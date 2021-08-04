ПНБ и парадоксы природы - страница 44

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Vitaly Muzichenko:

Дурак ты не образованный и плюс ко всему эгоист - без жены и без детей. Оно и понятно, кому нужно такое чудо, разве что найти такое-же. Как говорят у нас на Украине: "Яке йшло, таке й знайшло"

Дедуля, как всегда мимо. Ничего угадать не можешь, жуй кашку, это твое
 
Юсуф могу ли я скинуть кривой код советника forecast по индикатору пнб и показать как правильно на нем торговать, где возникают моменты максимальной гетероскедастичности или не?
(Я вам давным давно уже скинул ваш же советник с плюсом на тестах не знаю, чего тут ещё искать) 
Потому что последние индикаторы где количество значений не более 150 это просто треш, а код может вызвать психическую травму у нормального кодера ... Вы уж конечно извините но если вам программист помогал, то он явно научился этому через пищевую промышленность, потому что там прямо винегретищще))) но не в этом суть конечно)
 

Юсуф ответите на вопросы касаемо вашего ПНБ

в этом году вы сломаете хребет форекса?

если ПНБ будет работать так как задумано, означает ли что все дц будут закрываться и мы больше не сможем торговать?

какие последствия будут для трейдеров негативные или позитивные? 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Юсуф могу ли я скинуть кривой код советника forecast по индикатору пнб и показать как правильно на нем торговать, где возникают моменты максимальной гетероскедастичности или не?
(Я вам давным давно уже скинул ваш же советник с плюсом на тестах не знаю, чего тут ещё искать) 
Потому что последние индикаторы где количество значений не более 150 это просто треш, а код может вызвать психическую травму у нормального кодера ... Вы уж конечно извините но если вам программист помогал, то он явно научился этому через пищевую промышленность, потому что там прямо винегретищще))) но не в этом суть конечно)

Скиньте, пожалуйста.

 
Marat Zeidaliyev:

Юсуф ответите на вопросы касаемо вашего ПНБ

в этом году вы сломаете хребет форекса?

если ПНБ будет работать так как задумано, означает ли что все дц будут закрываться и мы больше не сможем торговать?

какие последствия будут для трейдеров негативные или позитивные? 

На счет ломать хребет, была шутка.

ДЦ будут работать - спрэд никто не отменит.

Последствия позитивные. Меньше будут психологических травм.

 
Vladimir Baskakov:
Дедуля, как всегда мимо. Ничего угадать не можешь, жуй кашку, это твое

То Лёха, то дедуля. Совсем крыша поехала?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Юсуф могу ли я скинуть кривой код советника forecast по индикатору пнб и показать как правильно на нем торговать, где возникают моменты максимальной гетероскедастичности или не?
(Я вам давным давно уже скинул ваш же советник с плюсом на тестах не знаю, чего тут ещё искать) 
Потому что последние индикаторы где количество значений не более 150 это просто треш, а код может вызвать психическую травму у нормального кодера ... Вы уж конечно извините но если вам программист помогал, то он явно научился этому через пищевую промышленность, потому что там прямо винегретищще))) но не в этом суть конечно)

а тест лучше сюда

хоть что то из практики появится

 
Yousufkhodja Sultonov:

найти сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/931735

норм
 
khorosh:

То Лёха, то дедуля. Совсем крыша поехала?

Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!

Это-же надо такое придумать - написать в личку:


 
Vitaly Muzichenko:

Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!

Это-же надо такое придумать - написать в личку:


О каком воспитании может идти речь, если кретин. Когда в наличии одна извилина и та прямая, воспитать не возможно.) Ну разве что штаны научить снимать в туалете, перед тем как. И то с трудом.)

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