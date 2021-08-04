ПНБ и парадоксы природы - страница 19
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Надо закончить 118-ую итерацию многомирового интерпретации Эверетта
Интерпретация сводится к пониманию, что такое колебание во вселенной как энергия, имеющее в себе свойство цикличности.
Гармоничная модель
Интерпретация сводится к пониманию, что такое колебание во вселенной как энергия, имеющее в себе свойство цикличности.
Гармоничная модель
+ вот именно гармоничная модель, любые данные можно проектировать в будущее, и это волновая функция будет считаться равноправным )
+ вот именно гармоничная модель, любые данные можно проектировать в будущее, и это волновая функция будет считаться равноправным )
Шаришь. Только интерпретируется не экстраполированием в будущее, это глубокое заблуждение.
Интерпретируется равноудалёнными колебаниями.
А дальше построение ордерной системы, о которой Рена пытался тут намекнуть.
СМЕ, ОИ тут не причём, это так, до кучи было повествование его исследований.
А когда мы, все-таки, начнем ломать хребет Форексу? Сил уже нет...
Сил нет у немощных и бледных. А у вас морда красная. Сами признавались.)
А что касается Форекса, так скорее он всем хребет сломает, а не мы ему.
Сил нет у немощных и бледных. А у вас морда красная. Сами признавались.)
А что касается Форекса, так скорее он всем хребет сломает, а не мы ему.
:)))))))))) Угараю...
Не, а отчего бы морде не покраснеть? На заводе - питание, коллектив. Там у всех такие морды.
А Форекс... Да, так просто его не поломать. Хотя, предыдущий пост от Roman дает такую надежду.
Шаришь. Только интерпретируется не экстраполированием в будущее, это глубокое заблуждение.
Интерпретируется равноудалёнными колебаниями.
А дальше построение ордерной системы, о которой Рена пытался тут намекнуть.
СМЕ, ОИ тут не причём, это так, до кучи было повествование его исследований.
Судьба кота пока нам еще неизвестна, будем работать по показаниям индикатора, фазы времени должны в большинстве случаев совпасть
У Рены это другая тема, это и есть СМЕ ОИ ММ
О предыдущих повествовании я не в курсе что там
Тема ПНБ Султонова пересекается маленько но это просто буквы и цифры без практического доказательства
Интерпретация сводится к пониманию, что такое колебание во вселенной как энергия, имеющее в себе свойство цикличности.
Гармоничная модель
то есть из верхних волн получается нижний квадратик?
Возможно такое, но в идеале.
Однако, если вспомнить про сезонность (возможно волны у тебя - это она), то она частотно и амплитудно модулирована, т.е. в разные моменты времени начало периода, период и высота волн будут хаотично меняться .
Красота этого рисунка поплывет.
То есть квадрат не получится, никогда.
Поэтому дальнейшая логика твоих постов о моей системе не катит.
Не так все просто.ДоХфига кто был и рассуждал близко и тепло, но сделать все равно не смог.
то есть из верхних волн получается нижний квадратик?
Совершенно верно. Но ты упускаешь основной смысл идеального нуля.
Простой пример для понимания. Когда рассматривается идеальная модель, она проще для понимания. Не кто и не говорит, что всё просто.
Фрактал это ничто иное, как цикл колебания, где левая часть (1), похожа на правую (2)
Его можно рассматривать как прямолинейно как его все понимают, так и через преобразование синтетиков.
Совершенно верно.
Простой пример для понимания.
Фрактал это ничто иное, как цикл колебания, где левая часть (1), похожа на правую (2)
Его можно рассматривать как прямолинейно как его все понимают, так и через преобразование синтетиков.
нет, у тебя фрактал выдран из истории идеального флета.
так бывает весьма не часто
Шаришь. Только интерпретируется не экстраполированием в будущее, это глубокое заблуждение.
Интерпретируется равноудалёнными колебаниями.
Что это за колебания такие? Оригинальный термин, даже гугл похоже не в курсе.