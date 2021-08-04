ПНБ и парадоксы природы - страница 58

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Marat Zeidaliyev:

ну если 10 лет тогда все совсем плохо 

рынок не для тебя, грубо говоря тебе не по зубам

завод тебе реально поможет )))

считай это советом )

тебе бы мой завод)

 
Marat Zeidaliyev:

ну если 10 лет тогда все совсем плохо 

рынок не для тебя, грубо говоря тебе не по зубам

завод тебе реально поможет )))

считай это советом )

Марат не стоит ругаться. Лучше продолжи свою ветку, пора 2 главу писать.)

 
Marat Zeidaliyev:

Да шучу я

просто уважаемый Юсуф вы поймите

мне достаточно одного взгляда на стейтмент

чтобы оценить годность системы

уже столько лет по опыту я глаз набил 

чтобы постоянно побеждать на рынке имеется ввиду самая стабильная система из всех возможных!

кривая должна постоянно расти без резкой просадки

понимаете

ведь ракета должна всего один раз полететь 

а прежде чем полететь ее электронику включая двигатели 

настраивают сотни раз виртуально

десятки раз в реале

а все это ради того чтобы ракета как следует полетело как надо и не взорвалась 

траектория полета ракеты схоже с траекторией роста депозита

чуть что сразу к чертям идет

на форексе тоже самое либо депозит сольется либо полетить

и лететь должна постоянно без крена иначе сломается и взорвется )


Забыл про одну не маловажную часть в запуске ракеты - сброс балласта. Когда топливо заканчивается в разгоночном модуле - его сбрасывают - в этот момент у ракеты падает скорость. Запускается вторая ступень и раета вновь набирает скорость. И т.д. так и в торговле - просадки случаются, иначе придется тянуть балласт до тех пор, пока он не утянет вниз весь депозит.

 
Shoker:


Забыл про одну не маловажную часть в запуске ракеты - сброс балласта. Когда топливо заканчивается в разгоночном модуле - его сбрасывают - в этот момент у ракеты падает скорость. Запускается вторая ступень и раета вновь набирает скорость. И т.д. так и в торговле - просадки случаются, иначе придется тянуть балласт до тех пор, пока он не утянет вниз весь депозит.

Ага это тоже немаловажный аспект. )

 

Что с хребтом?


 
PapaYozh:

Что с хребтом?


не правильно было начато

не надо открывать все инструменты подряд

тс так не работает будет слив

выбрать нужно лишь один инструмент например евра

и все торговать только на тф Н4

кривая доказывает что все именно так ) 

 
PapaYozh:

Что с хребтом?


Ничего страшного, ослаб доллар, он имел лот 0,05 вместо 0,01, укрепил депозит на 665 центов. Всё нормально. Думаю, ТС выкарабкается 

 
Marat Zeidaliyev:

не правильно было начато

не надо открывать все инструменты подряд

тс так не работает будет слив

выбрать нужно лишь один инструмент например евра

и все торговать только на тф Н4

кривая доказывает что все именно так ) 

Я уверен в выбранной тактике торговли. Ничего страшного не случилось.

 
Yousufkhodja Sultonov:

укрепил депозит на 665 центов

Подливочки, значит начались :)

Так то там значится "Пополнение: 995.00 ". Но, если уважаемый Дон говорит "665", стало быть - 665.


Yousufkhodja Sultonov:

Всё нормально. Думаю, ТС выкарабкается 

А-ха-ха

 
PapaYozh:

Подливочки, значит начались :)

Так то там значится "Пополнение: 995.00 ". Но, если уважаемый Дон говорит "665", стало быть - 665.


А-ха-ха

Да, я ошибся клавищей, действительно, 995 центов

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