки красная точка не оправдалась.
Проще монетку подбрасывать, ибо все совсем не то )
да не идеалпо моим наблюдениям
еще нужно работать над настройками
чем больше тф тем больше погрешность
на м1 получил наименьшую
Правильно, в отличие от обычных индикаторов тут все наоборот, чем меньше ТФ тем точнее, М1 это самый точный период но опять стоит учесть что чем выше ТФ тем больше силы энергий движения, на М1 можно поймать сам импульс а дальше надо смотреть на старших ТФ и сверять с меньшим ТФ на подтверждение прогноза.
Проще монетку подбрасывать, ибо все совсем не то )
Тогда стоит открыть ветку и рассказывать где то.
Развороты ловим на меньшем тф на примере м5 евробакс )
Развороты ловим на меньшем тф на примере м5 евробакс )
Друг картинки никому не интересны или открывай ветку с подробным описанием системы, формулами и т.д. или торгуй себе на здоровье не отвлекая других.
М30 евробакс Тут конечно гораздо эффективнее
но сигналы будут реже по сравнению с младшими тф но вполне достаточно... рынок нагибать )
Стилистика у Юсуфа интересная:
=IF(N3>0;(M3+M2)/2;IF(N3<0;(M3+M2)/2;0))
Если N3 > 0 то (M3+M2)/2 , если N3 < 0 то же самое (M3+M2)/2 иначе 0.Не проще ли записать = IF(N3<>0;(M3+M2)/2;0) ?