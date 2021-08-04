ПНБ и парадоксы природы - страница 58
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ну если 10 лет тогда все совсем плохо
рынок не для тебя, грубо говоря тебе не по зубам
завод тебе реально поможет )))
считай это советом )
тебе бы мой завод)
ну если 10 лет тогда все совсем плохо
рынок не для тебя, грубо говоря тебе не по зубам
завод тебе реально поможет )))
считай это советом )
Марат не стоит ругаться. Лучше продолжи свою ветку, пора 2 главу писать.)
Да шучу я
просто уважаемый Юсуф вы поймите
мне достаточно одного взгляда на стейтмент
чтобы оценить годность системы
уже столько лет по опыту я глаз набил
чтобы постоянно побеждать на рынке имеется ввиду самая стабильная система из всех возможных!
кривая должна постоянно расти без резкой просадки
понимаете
ведь ракета должна всего один раз полететь
а прежде чем полететь ее электронику включая двигатели
настраивают сотни раз виртуально
десятки раз в реале
а все это ради того чтобы ракета как следует полетело как надо и не взорвалась
траектория полета ракеты схоже с траекторией роста депозита
чуть что сразу к чертям идет
на форексе тоже самое либо депозит сольется либо полетить
и лететь должна постоянно без крена иначе сломается и взорвется )
Забыл про одну не маловажную часть в запуске ракеты - сброс балласта. Когда топливо заканчивается в разгоночном модуле - его сбрасывают - в этот момент у ракеты падает скорость. Запускается вторая ступень и раета вновь набирает скорость. И т.д. так и в торговле - просадки случаются, иначе придется тянуть балласт до тех пор, пока он не утянет вниз весь депозит.
Забыл про одну не маловажную часть в запуске ракеты - сброс балласта. Когда топливо заканчивается в разгоночном модуле - его сбрасывают - в этот момент у ракеты падает скорость. Запускается вторая ступень и раета вновь набирает скорость. И т.д. так и в торговле - просадки случаются, иначе придется тянуть балласт до тех пор, пока он не утянет вниз весь депозит.
Ага это тоже немаловажный аспект. )
Что с хребтом?
Что с хребтом?
не правильно было начато
не надо открывать все инструменты подряд
тс так не работает будет слив
выбрать нужно лишь один инструмент например евра
и все торговать только на тф Н4
кривая доказывает что все именно так )
Что с хребтом?
Ничего страшного, ослаб доллар, он имел лот 0,05 вместо 0,01, укрепил депозит на 665 центов. Всё нормально. Думаю, ТС выкарабкается
не правильно было начато
не надо открывать все инструменты подряд
тс так не работает будет слив
выбрать нужно лишь один инструмент например евра
и все торговать только на тф Н4
кривая доказывает что все именно так )
Я уверен в выбранной тактике торговли. Ничего страшного не случилось.
укрепил депозит на 665 центов
Подливочки, значит начались :)
Так то там значится "Пополнение: 995.00 ". Но, если уважаемый Дон говорит "665", стало быть - 665.
Yousufkhodja Sultonov:
Всё нормально. Думаю, ТС выкарабкается
А-ха-ха
Подливочки, значит начались :)
Так то там значится "Пополнение: 995.00 ". Но, если уважаемый Дон говорит "665", стало быть - 665.
А-ха-ха
Да, я ошибся клавищей, действительно, 995 центов