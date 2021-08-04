ПНБ и парадоксы природы - страница 45

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[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!

Это-же надо такое придумать - написать в личку:


Так ты не ответил
 
Vitaly Muzichenko:

Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!

Это-же надо такое придумать - написать в личку:


не обращай внимания

когда человек ошущает, что разогнутые пальцы веером вдруг начинают обратно сгибаться

он пьет, это форекс, и как обычно грубость и разочарование в одном лице

но

таков индикатор от индикатора

те

надо иметь инсайд

а

когда он получен

то

ох и сложная система получается

 но

это есть ИИ или эксперт или собсно ГРААЛЬ

 

PS

ГРААЛЬ прет сразу в гору

ему не нужна помощь и индикаторы

просто

верное ТОРГОВОЕ решение

заключающееся в том

чтобы

покупатель и продавец договорились

и продавец

имел при этом прибыль

это и есть

ЛИКВИДНОСТЬ

не ломайте голову

Нобеля за ПНБ

НЕ БУДЕТ!

 
Renat Akhtyamov:

Нобеля за ПНБ

НЕ БУДЕТ!

Если бы у Юсуфа была бы объективность мысли, он бы убрал "Б" и сделал нормальную аналитическую систему. Может тогда бы чего-то и добился. А так все бестолку. Как о стенку горох.

И далеко от него Рена, Ты тоже не ушел судя по пропаже сигнала)

Где же твои суперлоки в действии? А?)

 
Renat Akhtyamov:

PS

ГРААЛЬ прет сразу в гору

ему не нужна помощь и индикаторы

просто

верное ТОРГОВОЕ решение

заключающееся в том

чтобы

покупатель и продавец договорились

и продавец

имел прибыль

это и есть

ЛИКВИДНОСТЬ

не ломайте голову

Нобеля за ПНБ

НЕ БУДЕТ!

Грааль в идеале должен быть таким, экспонента кривая под углом 45 градусов )

Как покупатель может договариваться с продавцом и иметь оба в прибыли? 

В чем выгода залочится в обе стороны?

Можно в принципе иметь два счета и открываться противоположными ордерами но смысла то в этом нет ))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Скиньте, пожалуйста.

По сути тут важен только winrate и все. В Ордерную систему частично встроен мой механизм удержания депозита от слива используя физику движения рынка (то, что пытается сделать Рена, но видимо у него пока не очень с этим) для того, чтобы просто собрать статистику и не ставить там миллион сначала да и не слить депозит хотя бы. 

Суть в том , что в советнике ордерная система. "расшатывается" и сливается если аналитический механизм (индикатор forecast в нашем случае)выдает слишком много ложных сигналов , если же нет, то просто держит убыток в пределах за счёт хорошего сигнала.

Почему частично, потому что мне было лень туда, в этот кривой код что-то добавлять или переделывать. но если все туда вставить и сделать прямо, а не криво, то убытки будут раз в десять меньше +-. 

 Суть в том, что я убрал из индикатора предсказание будущего вообще, использовал характеристику изменения кривых на графике как сигнал (линии ведут себя "логарифмически" чувствительно поэтому персистентность рынка в принципе определима им)

в индикаторе все просто: там есть BUY SELL сигналы на графике прямо.

В принципе все. Более ничего делать там не хочу так как там все вообще надо переделывать. А это просто лень, при наличии гораздо более совершенных алгоритмов анализа движений, да и плюс вообще все та же ошибка - есть количество отсчетов. Обойти это конечно можно - но лень)

Да и количество отсчетов в индикаторе берите хотя бы 500 на 5 минутном графике, не меньше, иначе его "кошмарит "не по-детски из за все той же чувствительности.
Файлы:
_Forecast_v12.ex4  49 kb
 
Marat Zeidaliyev:

Грааль в идеале должен быть таким, экспонента кривая под углом 45 градусов )

Как покупатель может договариваться с продавцом и иметь оба в прибыли? 

В чем выгода залочится в обе стороны?

Можно в принципе иметь два счета и открываться противоположными ордерами но смысла то в этом нет ))

ха-ха, верно!

теперь попытайтесь понять или расскажите - почему ?

PS

Вы мне не расскажете нового, просто вопрос...

мне не надо ничего ....

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Если бы у Юсуфа была бы объективность мысли, он бы убрал "Б" и сделал нормальную аналитическую систему. Может тогда бы чего-то и добился. А так все бестолку. Как о стенку горох.

И далеко от него Рена, Ты тоже не ушел судя по пропаже сигнала)

Где же твои суперлоки в действии? А?)

он жив

но там работает тетперь грааля

соответственно минус в плюс ))))


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

он жив

но там работает тетперь грааля

соответственно минус в плюс ))))


Минус это твое , даже скрины можешь не показывать
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

По сути тут важен только winrate и все. В Ордерную систему частично встроен мой механизм удержания депозита от слива используя физику движения рынка (то, что пытается сделать Рена, но видимо у него пока не очень с этим) для того, чтобы просто собрать статистику и не ставить там миллион сначала да и не слить депозит хотя бы. 

Суть в том , что в советнике ордерная система. "расшатывается" и сливается если аналитический механизм (индикатор forecast в нашем случае)выдает слишком много ложных сигналов , если же нет, то просто держит убыток в пределах за счёт хорошего сигнала.

Почему частично, потому что мне было лень туда, в этот кривой код что-то добавлять или переделывать. но если все туда вставить и сделать прямо, а не криво, то убытки будут раз в десять меньше +-. 

 Суть в том, что я убрал из индикатора предсказание будущего вообще, использовал характеристику изменения кривых на графике как сигнал (линии ведут себя "логарифмически" чувствительно поэтому персистентность рынка в принципе определима им)

в индикаторе все просто: там есть BUY SELL сигналы на графике прямо.

В принципе все. Более ничего делать там не хочу так как там все вообще надо переделывать. А это просто лень, при наличии гораздо более совершенных алгоритмов анализа движений, да и плюс вообще все та же ошибка - есть количество отсчетов. Обойти это конечно можно - но лень)

Да и количество отсчетов в индикаторе берите хотя бы 500 на 5 минутном графике, не меньше, иначе его "кошмарит "не по-детски из за все той же чувствительности.

дядя...

смотри - вот так и льют

разберись - почему и попробуй (попробуй!!!) не делать так, как ОНИ

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