ПНБ и парадоксы природы - страница 45
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Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!
Это-же надо такое придумать - написать в личку:
Мало того, что не воспитанное, так ещё и дебильное!
Это-же надо такое придумать - написать в личку:
не обращай внимания
когда человек ошущает, что разогнутые пальцы веером вдруг начинают обратно сгибаться
он пьет, это форекс, и как обычно грубость и разочарование в одном лице
но
таков индикатор от индикатора
те
надо иметь инсайд
а
когда он получен
то
ох и сложная система получается
но
это есть ИИ или эксперт или собсно ГРААЛЬ
PS
ГРААЛЬ прет сразу в гору
ему не нужна помощь и индикаторы
просто
верное ТОРГОВОЕ решение
заключающееся в том
чтобы
покупатель и продавец договорились
и продавец
имел при этом прибыль
это и есть
ЛИКВИДНОСТЬ
не ломайте голову
Нобеля за ПНБ
НЕ БУДЕТ!
Нобеля за ПНБ
НЕ БУДЕТ!
Если бы у Юсуфа была бы объективность мысли, он бы убрал "Б" и сделал нормальную аналитическую систему. Может тогда бы чего-то и добился. А так все бестолку. Как о стенку горох.
И далеко от него Рена, Ты тоже не ушел судя по пропаже сигнала)
Где же твои суперлоки в действии? А?)
PS
ГРААЛЬ прет сразу в гору
ему не нужна помощь и индикаторы
просто
верное ТОРГОВОЕ решение
заключающееся в том
чтобы
покупатель и продавец договорились
и продавец
имел прибыль
это и есть
ЛИКВИДНОСТЬ
не ломайте голову
Нобеля за ПНБ
НЕ БУДЕТ!
Грааль в идеале должен быть таким, экспонента кривая под углом 45 градусов )
Как покупатель может договариваться с продавцом и иметь оба в прибыли?
В чем выгода залочится в обе стороны?
Можно в принципе иметь два счета и открываться противоположными ордерами но смысла то в этом нет ))
Скиньте, пожалуйста.
По сути тут важен только winrate и все. В Ордерную систему частично встроен мой механизм удержания депозита от слива используя физику движения рынка (то, что пытается сделать Рена, но видимо у него пока не очень с этим) для того, чтобы просто собрать статистику и не ставить там миллион сначала да и не слить депозит хотя бы.
Суть в том , что в советнике ордерная система. "расшатывается" и сливается если аналитический механизм (индикатор forecast в нашем случае)выдает слишком много ложных сигналов , если же нет, то просто держит убыток в пределах за счёт хорошего сигнала.
Почему частично, потому что мне было лень туда, в этот кривой код что-то добавлять или переделывать. но если все туда вставить и сделать прямо, а не криво, то убытки будут раз в десять меньше +-.
Суть в том, что я убрал из индикатора предсказание будущего вообще, использовал характеристику изменения кривых на графике как сигнал (линии ведут себя "логарифмически" чувствительно поэтому персистентность рынка в принципе определима им)
в индикаторе все просто: там есть BUY SELL сигналы на графике прямо.
В принципе все. Более ничего делать там не хочу так как там все вообще надо переделывать. А это просто лень, при наличии гораздо более совершенных алгоритмов анализа движений, да и плюс вообще все та же ошибка - есть количество отсчетов. Обойти это конечно можно - но лень)Да и количество отсчетов в индикаторе берите хотя бы 500 на 5 минутном графике, не меньше, иначе его "кошмарит "не по-детски из за все той же чувствительности.
Грааль в идеале должен быть таким, экспонента кривая под углом 45 градусов )
Как покупатель может договариваться с продавцом и иметь оба в прибыли?
В чем выгода залочится в обе стороны?
Можно в принципе иметь два счета и открываться противоположными ордерами но смысла то в этом нет ))
теперь попытайтесь понять или расскажите - почему ?
PS
Вы мне не расскажете нового, просто вопрос...
мне не надо ничего ....
Если бы у Юсуфа была бы объективность мысли, он бы убрал "Б" и сделал нормальную аналитическую систему. Может тогда бы чего-то и добился. А так все бестолку. Как о стенку горох.
И далеко от него Рена, Ты тоже не ушел судя по пропаже сигнала)
Где же твои суперлоки в действии? А?)
он жив
но там работает тетперь грааля
соответственно минус в плюс ))))
он жив
но там работает тетперь грааля
соответственно минус в плюс ))))
По сути тут важен только winrate и все. В Ордерную систему частично встроен мой механизм удержания депозита от слива используя физику движения рынка (то, что пытается сделать Рена, но видимо у него пока не очень с этим) для того, чтобы просто собрать статистику и не ставить там миллион сначала да и не слить депозит хотя бы.
Суть в том , что в советнике ордерная система. "расшатывается" и сливается если аналитический механизм (индикатор forecast в нашем случае)выдает слишком много ложных сигналов , если же нет, то просто держит убыток в пределах за счёт хорошего сигнала.
Почему частично, потому что мне было лень туда, в этот кривой код что-то добавлять или переделывать. но если все туда вставить и сделать прямо, а не криво, то убытки будут раз в десять меньше +-.
Суть в том, что я убрал из индикатора предсказание будущего вообще, использовал характеристику изменения кривых на графике как сигнал (линии ведут себя "логарифмически" чувствительно поэтому персистентность рынка в принципе определима им)
в индикаторе все просто: там есть BUY SELL сигналы на графике прямо.
В принципе все. Более ничего делать там не хочу так как там все вообще надо переделывать. А это просто лень, при наличии гораздо более совершенных алгоритмов анализа движений, да и плюс вообще все та же ошибка - есть количество отсчетов. Обойти это конечно можно - но лень)Да и количество отсчетов в индикаторе берите хотя бы 500 на 5 минутном графике, не меньше, иначе его "кошмарит "не по-детски из за все той же чувствительности.
дядя...
смотри - вот так и льют
разберись - почему и попробуй (попробуй!!!) не делать так, как ОНИ