ПНБ и парадоксы природы - страница 55

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Evgeniy Chumakov:



Нужно срочно ломать хребет форексу...

Класс!!! ))))

 
Marat Zeidaliyev:

Класс!!! ))))

Да, невероятно круто! До сих пор угараю. Лучший пост за все время существования форума.

 
Alexander_K:

Да, невероятно круто! До сих пор угараю. Лучший пост за все время существования форума.


А без юмора никак ;) Хребет форексу нужно ломать только с приподнятым настроением и бодрым духом.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Наблюдайте 

Юсуф я не в обиду на самом деле... не думайте, что я хотел обидеть. 

 
Evgeniy Chumakov:

Юсуф я не в обиду на самом деле... не думайте, что я хотел обидеть. 

Классно! Скорее всего, он сломает нам хребет.

 
Evgeniy Chumakov:


бомба!

на одном форуме есть целый раздел
называется - финансовые карикатуры
периодически захожу на него что бы посмотреть свеженькое
тоже очень талантливо

 
Evgeniy Chumakov:



Нужно срочно ломать хребет форексу...

душевно

;)

 
Evgeniy Chumakov:



Нужно срочно ломать хребет форексу...

Он сломан, но. воздержусь обнародовать, поскольку, стану объектом необоснованной и неконструктивной критики. Функции ПНБ управлюот роботом, одновременно, на 21 инструкментах Форекс на реальном, центовом, счете, с депозитом всего в 10 у.е. лотом 0,01-0,05. Максимальная загрузка депозита 8,7%, максимальная просадка 1,7%, прибыльные сделки 29%, убыточные-71%. Сейчас выходит из просодки после 165 сделок вышел на нулевую прибыль, уничтожив убыток, образовавшийся при массовой установке 21-ой позиций от спрэда.


 
Yousufkhodja Sultonov:

Он сломан, но. воздержусь обнародовать, поскольку, стану объектом необоснованной и неконструктивной критики. Функции ПНБ управлюот роботом, одновременно, на 21 инструкментах Форекс на реальном, центовом, счете, с депозитом всего в 10 у.е. лотом 0,01-0,09. Максимальная загрузка депозита 8,7%, максимальная просадка 1,7%, прибыльные сделки 29%, убыточные-71%. Сейчас выходит из просодки после 165 сделок вышел на нулевую прибыль.


Куда там что выходит?

Просадка  -30%

Файлы:
u25590.PNG  30 kb
 

просадка 50%, Юсуф вы тот же любой нуб новичок, пересиживаете 

извиняюсь за прямое оскорбление

если приеду в Таджикистан, непременно я должен с вами встретиться
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