ПНБ и парадоксы природы - страница 44
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Дурак ты не образованный и плюс ко всему эгоист - без жены и без детей. Оно и понятно, кому нужно такое чудо, разве что найти такое-же. Как говорят у нас на Украине: "Яке йшло, таке й знайшло"
Юсуф ответите на вопросы касаемо вашего ПНБ
в этом году вы сломаете хребет форекса?
если ПНБ будет работать так как задумано, означает ли что все дц будут закрываться и мы больше не сможем торговать?
какие последствия будут для трейдеров негативные или позитивные?
Юсуф могу ли я скинуть кривой код советника forecast по индикатору пнб и показать как правильно на нем торговать, где возникают моменты максимальной гетероскедастичности или не?
Скиньте, пожалуйста.
Юсуф ответите на вопросы касаемо вашего ПНБ
в этом году вы сломаете хребет форекса?
если ПНБ будет работать так как задумано, означает ли что все дц будут закрываться и мы больше не сможем торговать?
какие последствия будут для трейдеров негативные или позитивные?
На счет ломать хребет, была шутка.
ДЦ будут работать - спрэд никто не отменит.
Последствия позитивные. Меньше будут психологических травм.
Дедуля, как всегда мимо. Ничего угадать не можешь, жуй кашку, это твое
То Лёха, то дедуля. Совсем крыша поехала?
Юсуф могу ли я скинуть кривой код советника forecast по индикатору пнб и показать как правильно на нем торговать, где возникают моменты максимальной гетероскедастичности или не?
а тест лучше сюда
хоть что то из практики появится
найти сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/931735
То Лёха, то дедуля. Совсем крыша поехала?
Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!
Это-же надо такое придумать - написать в личку:
Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!
Это-же надо такое придумать - написать в личку:
О каком воспитании может идти речь, если кретин. Когда в наличии одна извилина и та прямая, воспитать не возможно.) Ну разве что штаны научить снимать в туалете, перед тем как. И то с трудом.)