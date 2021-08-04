ПНБ и парадоксы природы - страница 55
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Нужно срочно ломать хребет форексу...
Класс!!! ))))
Класс!!! ))))
Да, невероятно круто! До сих пор угараю. Лучший пост за все время существования форума.
Да, невероятно круто! До сих пор угараю. Лучший пост за все время существования форума.
А без юмора никак ;) Хребет форексу нужно ломать только с приподнятым настроением и бодрым духом.
Наблюдайте
Юсуф я не в обиду на самом деле... не думайте, что я хотел обидеть.
Юсуф я не в обиду на самом деле... не думайте, что я хотел обидеть.
Классно! Скорее всего, он сломает нам хребет.
бомба!
на одном форуме есть целый раздел
называется - финансовые карикатуры
периодически захожу на него что бы посмотреть свеженькое
тоже очень талантливо
Нужно срочно ломать хребет форексу...
душевно
;)
Нужно срочно ломать хребет форексу...
Он сломан, но. воздержусь обнародовать, поскольку, стану объектом необоснованной и неконструктивной критики. Функции ПНБ управлюот роботом, одновременно, на 21 инструкментах Форекс на реальном, центовом, счете, с депозитом всего в 10 у.е. лотом 0,01-0,05. Максимальная загрузка депозита 8,7%, максимальная просадка 1,7%, прибыльные сделки 29%, убыточные-71%. Сейчас выходит из просодки после 165 сделок вышел на нулевую прибыль, уничтожив убыток, образовавшийся при массовой установке 21-ой позиций от спрэда.
Он сломан, но. воздержусь обнародовать, поскольку, стану объектом необоснованной и неконструктивной критики. Функции ПНБ управлюот роботом, одновременно, на 21 инструкментах Форекс на реальном, центовом, счете, с депозитом всего в 10 у.е. лотом 0,01-0,09. Максимальная загрузка депозита 8,7%, максимальная просадка 1,7%, прибыльные сделки 29%, убыточные-71%. Сейчас выходит из просодки после 165 сделок вышел на нулевую прибыль.
Куда там что выходит?
Просадка -30%
просадка 50%, Юсуф вы тот же любой нуб новичок, пересиживаете
извиняюсь за прямое оскорблениеесли приеду в Таджикистан, непременно я должен с вами встретиться